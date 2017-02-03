03.02.2017 «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению» 20 апреля 2017 года Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ» Председатель Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ. В программе конференции: - общие проблемы инфектологии; - антивирусная терапия при ОРВИ; - различные вопросы оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами - эпидемиология кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы; - современные методы диагностики и лечения кишечных инфекций; - герпес-вирусная инфекция; - актуальные вопросы ВИЧ-инфекции; - паразитарные заболевания, нозокомиальные инфекции; - новые средства в профилактике и лечении инфекционных заболеваний; - применение антибиотиков в инфекционной патологии; - интерфероны в практике лечения инфекционных заболеваний; - инновационные технологии диагностики инфекционных заболеваний; - иммунодиагностика, сыворотки диагностические, иммуноглобулины диагностические и лечебные в профилактике и лечении инфекционных заболеваний; - диагностические препараты, тест-системы и микробиологические питательные среды в диагностике инфекционных заболеваний. Место проведения уточняется Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=24 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.