22.02.2017 «Фармэволюция 2017» 5 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области и при поддержке Калужского фармацевтического кластера организует знаковое событие отрасли – III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017». Для обсуждения ключевых вопросов отрасли и перспектив развития на одной площадке встретятся представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ. Среди ключевых тем форума: Аналитические исследования и прогнозы развития отрасли.

Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России.

Новая русская фарма: будущее отечественных разработок.

Современные технологии в фарме и диджитализация здравоохранения.

Market Access: изменение «правил игры», переход на цивилизованные технологии доступа к рынку. Подробнее на официальном сайте мероприятия: http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=126333 Для всех участников форума будет организован трансфер из Москвы до места проведения мероприятия. По вопросам участия обращайтесь к Анастасии Лукиной по телефону (495) 232-32-00, доб. 3172 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По вопросам аккредитации – к Маргарите Жуковой по тел. (495) 232-32-00, доб.4147 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .