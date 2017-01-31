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31.01.2017
Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении
15 марта 2017 года в 10.00 по московскому времени пройдет практический вебинар «Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении».
Для того, чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости выезжать в другой город – достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам вебинара будет представлена уникальная возможность увидеть доклад ведущего эксперта системы здравоохранения в режиме реального времени.
«Профессиональные стандарты и оплата труда в здравоохранении» - практический вебинар, в котором примут участие представители высшего управленческого звена медицинских учреждений со всех регионов Российской Федерации. На вопросы участников вебинара ответит Митрофанова Валентина Васильевна - к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты РФ, член ассоциации Эксперты рынка труда.
К участию в вебинаре приглашаются представители со всех регионов РФ - главные врачи учреждений системы здравоохранения и их заместители по кадровым вопросам. После окончания доклада эксперт ответит на все вопросы участников.
10:00-12:00
Вопросы для обсуждения:
- Как понять какие стандарты распространяются на вашу организацию.
- Как сверить документы, которые регламентируют должностные обязанности работников?
- Как проверить какое наименование должности необходимо применять?
- Как проверить работников на соответствие квалификационным требованиям, установленным в профессиональных стандартах.
- Какие кадровые процедуры будут зависеть от принятых профессиональных стандартов? Требования законодательства.
- Порядок приведения в соответствие с профессиональным стандартом наименования должностей и профессии работников. Изменение штатного расписания.
- Как организовать обучение работников в случае несоответствия работника профессиональному стандарту? Можно ли взыскать с работника оплату за обучение?
- Перевод работника на другие должности (профессии).
- Как должен быть учтен профстандарт при разработке эффективного контракта.
- Нужно ли в трудовом договоре перечислять все трудовые функции или можно обойтись ссылкой на должностную инструкцию?
- Проверки инспекции труда: новая реальность, к которой оказался не готов работодатель. Какие санкции ввелись с 3 октября 2016 год?
- Проект нового закона об инспекционных проверках с 1 января 2017 года: чего ждать работодателю?
- Какие нарушения приводят к штрафам в размере до 1 млн. и выше?
- Ответы на вопросы участников вебинара в режиме онлайн.
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Встреча с экспертом:
Митрофанова Валентина Васильевна
к.э.н., юрист, директор Института профессионального кадровика, член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, член ассоциации Эксперты рынка труда.
(Во время вебинара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного общения!)
Координатор проекта:
Александров Владимир Ильич
тел: +7 (499) 372-10-39, моб. тел.: 8 (999) 804-43-16
ул. Рощинская 2-я, д. 4, г. Москва, Россия, 115191
email: aleksandrov@od-group.ru
Официальный адрес мероприятия в сети интернет: www.orukovodstve.ru