03.02.2017 «Практическая гастроэнтерология 2017» 10 февраля 2017 года Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации; ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ Председатель Минушкин Олег Николаевич - заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов России, профессор, доктор медицинских наук. В программе конференции: • Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения; • Функциональная диспепсия; • Синдром избыточного бактериального роста; • Внешнесекреторной недостаточность поджелудочной железы; • Жировая болезнь печени; • Железодефицитная анемия; • Хронический панкреатит; • Состояние желудка при сахарном диабете; • Постхолецистэктомный синдром; • Синдром раздраженного кишечника; • Фиброза печени; • Хронический геморрой; • Функциональные расстройства кишечника; • Лекарственные поражения печени. Место проведения г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы (ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская). Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru). Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=21 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ООО «ИИСИ Медикал».