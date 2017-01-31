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31.01.2017

Профессиональные стандарты  и оплата труда в здравоохранении

 

15 марта 2017 года в 10.00 по московскому времени пройдет практический вебинар  «Профессиональные стандарты  и оплата труда в здравоохранении».

Для того, чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать в другой город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам вебинара будет представлена уникальная возможность увидеть доклад ведущего эксперта системы здравоохранения в режиме реального времени.

 

 

 

«Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении» - практический вебинар, в котором примут участие  представители высшего управленческого звена медицинских учреждений  со всех регионов Российской Федерации.  На вопросы участников вебинара ответит  Митрофанова Валентина Васильевна - к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты РФ, член ассоциации Эксперты рынка труда.

 

К участию в вебинаре приглашаются представители со всех регионов РФ - главные врачи учреждений системы здравоохранения и их заместители по кадровым вопросам. После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы участников.  

 

 

10:00-12:00

 

 

Вопросы для обсуждения:

 

  • Как понять какие стандарты распространяются на вашу организацию.
  • Как сверить документы, которые регламентируют должностные обязанности работников?
  • Как проверить какое наименование должности необходимо применять?

 

  • Как проверить работников на соответствие квалификационным требованиям, установленным в профессиональных стандартах.
  • Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных стандартов? Требования законодательства.

 

  • Порядок приведения в соответствие с профессиональным стандартом наименования должностей и профессии работников. Изменение штатного расписания.
  • Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника профессиональному стандарту? Можно ли взыскать с работника оплату за обучение?
  • Перевод работника на другие должности (профессии).
  • Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного контракта.
  • Нужно ли в трудовом договоре перечислять все трудовые функции или можно обойтись ссылкой на должностную инструкцию?
  • Проверки инспекции труда: новая реальность, к которой оказался не готов работодатель. Какие санкции ввелись с 3 октября 2016 год?
  • Проект нового закона об инспекционных проверках с 1 января 2017 года: чего ждать работодателю?

 

 

  • Какие нарушения приводят к штрафам в размере до 1 млн. и выше?
  • Ответы на вопросы участников вебинара в режиме онлайн.

Встреча с экспертом:

Митрофанова Валентина Васильевна

 

к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, член ассоциации Эксперты рынка труда.

 

 

(Во время вебинара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного общения!)

 

 

 

Координатор проекта:

Александров Владимир Ильич

тел: +7 (499)  372-10-39, моб. тел.: 8 (999) 804-43-16

ул. Рощинская 2-я, д. 4, г. Москва, Россия, 115191

e­mail: aleksandrov@od-group.ru

Официальный адрес мероприятия в сети интернет: www.orukovodstve.ru
 

 
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