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31.01.2017
Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения
С 1 по 3 марта 2017 года в Москве пройдет Стажировка для руководителей учреждений системы здравоохранения. Мероприятие организовано отраслевым журналом «Руководитель» совместно с ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы».
Стажировка разработана специально для руководителей и специалистов медицинских организаций, главных врачей, директоров клиник, финансистов, экономистов. Принять участие в мероприятии смогут не более 20 человек.
Уникальное мероприятие проведут главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» Тяжельников Андрей Александрович, а также его заместители.
Участники мероприятия получат возможность посетить одно из ведущих медицинских учреждений столицы - ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ», а также филиалы поликлиники.
Ключевые темы стажировки:
- Эффективное управление медицинской организацией.
- Повышение эффективности работы медицинского персонала.
- Менеджмент сестринской деятельности.
- Финансово-хозяйственная деятельность учреждений здравоохранения.
- Юридическое обеспечение медицинской деятельности.
- Организация эффективной работы клиники со страховыми компаниями по ОМС и ДМС.
- Информационные технологии в управлении медицинской организацией.
Получить подробную информацию о мероприятии можно по телефонам +7 (499) 372-10-39 (доб. 159), 8 (926) 726-33-30, а также по электронной почте
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