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03.02.2017
«Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение»
22 марта 2017 года
Организаторы
Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России
Председатель
Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.
В программе конференции:
- Д.В. Артемьев «Неврологический осмотр для не-неврологов»
- О.В. Воробьева «Боль в спине как мультидисциплинарная проблема»
- М.А. Домашенко «Диагностические ошибки при инсульте»
- М.В. Замерград «Головокружение от головокружения»
- О.С. Левин «Неотложные состояния при болезни Паркинсона»
- Г.Р. Табеева «Мигрень»
- С.А. Айвазян «Ошибки в диагностике и лечении эпилепсии»
- Н.В. Федорова «Ранняя диагностика болезни Паркинсона»
- Е.Е. Васенина «Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях»
- Е.В. Бриль «Неврологические осложнения сахарного диабета»
- Н.А. Скрипкина «Нарушение ходьбы»
- Т.К. Кулуа «Черепно – мозговая травма»
- Е.А. Ляшенко «Нарушение сна в терапевтической практике»
- А.И. Небожин «Боль в шее»
- О.А. Ганькина «Энцефалопатия Вернике»
Место проведения
г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 5, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, корпус 22, 5 этаж
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).
Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=25
Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.