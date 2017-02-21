21.02.2017 Международный научный симпозиум «Витактива-Фито» Симпозиум проводился: с 14 по 16 февраля 2017 года Место проведения: Москва, Российский университет дружбы народов, главный корпус Организаторы симпозиума: Выставочная Компания "Мир-Экспо", Институт восточной медицины РУДН Содействующие организации: Комитет Совета Федерации по экономической политике, Департамент труда и социальной защиты населения Правительства Москвы, РАН, Российская ассоциация геронтологов и гериатров, Академия труда и социальных отношений, Научно-исследовательский институт труда и социального страхования, Всероссийский центр уровня жизни, Академия медико-технических наук, Оргкомитет Международного социально-медицинского Форума «Мир активного долголетия», Оргкомитет Международного Форума содействия модернизации и инновациям России, Международное общественное движение «Восточное измерение». 14 – 16 февраля 2017 года в актовом зале главного корпуса Российского университета дружбы народов (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) состоялся Международный научный симпозиум «Витактива-Фито» – первое специализированное мероприятие, собравшее на одной площадке российских и зарубежных специалистов-промышленников, медицинских работников, объединённых общей целью: способствовать повышению продолжительности и качества жизни, предупреждению болезней, повышению функциональных возможностей организма человека и продвижению здорового образа жизни среди различных слоев населения. В симпозиуме приняли участие представители более 50 организаций, институтов и медицинских центров, учёные, специалисты и эксперты из России, Кореи, Индии, Болгарии. В рамках симпозиума были представлены доклады и выставочная экспозиция по следующим тематическим разделам: • Фитотерапия: практика и перспективы • Иван-чай: сбор, переработка и применение • Мумиё: сбор, переработка и применение • Женьшень: природный и культивируемый • Кедр: свойства, переработка и применение • Топинамбур: свойства, переработка и применение • Амарант: агротехника и переработка. Свою продукцию, технологии и услуги в рамках экспозиции симпозиума представили ООО Лавр плюс (Российская женьшеневая ассоциация), ФГБНУ ВИЛАР, ЗАО «Алтайвитамины», ООО «Биолит», НПЦ ИВА, ООО «Ведунья», НПО Ярчай, ООО «Альтернатива» и др. Экспозицию смогли оценить более тысячи посетителей, среди которых - представители профильных предприятий и компаний, научно-исследовательских институтов, центров классической и традиционной медицины, преподавательский состав РУДН, студенты и аспиранты – представители множества стран. Мероприятие подтвердило серьёзный интерес аудитории к сфере технологий активного долголетия, получило положительные отзывы со стороны экспонентов и посетителей. Симпозиум послужил укреплению сотрудничества отраслевых организаций и ведущих научных специалистов направления. По мнению большинства участников, Международный научный симпозиум «Витактива» стал значимым событием, способствующим установлению новых профессиональных контактов, разработке новых продуктов и расширению их применения. Участники Международного научного симпозиума «Витактива-Фито»: Агрисовгаз Инжиниринг, Москва Академия Сельскохозяйственных наук, Москва Альтернатива, ООО, Москва Алтайвитамины, ЗАО, Бийск Амарант Про, ООО, Санкт-Петербург Антарес, ООО, Москва Ассоциация Топинамбур, Россия Аюрведа йога, журнал, Москва Аюрведическая российско-индийская ассоциация, Москва Биолит, ООО, Томск Ведунья, ООО, Новосибирск Вербин Сергей Григорьевич¸ ИП, Москва ВНИИПБТ, Москва Время, ООО, Москва Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Х. Лорха, Московская область Всероссийский научно-исследовательский институт рапса, Липецк ГБОУ СПБ ХФА, Санкт-Петербург ГК Кедроград, Россия Дагестанский государственный университет, Махачкала Европейская ассоциация Амарант Издательский дом «Русский врач», ООО, Москва Институт цитологии и генетики РАН, Новосибирск КФХ ПАНАКС, Московская область Кытьков Виктор Дмитриевич, ИП, Тула Лавр плюс, ООО (Российская женьшеневая ассоциация), Московская область Медицинский Центр Благо Дарение, Москва Московская фармацевтическая фабрика, ЗАО, Москва Моя мечта, ООО, Ставропольский край Новые технологии, ООО, Краснодарский край НПО Ярчай (ООО Здравторг), Московская область НПЦ ИВА, Московская область Парафарм, ООО, Москва ПК Экология, ООО, Москва Подобедов Владимир Иванович, ИП, Москва РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва Российская Академия естественных наук, Москва Российская Академия медико-технических наук, Москва Российская Академия народной медицины, Москва Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва Русская олива, ООО, Воронеж Ситерна, ООО, Москва СК ЭРА, ООО, Московская область Союз пенсионеров России (Московское отделение), Москва ССХП Женьшень, Брянская область УК Инновационного Аграрно-промышленного Парка «КиТ», Москва ФГБНУ ВИЛАР, Москва ФГБНУ ВНИИ овощеводства, Московская область ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Тверь Фермерское хозяйство Кургановой (Иван-чай Ярила), Ленинградская область Фитотерапевтическое общество, Россия Центр развития Неумывакина, ООО, Киров Научная программа симпозиума: Место проведения: Москва, Российский университет дружбы народов, главный корпус, актовый зал. Сессии симпозиума проводились ВК "Мир-Экспо" и Институтом восточной медицины РУДН под научным руководством руководителя по научной работе и инновационной деятельности ИВМ РУДН, профессора, доктора медицинских наук Журавлёва Александра Константиновича. Участники заседаний: руководители и представители государственных органов власти Российской Федерации и субъектов РФ, научно-исследовательских институтов, руководители общественных объединений и общественных организаций, государственных и частных предприятий здорового питания, учебных заведений, средств массовой информации. С докладами выступали ведущие учёные, специалисты и эксперты ООО Новые технологии, ООО ССХП Женьшень, ООО Русская олива, ЗАО Алтайвитамины, ООО Ситерна, ИВМ РУДН, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ГБОУ СПБ ХФА, ФГБОУ ВО Тверской ГСХА, Аюрведической российско-индийской ассоциации, ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ФГБНУ ВИЛАР, ООО Биолит, НПЦ ИВА, ПК Экология и других организаций. Международный научный симпозиум Витактива-Фито 14 февраля 2017 • Фитотерапия: практика и перспективы • Иван-чай: сбор, переработка и применение

1. Презентация кафедры фитотерапии ИВМ РУДН Докладчик: Корсун Е. В.

2. О профилактической направленности отечественной фитотерапии Докладчики: Корсун В.Ф.,Матханов И.Э., Корсун Е.В.

3. Современная фитотерапия дисгормональных нарушений Докладчик: Буркова В. Н.

4. Презентация кафедры алгологии и реабилитации ИВМ РУДН Докладчик: Соков Е. Л.

5. Аюрведические фито-препараты в профилактике и лечении психических расстройств Докладчик: Монасыпова Л. И.

6. Кипрей узколистный Докладчик: Шмерко Е.П.

7. Иван-чай в клинической практике Докладчики: Корсун В.Ф., Журавлев Д.В., Корсун Е.В.

8. Презентация кафедры аюрведы ИВМ РУДН Докладчик: Рагозин Б. В.

9. Программа восстановления зрения методами фито-психо-цветотерапии Докладчик: Вербин С. Г.

10. Фитотерапия и психологическая приверженность к её применению в геронтокардиологии Докладчики: Мелентьев А.С., Мелентьев И.А., Дуванов И.А.

11. Лечебные свойства пантов марала Докладчики: Захаров П.А., Корсун Е.В., Корсун В.Ф.

12. Фитотерапевтические ресурсы России. Актуальные вопросы переработки и применения фитосырья в медицине. Докладчики: Журавлев А.К., Уразов В. В., Моисеева А.Ю., Эсауленко А.Н.

13. Использование продуктов пантового мараловодства для создания биологически активных добавок и косметики в условиях фармацевтического производства Докладчик: Измайлова Е. А. 15 февраля 2017 • Мумиё: сбор, переработка и применение • Женьшень: природный и культивируемый • Кедр: свойства, переработка и применение 1. Презентация оригинальной программы учебного цикла по аюрведе в ИВМ РУДН Докладчик: Дилипкумар

2. Мумиё в онкологии: за и против Докладчики: Захаров П.А., Корсун В.Ф.

3. Превентивная медицина и применение мумиё Докладчики: Журавлев А.К., Моисеева А.Ю., Конончук В.В., Эсауленко А.Н.

4. Промышленная технология выращивания женьшеня Докладчик: Мешков И. И.

5. Применение препаратов женьшеня в медицине Докладчики: Корсун Е.В., Корсун В.Ф.

6. Современные подходы к применению женьшеня в практике врача Докладчики: Журавлев А.К., Моисеева А.Ю., Конончук В.В., Эсауленко А.Н.

7. Применение кедровой живицы в лечебных целях Докладчик: Шило О. Ю.

8. Глубокая переработка продукции кедрового промысла и инновационные продукты на его основе Докладчик: Ганжа В.В.

9. Целительная сила кедра и масла кедрового ореха Докладчик: Георгис Д. Ж.

10. Проблемы современной лечебной практики и возможное применение продуктов переработки кедра Докладчики: Журавлев А.К., Моисеева А.Ю., Конончук В.В., Эсауленко А.Н. 16 февраля 2017 года • Топинамбур: свойства, переработка и применение • Амарант: агротехника и переработка 1. Возделывание и семеноводство топинамбура в условиях Краснодарского края Докладчик: Книга Е. Д.

2. Результаты работы по селекции и сортоиспытанию топинамбура в российской федерации и республике Беларусь в соответствии с программой союзного государства по этой теме Докладчик: Подобедов В. И.

3. Инновации в агропроизводстве топинамбура для получения экологически чистых и высокоэффективных функциональных продуктов различного назначения Докладчик: Зеленков В. Н.

4. Возможность получения высококачественной продукции топинамбура в различных агроландшафтах Верхневолжья Докладчик: Павлов М.Н.

5. Топинамбур: реалии и перспективы Докладчик: Старовойтов В. И.

6. Использование топинамбура в фитопаросауне Докладчики: Корсун В.Ф., Корсун Е.В.

7. Возможности применения топинамбура и продуктов его переработки в профилактической, лечебной и реабилитационной практике Докладчики: Журавлев А. К., Эсауленко А. Н., Конончук В. В., Тришина В. В., Моисеева А.Ю.

8. Амарант – источник кормового и пищевого белка Докладчик: Мирошниченко Л. А.

9. Использование амарантового масла в оздоровительных программах Докладчик: Татаринова Л. В.

10. Современная медицина и возможности применения амаранта Докладчики: Журавлев А.К., Моисеева А.Ю., Эсауленко А.Н.

11. Презентация кафедры китайской медицины Докладчик: Панов Г. А.

12. Комплексный подход в терапии гипертонической болезни Докладчики: Журавлев А.К., Голубев Ю. Ю.

13. Профилактика осложнений атеросклероза в практике терапевта Докладчики: Журавлев А.К., Голубев Ю.Ю.



Стендовые доклады международного научного симпозиума

1. Технология получения альтернативного лекарственного растительного сырья – клеточной биомассы василистника малого, продуцента берберинаДокладчики: Савин П.С., Цыбулько Н. С., Елисеева Т. А.

2. Изучение биологической активности экстракта из биотехнологического сырья женьшеня обыкновенного (Panax ginseng C.A. May).Докладчики: Лупанова И.А., Ферубко Е.В., Цыбулько Н.С., Савина Т.А. Докладчики: Буркова Валентина Николаевна – профессор, доктор химических наук, академик РАЕН, генеральный директор ООО «Биолит» (г. Томск) Вербин Сергей Григорьевич - специалист-методист восстановительной медицины (г. Москва) Ганжа Владимир Витальевич – президент группы компаний «Кедроград» (г. Жуковский) Георгис Дионис Жабраилович – ведущий специалист ООО ПК "Экология" (г. Жуковский) Голубев Юрий Юрьевич - доцент, кандидат медицинских наук, кафедра пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова (г. Москва) Дилипкумар К. В. - профессор, кафедры аюрведы ИВМ РУДН (Индия) Дуванов Иван Александрович - студент 5 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова, СНК кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета (г. Москва) Елисеева Татьяна Алексеевна – научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Журавлёв Александр Константинович - руководитель по научной работе и инновационной деятельности ИВМ РУДН, профессор, доктор медицинских наук (г. Москва) Захаров Павел Алексеевич – член-корреспондент Российской Академии медико-технических наук, кандидат технических наук, профессор (г. Ивантеевка) Зеленков Валерий Николаевич – доктор сельскохозяйственных наук, кандидат химических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ Всероссийской научно-исследовательский институт овощеводства ФАНО/РАН (г. Раменский) Измайлова Елена Анатольевна – менеджер по продукту фармацевтической компании ЗАО Алтайвитамины (г. Бийск) Книга Евгений Дмитриевич – Полномочный представитель Ассоциации "Топинамбур" в Южном регионе, генеральный директор ООО "Южный региональный научно-производственный центр семеноводства топинамбура "Новые технологии" (г. Краснодар) Конончук Виталий Витальевич – старший преподаватель кафедры физиологии и патологии, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (г. Санкт-Петербург) Корсун Владимир Федорович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, член президиума РАНМ (г. Москва) Корсун Елена Владимировна - заведующий кафедры фитотерапии ИВМ РУДН, кандидат медицинских наук (г. Москва) Коханова Елена Владимировна – специалист ООО "Ведунья" (г. Новосибирск) Лупанова Ирина Александровна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Матханов Иринчей Эдуардович – кандидат биологических наук, депутат Государственной Думы РФ шестого созыва (г. Москва) Мелентьев Илья Александрович - доцент, кандидат медицинских наук кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова (г. Москва) Мелентьев Александр Серафимович - профессор, доктор медицинских наук кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова (г. Москва) Мешков Иван Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор ООО ССХП "Женьшень" (г. Брянск) Мирошниченко Лидия Александровна – кандидат биологических наук, Генеральный директор ООО «Русская Олива» (г. Воронеж) Моисеева Александра Юрьевна – студентка 4-го курса лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова (г. Москва) Монасыпова Лилия Ильгизовна – кандидат медицинских наук (г. Москва) Нуралиев Юсуф Нуралиевич – доктор медицинских наук, профессор, (г. Душанбе) Павлов Максим Николаевич – аспирант ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (г. Тверь) Панов Геннадий Александрович – кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой китайской медицины ИВМ РУДН, главный врач клиники восточной медицины ИВМ РУДН (г. Москва) Подобедов Владимир Иванович – селекционер, старший научный сотрудник (г. Ставрополь) Рагозин Борис Владимирович - заведующий кафедрой аюрведы ИВМ РУДН (г. Москва) Савин Павел Сергеевич - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Савина Татьяна Алексеевна – кандидат биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Сагдиева Шоиста Самаровна – кандидат медицинских наук, доцент (г. Душанбе) Соков Евгений Леонидович - заведующий кафедры алгологии и реабилитации ИВМ РУДН, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва) Старовойтов Виктор Иванович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора по инновациям Государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Х. Лорха" (г. Люберцы) Татаринова Лилия Викторовна – кандидат медицинских наук, ООО Ситерна (г. Москва) Тришина Виктория Викторовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова (г. Москва) Ферубко Екатерина Владимировна - кандидат медицинских наук, ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Цыбулько Наталья Степановна - кандидат фармацевтических наук, ФГБНУ ВИЛАР (г. Москва) Шарофова Мижгона Умеджоновна – кандидат медицинских наук (Душанбе) Шило Ольга Юрьевна – директор ООО "Ведунья" (г. Новосибирск) Эсауленко Анна Николаевна - студентка 4 курса лечебного факультета РНИМУ имени Н.И.Пирогова (г. Москва) Для получения более полной информации по прошедшему мероприятию звоните в оргкомитет по телефону в Москве: 8 495 988-1620, или пишите по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Подробная программа Симпозиума представлена на сайте: http://www.mirexpo.ru/exhibitions/vitaktiva.shtml