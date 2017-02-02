02.02.2017

I Московский семинар для сервисных служб медицинских учреждений «Управление жизненным циклом оборудования»

27 января 2017 года состоялся I Московский семинар для сервисных служб медицинских учреждений «Управление жизненным циклом оборудования», организованный ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ» при поддержке Департамента здравоохранения г.Москвы.

В условиях текущих преобразований в российском здравоохранении ключевыми управленческими задачами, стоящими перед руководством медучреждений, являются правильная эксплуатация, осуществление регулярного квалифицированного контроля технического состояния оборудования и организация его грамотного технического обслуживания. В связи с этим была поставлена амбициозная цель I Московского семинара для сервисных служб - актуализация значимости и повышение квалификации сервисных служб медицинских организаций. Ранее подобных мероприятий городского масштаба не проводилось.

С другой стороны, перед системой здравоохранения Москвы стоит задача сделать лучевую диагностику более доступной для населения. Но лишь наличие техники не гарантирует качество диагностики. Оно во многом зависит именно от правильной эксплуатации, от постоянного контроля за состоянием оборудования и надлежащего сервисного обслуживания.

В бизнес-центре «Аудиториум» в этот день собрались около двухсот специалистов: руководители отделений лучевой диагностики столичных клиник, врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты, инженеры отделений лучевой диагностики, представители компаний-производителей тяжелой медтехники, представители компаний-разработчиков IT-решений, представители сервисных компаний.

В ходе четырех секций семинара рассматривались общие вопросы технического обслуживания и ремонта оборудования для лучевой диагностики, обсуждались информационные технологии для мониторинга состояния тяжелой медицинской техники, клинические вопросы эксплуатации оборудования, вопросы нормативного регулирования и сопровождения оборудования для лучевой диагностики. Параллельно проходило заседании секции для среднего медицинского персонала, в ходе которой обсуждались практические вопросы сервиса ТМТ.

Открыло семинар выступление директора «Научно-практического центра медицинской радиологии ДЗМ» С.П.Морозова, в котором он подробно осветил положение дел в сфере лучевой диагностики г.Москвы, рассказал о результатах и эффективности работы отделений лучевой диагностики в 2014-2016 гг., о предстоящих проектах, например, об интеграции ЕРИС и ЕМИАС.

В своем докладе С.П.Морозов подчеркнул, что обеспечение непрерывной работоспособности и правильной эксплуатации оборудования, регулярного техобслуживания – одна из основных задач, стоящих перед медучреждениями столицы сегодня. Именно от этого во многом зависит качество работы отделений ЛД и, в конечном итоге, удовлетворенность населения. Ярким доказательством актуальности темы семинара служат следующие цифры: около 80% поломок техники могут быть предотвращены в случае постоянного и своевременного технического обслуживания.

Большое внимание аудитории вызвали доклады сотрудников НПЦ медрадиологии ДЗМ, ГБУ «Гормедтехника ДЗМ», «Факультета медицинского права», посвященные опыту зарубежных стран в управлении жизненным циклом оборудования, практическим вопросам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, контролю качества и аудиту, обучению персонала работе на высокотехнологичном оборудовании, юридическим аспектам использования ТМТ. С большим интересом были выслушаны выступления и презентации представителей компаний-партнеров.

Партнерами семинара выступили ведущие поставщики медтехники и сервисного обслуживания: FujiFilm, Bayer, GE Healthcare, «МТЛ», «Эзра», компания «Драйв» (Беларусь) и ряд других организаций.

Информационными партнерами мероприятия стали: Первый медицинский канал «1med.tv», издание для широкого круга специалистов сферы медицины «Hi+Med», медицинское маркетинговое агентство «Медиамедика», ИД «Русский врач», портал internist.ru.

В перерывах между заседаниями технические инженеры, врачи и рентгено-лаборанты могли ознакомиться с выставкой медтехники компаний-партнеров, симуляционным оборудованием, ознакомиться с их технологиями, новыми видами услуг, пообщаться с коллегами.

По мнению большинства участников семинара, тема управления жизненным циклом оборудования является одной из важнейших для отделений ЛД. В адрес НПЦМР ДЗМ поступило множество пожеланий о проведении подобных мероприятий в дальнейшем.

Участники отметили высокий уровень подготовки мероприятия, актуальные темы докладов, возможность пообщаться с коллегами из профессионального сообщества. По всеобщему мнению, семинар организован своевременно, были обсуждены «наболевшие» вопросы эксплуатации и сервисного обслуживания медтехники, юридические аспекты работы, получено много интересной информации по дальнейшим шагам развития отрасли. В анкетах участников многие специалисты отрасли отметили необходимость проведения подобных семинаров на регулярной основе и высказали желание быть в курсе актуальных новостей, связанных с развитием лучевой диагностики Москвы.