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10.02.2017

Московские рентгенологи пройдут обучение в Школе по онкорадиологии

 

17-18 февраля ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ» в рамках    Непрерывного Медицинского Образования (НМО) проводит Школу по онкорадиологии.

 

 

 

Современные технологии лучевой диагностики имеют большое значение в онкологической практике, обеспечивая точные и своевременные данные о наличии и распространенности опухолевого процесса. Одним из ключевых факторов успешного лечения онкологии является ранняя диагностика.

 

Традиционно лучевая диагностика в онкологии ориентирована на решение ряда основных задач, к которым можно отнести раннее выявление онкологических за­болеваний, их нозологическую характеристику, определение стадии опухолевого роста и оценку результатов лечения.  Определенные направления диагностической онкорадиологии реализуются на различных этапах оказания онкологической помощи и связаны не столько с отдельными технологиями, сколько с различными организационными, технологическими и методологическими подходами к визуа­лизации онкологических процессов.

 

В последние годы в стране предпринимаются конкретные шаги, направленные на создание производства передового медицинского оборудования, на  необходимые инструменты, без которых немыслима современная диагностическая и лечебная онкология. Ведется разработка ряда проектов, способных значительно расширить возможности российской онкологии.  К их числу относится и создание российского производства новейшего диагностического оборудования,  предназначенного для оснащения клиник и ПЭТ-центров (одного из наиболее действенных методов ранней диагностики онкологических патологий), не уступающего лучшим зарубежным аналогам.

 

Реализация высокотехнологичных проектов немыслима  без компетенции практикующих медиков - высококлассных специалистов, в то время как  в медицинских центрах катастрофически не хватает грамотных, хорошо подготовленных  кадров. Эту задачу решают образовательные практико-ориентированные мероприятия НПЦ медрадиологии ДЗМ для врачей-рентгенологов – Школы лучевой диагностики. 

 

17-18 февраля состоится первая Школа по онкорадиологии, в которой примут участие свыше 150 заведующих отделениями и врачей-рентгенологов отделений лучевой диагностики государственных и коммерческих клиник Москвы.

 

В ходе занятий участники  разберутся в вопросах стандартизации протоколов проведения КТ и МРТ исследований, рассмотрят современные подходы к принципам составления протоколов диагностического исследования и разберут типичные ошибки при их описании. Обсудят, как сделать описания врача-рентгенолога максимально информативным для врачей-клиницистов, ознакомятся с принципами дифференциальной диагностики онкологических заболеваний различных органов.

 

На мастер-классах, которые проведут опытные врачи-диагносты, слушатели проведут разбор клинических случаев, рассмотрят основные ошибки при интерпретации исследований на примере онкологических заболеваний конкретных органов. Слушатели смогут поучаствовать в интерактивном обсуждении, задать лекторам свои вопросы. По итогам двухдневных занятий врачам-рентгенологам, согласно программе Непрерывного медицинского образования (НМО), будут вручены сертификаты о прохождении 18 - часового цикла обучения.

 

По вопросам аккредитации обращаться:

Галина Новицкая: +7 965 180 35 34  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript              

Юлия Ульянова: +7 919 762 74 19    Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript             
 

 
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