01.02.2017

Материнство и детство - без границ

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийского научно-практического форума «Материнство и детство - без границ», который пройдет в Екатеринбурге 25-26 мая 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург.

В рамках Форума пройдут Академии педиатров, акушеров-гинекологов, неонатологов, детских медицинских сестер и акушерок.

На площадке форума будет работать 7 залов, за 2 дня работы будет проведено 34 симпозиума, в ходе которых будет заслушано 185 докладов от спикеров из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Тюмени, Перми, Кургана, Новосибирска и Самары. В ходе форума будут подняты наиболее актуальные и интересные на сегодняшний день темы: «Региональный опыт внедрения программ иммунопрофилактики», «Медицинское учреждение, доброжелательное к ребенку: что за этим стоит?», «Пациентоориентированная деятельность акушерки и детской медицинской сестры», «Неотложные состояния в практике врача-педиатра. Проблемы и решения», «Итоги оптимизации в здравоохранении: мифы и реальность» и др.

Данный Форум – уникальная возможность принять участие в межрегиональном обмене опытом, который будет интересен всем медицинским работникам, как муниципальных учреждений здравоохранения, так и коммерческих - программа построена на пересечении научной теории и медицинской практики. Данное мероприятие позволит быть в курсе последних новостей и тенденций в сфере здравоохранения.

Организаторы Форума: Союз педиатров России, ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Правительство Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области, Уральское региональное отделение Союза педиатров России, Администрация г. Екатеринбурга, ГБПОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», АНО «Здоровье нации в моих руках».

Все участники и гости форума получат сертификаты и дипломы о посещении мероприятия.

В 2017 году в честь своего 15-летия, оператор Форума, Группа компаний «ММ-Форум» открывает Центр профессионального роста! Следите за новостями на сайте www.2mforum.ru