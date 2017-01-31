31.01.2017 Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении 15 марта 2017 года в 10.00 по московскому времени пройдет практический вебинар «Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении». Для того, чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать в другой город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам вебинара будет представлена уникальная возможность увидеть доклад ведущего эксперта системы здравоохранения в режиме реального времени. «Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении» - практический вебинар, в котором примут участие представители высшего управленческого звена медицинских учреждений со всех регионов Российской Федерации. На вопросы участников вебинара ответит Митрофанова Валентина Васильевна - к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты РФ, член ассоциации Эксперты рынка труда. К участию в вебинаре приглашаются представители со всех регионов РФ - главные врачи учреждений системы здравоохранения и их заместители по кадровым вопросам. После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы участников. 10:00-12:00 Вопросы для обсуждения: Как понять какие стандарты распространяются на вашу организацию.

Как сверить документы, которые регламентируют должностные обязанности работников?

Как проверить какое наименование должности необходимо применять? Как проверить работников на соответствие квалификационным требованиям, установленным в профессиональных стандартах.

Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных стандартов? Требования законодательства. Порядок приведения в соответствие с профессиональным стандартом наименования должностей и профессии работников. Изменение штатного расписания.

Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника профессиональному стандарту? Можно ли взыскать с работника оплату за обучение?

Перевод работника на другие должности (профессии).

Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного контракта.

Нужно ли в трудовом договоре перечислять все трудовые функции или можно обойтись ссылкой на должностную инструкцию?

Проверки инспекции труда: новая реальность, к которой оказался не готов работодатель. Какие санкции ввелись с 3 октября 2016 год?

Проект нового закона об инспекционных проверках с 1 января 2017 года: чего ждать работодателю? Какие нарушения приводят к штрафам в размере до 1 млн. и выше?

Ответы на вопросы участников вебинара в режиме онлайн.





Встреча с экспертом: Митрофанова Валентина Васильевна к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, член ассоциации Эксперты рынка труда. (Во время вебинара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного общения!) Координатор проекта: Александров Владимир Ильич тел: +7 (499) 372-10-39, моб. тел.: 8 (999) 804-43-16 ул. Рощинская 2-я, д. 4, г. Москва, Россия, 115191 e­mail: aleksandrov@od-group.ru Официальный адрес мероприятия в сети интернет: www.orukovodstve.ru