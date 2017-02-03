03.02.2017 «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я» 17 марта 2017 года Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ; ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ; ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ Председатели Резников Юрий Петрович - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Главного медицинского Управления УД Президента РФ, консультант-иммунолог ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, профессор факультета Фундаментальной медицины МГУ и курса лабораторной диагностики кафедры Семейной медицины ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ Вершинина Марина Германовна - к.м.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель лабораторной службы ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ Cапрыгин Дмитрий Борисович - д.м.н., профессор, Президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики Насонов Евгений Львович - д.м.н., академик РАН, главный внештатный консультант УД Президента РФ, директор ФГБНУ "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой" Конференция предназначена: Для специалистов аллергологов-иммунологов, онкологов, гематологов, ревматологов, пульмонологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов, врачей общей практики и клинической лабораторной диагностики Москвы, Московской области и других регионов РФ. Место проведения ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru). Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=22 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.