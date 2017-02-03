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03.02.2017

«Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике»

 

14 марта 2017 года

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

 

 

 

 

Председатели 

Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.

Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ. 

 

В программе конференции:

  • Комбинированная бронходилатация в терапии ХОБЛ
  • Проблемы антибиотикорезистентности в лечении бронхолегочных заболеваний
  • Анемии у беременных
  • Возможности повысить эффективность лечения артериальной гипертонии
  • Современные рекомендации по гиполипидемической терапии
  • Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром перекреста, выбор лекарственного препарата
  • Эрадикационная терапия в отношении Hp-инфекций в свете последних международных рекомендаций
  • Достижения в лечении сахарного диабета
  • Новое в патогенезе остеоартроза и алгоритм ведения больных   
  • Рецидивирующий хронический вирусный цистит. Междисциплинарная проблема.
  • Лечение ожирения

 

Место проведения 

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.   

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. 

Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).

 

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=23

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.
 

 
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