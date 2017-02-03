03.02.2017 «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение» 22 марта 2017 года Организаторы Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России Председатель Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии. В программе конференции: Д.В. Артемьев «Неврологический осмотр для не-неврологов»

О.В. Воробьева «Боль в спине как мультидисциплинарная проблема»

М.А. Домашенко «Диагностические ошибки при инсульте»

М.В. Замерград «Головокружение от головокружения»

О.С. Левин «Неотложные состояния при болезни Паркинсона»

Г.Р. Табеева «Мигрень»

С.А. Айвазян «Ошибки в диагностике и лечении эпилепсии»

Н.В. Федорова «Ранняя диагностика болезни Паркинсона»

Е.Е. Васенина «Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях»

Е.В. Бриль «Неврологические осложнения сахарного диабета»

Н.А. Скрипкина «Нарушение ходьбы»

Т.К. Кулуа «Черепно – мозговая травма»

Е.А. Ляшенко «Нарушение сна в терапевтической практике»

А.И. Небожин «Боль в шее»

О.А. Ганькина «Энцефалопатия Вернике»

Место проведения г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 5, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, корпус 22, 5 этаж Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru). Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=25 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.