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11.02.2017

«Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии»

 

26-27 мая 2017г., г. Псков, Псковская областная клиническая больница, ул. Малясова, д.2. Эта Конференция открывает новый образовательный цикл для врачей, который будет проводится ежегодно в различных регионах СЗФО

 

 

 

Лекции прочтут ведущие специалисты Санкт-Петербурга и Москвы.

В программе Конференции:

Мастер-классы:

  • Терапевтическая гипотермия;
  • Мониторинг гемодинамики

Круглый стол:

  • Современные проблемы трансплантологии

Участники Конференции получат баллы НМО!

Внимание!

Участников Конференции ожидает интереснейшая культурная программа!

27-28 мая – поездка в Музей-заповедник «Пушкинские горы».

В программе:

  • Выездное открытое заседание правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада;
  • экскурсии в Михайловское, Петровское, Тригорское, посещение Святогорского монастыря;
  • товарищеский ужин в одном из лучших ресторанов, расположенном в живописнейшем уголке Пушкиногорья.

Регистрация и оплата взносов производится на сайте www.anesth.ru с 1 февраля по 15 мая 2017г.
 

 
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