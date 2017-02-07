07.02.2017 Онкологические пациенты будут помогать россиянам защищаться от рака Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» вручила первую ежегодную общероссийскую премию «Будем жить!» за вклад в борьбу против рака. Лауреатами премии стали лучшие врачи, лечебные учреждения, общественные деятели, волонтеры и мужественные пациенты, пережившие онкозаболевания. Церемония награждения состоялась 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, в московском концертном зале Vegas City Hall на беспрецедентном благотворительном телемарафоне, который поддержали более 300 участников: звезды отечественной эстрады, образцовые хореографические коллективы, юные исполнители, актеры театра и кино, а также представители органов власти и социально-ответственного бизнеса.



Ежегодная премия «Будем жить!» учреждена, чтобы показать россиянам, что рак – это не приговор, и в России есть организации, куда можно обратиться за помощью, столкнувшись с болезнью. Лауреатами премии стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тамбова, Белгорода, Нижневартовска, Ульяновска, Махачкалы, Мурманска, Казани, Калининграда. Награжденных выбирали сами пациенты из разных регионов страны.



– Наш марафон длился более 9 часов, на него было приглашено 2000 человек. Онлайн- трансляцию посмотрели свыше 1000 зрителей. Все звезды выступали на концерте благотворительно. Собранные в ходе марафона средства – 2 млн рублей – пойдут на организацию мероприятий по ранней диагностике рака, помощь заболевшим. В марте состоится трансляция марафона на федеральном телеканале Общественное телевидение России. Надеемся, что нашей премией «Будем жить!» и нашим замечательным концертом мы показали всем, кто столкнулся с болезнью, что не надо опускать руки перед раком – надо бороться и жить. Планируем сделать марафон и премию ежегодными, чтобы открыто говорить обо всех проблемах, с которыми сталкиваются пациенты, и демонстрировать успехи нашей отечественной онкологической службы. Призываем объявить 2018 год – годом борьбы против рака! – рассказала Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.



Михаил Иванович Давыдов, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, д.м.н., профессор, поприветствовал появление Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»:

– Создание такой организации, на мой взгляд, является абсолютным доказательством эффективности онкологической службы нашей страны, ведь только большое количество выздоровевших людей в состоянии осознать путь, который они прошли, сделать выводы и поделиться опытом. Уверен, что вместе с ними при поддержке врачей, журналистов, общественных и политических деятелей мы сделаем еще немало добрых дел.



Большое значение благотворительного марафона подчеркнул Владимир Георгиевич Поляков, главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России, заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество детских онкологов», академик РАН, профессор:

– Необходимо активное привлечение общественности к решению проблем российской онкологии. Это будет способствовать популяризации ранней диагностики и своевременному лечению, поможет развитию благотворительности в стране, усилит поддержку пациентов.



Одним из лауреатов премии стала тамбовчанка Тамила Казиева, которая уже 25 лет, начиная с 6-летнего возраста, лечится от онкозаболевания. В 2016 году она основала в Тамбове филиал пациентско-волонтерской организации онковыздоравливающих «Мы вместе – Бэз бергэ».

– Из-за неосведомленности российское общество очень предвзято реагирует на людей с онкологическими заболеваниями, поэтому они часто чувствуют себя изгоями, обреченными, неполноценными. Чтобы изменить ситуацию, нужно сближать сообщества здоровых людей и тех, кто лечится от рака. Ведь мы такие же люди, как и все, – подчеркнула Тамила Казиева.



Отсутствие компетентной информации о раке сильно бьет по детям-пациентам. Они еще тяжелее, чем взрослые, переживают неприятие общества и необходимость скрывать свою болезнь.



– Мы видим, что дети из разных регионов страны, которые болели год-два, чувствуют себя в изоляции. Им кажется, что они уже никогда не вернутся к нормальной жизни. Это усугубляется тем, что многие люди за пределами дома и стационара относятся к ним с опаской, так как не знают, что рак – незаразная болезнь. По этой причине онкологические больные часто теряют друзей-сверстников. Есть и много других проблем у выздоравливающих пациентов, но все они решаемы при условии успешной социальной реабилитации, – говорит Сергей Шариков, лауреат премии «Будем жить!» за создание и развитие проекта «УчимЗнаем» по организации в медицинском стационаре общеобразовательной школы для детей, болеющих тяжелыми заболеваниями.



Александр Григорьевич Румянцев, генеральный директор Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева,академик РАН, д.м.н., профессор, лауреат премии «Будем жить!», убежден, что социальной адаптацией детей-пациентов необходимо заниматься на федеральном уровне:

– Это настолько острая проблема, что 3 года назад мы впервые в России организовали Центр реабилитации для детей, выздоровевших от рака. Причем помощь у нас получают не только дети, но и их семьи. Мама находится вместе с ребенком, независимо от его возраста, ей обеспечивается питание, койка, реабилитационные услуги за средства ОМС. Это большая программа, которую мы хотим перевести в рамки технологии, чтобы распространить на все субъекты РФ, потому что количество больных будет возрастать, и нужно, чтобы каждый ребенок получал индивидуальную поддержку.



Ирина Иванова из города Мурманска – лауреат премии «Будем жить!» в номинации «Волонтеры», создатель и руководитель группы взаимопомощи «Дарина» для женщин, перенесших рак груди. Она на собственном опыте убедилась, что рак – это не конец, а жизненная трудность, которую можно и нужно пережить:

– Главное – не упасть духом, не озлобиться и не воспринимать болезнь как кару. И еще очень важно иметь поддержку. Часто пациент, впервые узнав о своем диагнозе, не знает, с кем поделиться. К родственникам идти? Так им самим нужна поддержка, у них тоже шок. Специализированной службы помощи в большинстве городов нет. Поэтому мы создали в Мурманске волонтерскую группу взаимопомощи, чтобы каждая новая пациентка могла оказаться среди людей, которые прошли через то, что ей кажется непроходимым. От общения друг с другом мы получаем не только информацию, но и массу положительных эмоций.



Мощное влияние положительного настроя отметила, получая премию «Будем жить!», и нижневартовский онкопсихолог Светлана Демиденко, единственный специалист такого профиля на весь Ханты-Мансийский округ:

– Пока в России, к сожалению, существует предубеждение против психологов. А ведь мы лечим душу – самое дорогое, что есть у человека. Мы вдохновляем больных, мобилизуем их силы, необходимые для исцеления. Я всегда говорю моим пациентам, что самые лучшие помощники в лечении – это вера, надежда, любовь и положительные эмоции. Мы не унываем в нашем онкодиспансере, радуемся каждому дню. Помимо основного лечения у нас бывает арт-терапия, йога, танцы, у нас всегда звучит музыка, причем многое из этого делается силами пациентов и их родственников. Мы всесторонне помогаем человеку прийти к выздоровлению, но и он сам должен взять ответственность в свои руки.



По сути, ответственность за здоровье должна начинаться еще до того, как поставлен диагноз «рак», напомнила всем Евгения Кондратюк, награжденная премией «Будем жить!» за успешное руководство Белгородской региональной общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». Когда-то она сама пережила рак, и единственное, о чем жалеет, оглядываясь назад, «что вовремя не ходила к врачу»:

– Ранняя диагностика – это очень важно, не нужно бояться или надеяться, что беда обойдет стороной. Выделяйте время на профилактические обследования, потому что в конечном итоге это ваше здоровье и будущее ваших детей.



Благотворительный марафон стал вдохновляющим, красивым стартом для дальнейшего взаимодействия с российским обществом, подчеркнула Директор Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Вострикова Ольга:

– Мы продолжим рассказывать людям обо всех видах рака и борьбе с ними. Уже в марте Ассоциация станет партнером при продвижении масштабной социальной кампании, направленной на повышение осведомленности о раке яичников, определении риска его развития и возможностей раннего выявления. Подробности можно будет узнать в марте на сайте Зажгилучсвета.рф.



Накануне 4 февраля Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» получила собственный короткий номер для сбора благотворительных пожертвований – 7715. Номер действует постоянно, чтобы перечислить на него средства, нужно отправить кодовое слово «Борись» и указать цифрой сумму от 1 до 15 000 рублей.



Благодарим за поддержку!



Фотографии с телемарафона - https://yadi.sk/d/5kvO-rFW3D3LRe,

https://yadi.sk/d/hkAcz_zA3CyG9M



Видео трансляции телемарафона - http://www.russcpa.ru/news/i363.html



Полный перечень лауреатов первой всероссийской премии «Будем жить!»: http://www.russcpa.ru/content/c166-page1.html



Справка.

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» организовала благотворительный телевизионный марафон 4 февраля при поддержке Российского общества клинической онкологии RUSSCO. Спонсор трансляции – компания Pfizer, организатор концертной части – StarLab Production. Партнеры марафона: АstraZeneca, Государственный фонд развития Северо-Запада России, M&G Group (Российско-Азиатский экспертный Центр), «ВТБ Страхование» и AXA Assistance.

На марафоне выступили актеры, певцы, композиторы, поэты: Владимир Вишневский, Родион Газманов, Юлия Началова, Михаил Богдасаров, Юлия Рутберг, Ди Диковски, Рома Жуков, Владимир Левкин с супругой и дочерью, Игорь Наджиев, Стас Пьеха, Светлана Разина, Прохор Шаляпин, Юлия Ауг, участники музыкальных проектов «Голос», «Голос. Дети», «Живой звук», «Фактор А», «Детское Евровидение», «Пятый элемент», группы «Премьер-министр», «Колизей», «МэнЧеСтер», «Технология», «Баян Микс», популярные детские коллективы балетных и хореографических студий, а также многие другие артисты. Зрители были поражены выступлением группы «Кризис среднего». Надо отметить, что в группе нет ни одного профессионального музыканта и занимаясь музыкой участники группы остаются верны своей профессии – врача, работая в Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

В финале марафона подписано обращение к Президенту Российской Федерации с предложением объявить 2018 год годом борьбы с онкологическими заболеваниями.



Подробная информация: Анастасия Контарева – 89685122202, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript