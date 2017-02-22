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22.02.2017
«Фармэволюция 2017»
5 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области и при поддержке Калужского фармацевтического кластера организует знаковое событие отрасли – III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017».
Для обсуждения ключевых вопросов отрасли и перспектив развития на одной площадке встретятся представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ.
Среди ключевых тем форума:
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Аналитические исследования и прогнозы развития отрасли.
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Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России.
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Новая русская фарма: будущее отечественных разработок.
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Современные технологии в фарме и диджитализация здравоохранения.
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Market Access: изменение «правил игры», переход на цивилизованные технологии доступа к рынку.
Подробнее на официальном сайте мероприятия:
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=126333
Для всех участников форума будет организован трансфер из Москвы до места проведения мероприятия.
По вопросам участия обращайтесь к Анастасии Лукиной по телефону (495) 232-32-00, доб. 3172 или по электронной почте
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. По вопросам аккредитации – к Маргарите Жуковой по тел. (495) 232-32-00, доб.4147 или по электронной почте
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