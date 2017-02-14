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14.02.2017

Восточно-Европейский саммит акушеров, гинекологов и перинатологов

 

Даты: 28 -31 мая 2017 года. Место проведения: г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

 

 

 

 

Еще четверть века назад научно-практические врачебные школы России и других стран Восточной Европы имели много схожего в своем развитии. Однако в последние два десятилетия наши пути разошлись. Благодаря ситуации, сложившейся в РФ в связи с наличием крупных, высоко оснащенных родовспомогательных учреждений, российские врачи приобрели уникальный опыт успешного ведения очень сложных пациентов. С другой стороны, Восточная Европа является одним из наиболее динамично-развивающихся регионов. Внедрение общеевропейских стандартов позволило зарубежным специалистам значительно улучшить оказание акушерско-гинекологической помощи.

Первый Восточно-Европейский саммит акушеров, гинекологов и перинатологов призван наладить прочные связи между врачебными сообществами стран Восточной Европы. В течение четырех дней ведущие российские и иностранные эксперты проведут лекции, мастер-классы, показательные операции. Участники саммита смогут обменяться мнениями в ходе дискуссий и круглых столов по наиболее актуальным проблемам акушерства и гинекологии: невынашивание, планирование семьи, перинатальные исходы, репродуктивное здоровье женщины.

 

Ключевые тематики:

  • Демография и репродуктивное здоровье. Вопросы контрацепции;
  • Оперативная гинекология. Новые технологии в лечении гинекологических заболеваний;
  • Основные направления работы по снижению материнской и младенческой заболеваемости и смертности;
  • Гинекологическая эндокринология. Дискуссионные вопросы;
  • Новые возможности диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии. Стратегия и тактика;
  • Бесплодный брак. Новые достижения вспомогательных репродуктивных технологий;
  • Невынашивание беременности и преждевременные роды;
  • Хирургия тазового дна;
  • Преэклампсия – важнейшая мультидисциплинарная проблема;
  • Эстетическая гинекология;
  • Инфекция и репродукция.

 

В рамках события состоятся пре- и пост-конгрессные практикумы по эндоскопическим операциям (лапароскопии, фертилоскопии, гистероскопии). Также на протяжении всех дней проведения Саммита будут проходить прямые трансляции из операционных.

 

Организаторы: ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество акушеров и гинекологов.

 

При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 

Подробная информация и регистрация: www.eesog.ru

 

Контакты

По вопросам участия:

Ульяна Шапошникова
obstetricssummit@ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
8 (495) 646-01-55 доб. 143

 

По вопросам научной программы:

Ирина Лапина
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
 

 
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