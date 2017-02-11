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11.02.2017
«Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии»
26-27 мая 2017г., г. Псков, Псковская областная клиническая больница, ул. Малясова, д.2. Эта Конференция открывает новый образовательный цикл для врачей, который будет проводится ежегодно в различных регионах СЗФО
Лекции прочтут ведущие специалисты Санкт-Петербурга и Москвы.
В программе Конференции:
Мастер-классы:
- Терапевтическая гипотермия;
- Мониторинг гемодинамики
Круглый стол:
- Современные проблемы трансплантологии
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Участники Конференции получат баллы НМО!
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Внимание!
Участников Конференции ожидает интереснейшая культурная программа!
27-28 мая – поездка в Музей-заповедник «Пушкинские горы».
В программе:
- Выездное открытое заседание правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада;
- экскурсии в Михайловское, Петровское, Тригорское, посещение Святогорского монастыря;
- товарищеский ужин в одном из лучших ресторанов, расположенном в живописнейшем уголке Пушкиногорья.
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Регистрация и оплата взносов производится на сайте www.anesth.ru с 1 февраля по 15 мая 2017г.