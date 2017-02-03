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03.02.2017

«Многофакторная терапия сахарного диабета II типа»

 

13 апреля 2017 года

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

 

 

 

Председатели 

Нина Александровна Петунина - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД Президента РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России в ЦФО.

Ашот Мусаелович Мкртумян - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

 

В программе конференции:

  • Актуальные стратегии инсулинотерапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций
  • Современные возможности лазерных технологий диагностики состояния микроциркуляторно-тканевых систем при сахарном диабете 2 типа. 
  • Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике
  • Причинно-следственные связи сахарного диабета 2 типа метаболического синдрома и возрастного андрогенного дефицита
  • Ожирение на фоне СД - есть ли связь? Возможности фармакотерапии
  • Эффективный подход в лечении пациентов с сахарным диабетом типа 2
  • Дополнительные возможности терапии больных с СД и ХСН
  • Взгляд на лечение диабетической ретинопатии глазами эндокринолога

 

Место проведения уточняется

 

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. 

 

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=26

 

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.
 

 
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