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03.02.2017

«Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению»

 

20 апреля 2017 года

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»

 

 

 

Председатель

Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ.

 

В программе конференции:

- общие проблемы инфектологии;

- антивирусная терапия при ОРВИ;

- различные вопросы оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами

- эпидемиология кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы;

- современные методы диагностики и лечения кишечных инфекций;

- герпес-вирусная инфекция;

- актуальные вопросы ВИЧ-инфекции;

- паразитарные заболевания, нозокомиальные инфекции;

- новые средства в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

- применение антибиотиков в инфекционной патологии;

- интерфероны в практике лечения инфекционных заболеваний;

- инновационные технологии диагностики инфекционных заболеваний;

- иммунодиагностика, сыворотки диагностические, иммуноглобулины диагностические и    лечебные в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

- диагностические препараты, тест-системы и микробиологические питательные среды в диагностике инфекционных заболеваний.

 

Место проведения уточняется

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. 

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=24

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.
 

 
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