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03.02.2017
«Практическая гастроэнтерология 2017»
10 февраля 2017 года
Организаторы
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ
Председатель
Минушкин Олег Николаевич - заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов России, профессор, доктор медицинских наук.
В программе конференции:
• Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения;
• Функциональная диспепсия;
• Синдром избыточного бактериального роста;
• Внешнесекреторной недостаточность поджелудочной железы;
• Жировая болезнь печени;
• Железодефицитная анемия;
• Хронический панкреатит;
• Состояние желудка при сахарном диабете;
• Постхолецистэктомный синдром;
• Синдром раздраженного кишечника;
• Фиброза печени;
• Хронический геморрой;
• Функциональные расстройства кишечника;
• Лекарственные поражения печени.
Место проведения
г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы (ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская).
Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.
Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).
Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=21
Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ООО «ИИСИ Медикал».