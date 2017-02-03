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03.02.2017

«Практическая гастроэнтерология 2017»

 

10 февраля 2017 года

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

 

 

 

Председатель  

Минушкин Олег Николаевич - заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов России, профессор, доктор медицинских наук.

 

В программе конференции:

• Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения;

• Функциональная диспепсия;

• Синдром избыточного бактериального роста; 

• Внешнесекреторной недостаточность поджелудочной железы;  

• Жировая болезнь печени; 

• Железодефицитная анемия; 

• Хронический панкреатит; 

• Состояние желудка при сахарном диабете;  

• Постхолецистэктомный синдром; 

• Синдром раздраженного кишечника; 

• Фиброза печени;  

• Хронический геморрой; 

• Функциональные расстройства кишечника;  

• Лекарственные поражения печени.   

 

Место проведения 

г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы (ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская).   

 

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. 

Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).

 

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=21

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ООО «ИИСИ Медикал».
 

 
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