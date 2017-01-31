31.01.2017

Практический вебинар «Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении»

15 марта 2017 года, с 10.00 до 12.00 по московскому времени, пройдет практический вебинар «Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении».

В режиме реального времени участники вебинара увидят доклад Митрофановой Валентины Васильевны - к.э.н., юриста, директора Института профессионального кадровика, члена рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты РФ, члена ассоциации Эксперты рынка труда.

В вебинаре примут участие представители высшего управленческого звена медицинских учреждений со всех регионов Российской Федерации – главные врачи учреждений системы здравоохранения и их заместители по кадровым вопросам.

После окончания доклада Митрофанова Валентина Васильевна ответит на все вопросы участников, подскажет, как решить ту или иную проблему в ЛПУ.

Ключевые темы виртуальной встречи:

- Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных стандартов? Требования законодательства.

- Подготовка организации к обязательному применению профессиональных стандартов.

- Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного контракта.

- Каковы правовые и организационные основы оплаты труда при оказании платных услуг в основное рабочее время: нормативная база, допустимость и ограничения, практические аспекты.

После окончания вебинара все пользователи получат пост-материалы - сертификат участника, видеозапись выступления эксперта и презентации Митрофановой Валентины Васильевны.

Трансляция вебинара будет доступна представителям из разных регионов Российской Федерации.

Зарегистрироваться на мероприятие вы можете по телефону +7 (499) 372-10-39 (доб. 184), 8 (999) 804-43-16, на странице вебинара на сайте orukovodstve.ru, а также по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .