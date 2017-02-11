11.02.2017 «Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии» 26-27 мая 2017г., г. Псков, Псковская областная клиническая больница, ул. Малясова, д.2. Эта Конференция открывает новый образовательный цикл для врачей, который будет проводится ежегодно в различных регионах СЗФО Лекции прочтут ведущие специалисты Санкт-Петербурга и Москвы. В программе Конференции: Мастер-классы: Терапевтическая гипотермия;

Мониторинг гемодинамики Круглый стол: Современные проблемы трансплантологии ♦ Участники Конференции получат баллы НМО! ♦ Внимание! Участников Конференции ожидает интереснейшая культурная программа! 27-28 мая – поездка в Музей-заповедник «Пушкинские горы». В программе: Выездное открытое заседание правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада;

экскурсии в Михайловское, Петровское, Тригорское, посещение Святогорского монастыря;

товарищеский ужин в одном из лучших ресторанов, расположенном в живописнейшем уголке Пушкиногорья. ♦ Регистрация и оплата взносов производится на сайте www.anesth.ru с 1 февраля по 15 мая 2017г.