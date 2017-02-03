03.02.2017 «Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике» 14 марта 2017 года Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации; ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ Председатели Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР. Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ. В программе конференции: Комбинированная бронходилатация в терапии ХОБЛ

Проблемы антибиотикорезистентности в лечении бронхолегочных заболеваний

Анемии у беременных

Возможности повысить эффективность лечения артериальной гипертонии

Современные рекомендации по гиполипидемической терапии

Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром перекреста, выбор лекарственного препарата

Эрадикационная терапия в отношении Hp-инфекций в свете последних международных рекомендаций

Достижения в лечении сахарного диабета

Новое в патогенезе остеоартроза и алгоритм ведения больных

Рецидивирующий хронический вирусный цистит. Междисциплинарная проблема.

Лечение ожирения Место проведения ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская. Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru). Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=23 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.