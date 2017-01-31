31.01.2017

Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения

С 1 по 3 марта 2017 года в Москве пройдет Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения. Мероприятие организовано отраслевым журналом «Руководитель» совместно с ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы».

Стажировка разработана специально для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, финансистов, экономистов. Принять участие в мероприятии смогут не более 20 человек.

Уникальное мероприятие проведут главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» Тяжельников Андрей Александрович, а также его заместители.

Участники мероприятия получат возможность посетить одно из ведущих медицинских учреждений столицы - ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ», а также филиалы поликлиники.

Ключевые темы стажировки:

Эффективное управление медицинской организацией.

Повышение эффективности работы медицинского персонала.

Менеджмент сестринской деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждений здравоохранения.

Юридическое обеспечение медицинской деятельности.

Организация эффективной работы клиники со страховыми компаниями по ОМС и ДМС.

Информационные технологии в управлении медицинской организацией.

Получить подробную информацию о мероприятии можно по телефонам +7 (499) 372-10-39 (доб. 159), 8 (926) 726-33-30, а также по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или на сайте orukovodstve.ru. Руководитель проекта – Селашин Илья Артурович.