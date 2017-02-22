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22.02.2017

«Фармэволюция 2017»

 

5 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области и при поддержке Калужского фармацевтического кластера организует знаковое событие отрасли – III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017».

 

 

 

Для обсуждения ключевых вопросов отрасли и перспектив развития на одной площадке встретятся представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ.

 

Среди ключевых тем форума:

  • Аналитические исследования и прогнозы развития отрасли.

  • Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России.

  • Новая русская фарма: будущее отечественных разработок.

  • Современные технологии в фарме и диджитализация здравоохранения.

  • Market Access: изменение «правил игры», переход на цивилизованные технологии доступа к рынку.

Подробнее на официальном сайте мероприятия:

http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=126333

 

Для всех участников форума будет организован трансфер из Москвы до места проведения мероприятия.

 

По вопросам участия обращайтесь к Анастасии Лукиной по телефону (495) 232-32-00, доб. 3172 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По вопросам аккредитации – к Маргарите Жуковой по тел. (495) 232-32-00, доб.4147 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

 
 

 
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