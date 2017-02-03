03.02.2017 «Многофакторная терапия сахарного диабета II типа» 13 апреля 2017 года Организаторы Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации; ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ Председатели Нина Александровна Петунина - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД Президента РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России в ЦФО. Ашот Мусаелович Мкртумян - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. В программе конференции: Актуальные стратегии инсулинотерапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций

Современные возможности лазерных технологий диагностики состояния микроциркуляторно-тканевых систем при сахарном диабете 2 типа.

Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике

Причинно-следственные связи сахарного диабета 2 типа метаболического синдрома и возрастного андрогенного дефицита

Ожирение на фоне СД - есть ли связь? Возможности фармакотерапии

Эффективный подход в лечении пациентов с сахарным диабетом типа 2

Дополнительные возможности терапии больных с СД и ХСН

Взгляд на лечение диабетической ретинопатии глазами эндокринолога Место проведения уточняется Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00. Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=26 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.