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03.02.2017
«Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике»
14 марта 2017 года
Организаторы
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ
Председатели
Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.
Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ.
В программе конференции:
- Комбинированная бронходилатация в терапии ХОБЛ
- Проблемы антибиотикорезистентности в лечении бронхолегочных заболеваний
- Анемии у беременных
- Возможности повысить эффективность лечения артериальной гипертонии
- Современные рекомендации по гиполипидемической терапии
- Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром перекреста, выбор лекарственного препарата
- Эрадикационная терапия в отношении Hp-инфекций в свете последних международных рекомендаций
- Достижения в лечении сахарного диабета
- Новое в патогенезе остеоартроза и алгоритм ведения больных
- Рецидивирующий хронический вирусный цистит. Междисциплинарная проблема.
- Лечение ожирения
Место проведения
ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).
Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=23
Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.