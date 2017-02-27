27.02.2017 К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 27 февраля доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института Пензенского государственного университета Виллорий Иванович Струков отметил свое 80-летие. В 1962 г. В.И. Струков окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института. Работал участковым педиатром в Петропавловске (Казахстан), затем заведующим отделением. В 1966 г. поступил в аспирантуру по специальности «Педиатрия» Алма-Атинского государственного медицинского института, по завершении которой успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лимонная и пировиноградная кислоты в патогенезе рахита». С 1969 по 1978 гг. работал ассистентом, затем доцентом кафедры госпитальной педиатрии Алма-Атинского ГМИ. В 1978 г. по конкурсу избран заведующим кафедрой педиатрии Пензенского института усовершенствования врачей. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Побочные и токсические реакции на витамин D». В.И. Струков является организатором двух кафедр педиатрии, которыми и руководит до сегодняшнего дня. В 2003 г. он возглавил также кафедру педиатрии Пензенского медицинского института при Пензенском государственном университете. Свыше 50 лет профессор В.И. Струков посвятил вопросам изучения патологии опорно-двигательного аппарата, рахита, остеопенического синдрома у детей, остеопороза и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, гиперминерализации. Результаты работы по данной теме представлены в 2 докторских и 11 кандидатских диссертациях, 3 монографиях, многочисленных учебных пособиях и выступлениях на съездах и конференциях. Профессором Струковым разработан персонифицированный подход к лечению костных заболеваний, создана группа препаратов Остеомед, Остеомед-форте, Остео-Вит, при использовании которых показаны удивительные результаты в восстановлении костной ткани и сращивании переломов. В ближайшее время планируется выпуск еще нескольких препаратов. В.И. Струков внес существенный вклад в борьбу с остеопорозом – коварной эпидемией нашего времени. В 1993 г. впервые в Поволжье под руководством В.И. Струкова открыт Центр остеопороза, благодаря которому более 10 тыс. человек получили квалифицированную помощь; при содействии В.И. Струкова подобные центры появились в Самаре и Перми. Научные интересы В.И. Струкова никогда не замыкались только на указанной тематике. Вместе со своими сотрудниками он активно изучает вопросы детской гастроэнтерологии, нефрологии, неонатологии, экологии. Профессор Струков уделяет значительное внимание подготовке неонатологов: совместно с зарубежными учеными (проф. Тунел Рагнер, Швеция; проф. Левин, Эстония) впервые в Поволжском регионе организовал Международную школу по неонатологии (1999), благодаря которой десятки неонатологов Пензенской области обрели возможность получить новые знания и практические навыки для своей профессиональной деятельности. В.И. Струков – врач-педиатр высшей категории, член Российской ассоциации педиатров, рационализатор, изобретатель. Вместе с коллегами разработал мебельный комплекс для совместного пребывания матери и ребенка в родильном доме. При активном содействии Виллория Ивановича идея реализована на практике – такой мебелью оснащены родильные дома Пензы и Заречного. Под научным руководством Виллория Ивановича защищены 2 докторские и 16 кандидатских диссертаций. Он также является автором более 400 печатных работ, 10 монографий, 40 учебно-методических пособий, имеет 22 авторских свидетельства на изобретения РФ, Украины, Евразийского и Европейского патентных ведомств, Японии, Новой Зеландии, и других стран, более 25 рационализаторских предложений, более 100 внедрений в практическое здравоохранение. Деятельность В.И. Струкова без преувеличения многогранна. Он не только опытный врач, высокообразованный ученый, выдающийся педагог и лектор, автор научных статей – это энергичный, сильный, инициативный руководитель, умеющий четко организовать научную, общественную и педагогическую работу. Особое внимание В.И. Струков уделяет работе с молодыми учеными, ординаторами, студентами, стараясь привить им навыки серьезной научной работы, инициативности. Под его руководством на кафедре подготовлены свыше 80 клинических ординаторов, 60 интернов; 8 клинических ординаторов кафедры успешно защитили кандидатские диссертации. Многочисленные ученики В.И. Струкова работают в различных городах России, ближнего и дальнего зарубежья, возглавляют детские больницы, отделения стационаров и поликлиник, являются главными городскими и областными специалистами по педиатрии. Обладая пытливым умом, постоянным стремлением к приобретению новых знаний, огромным трудолюбием, высоким профессионализмом и будучи тонким психологом, талантливый педиатр В.И. Струков легко находит контакт с больными детьми и их родителями, коллегами, пользуясь большим уважением. Благодаря развитому клиническому мышлению, огромному арсеналу знаний и практическому опыту Виллорий Иванович проявил себя блестящим диагностом, способным разобраться в самых сложных ситуациях и поставить правильный диагноз. Его клинические обходы и разборы «трудных» больных являются хорошей школой как для ординаторов, интернов, студентов, так и для опытных врачей. В.И. Струкову присвоено звание «Отличник здравоохранения», он награжден также медалью «За заслуги перед Отечеством»; серебряной медалью ВДНХ за способ лечения синдрома дыхательных расстройств у детей (1984). Его самоотверженный труд отмечен Государственной премией Казахстана и медалью Аль-Фараби за научные исследования в области педиатрии по вопросам гипервитаминоза D у детей, а также многочисленными грамотами за многолетний добросовестный труд от имени профсоюзов медицинских работников, коллектива института, управления здравоохранения, городской администрации. Редакционная коллегия журнала «Врач» и компания «Парафарм» сердечно поздравляют Виллория Ивановича с юбилеем и желают крепкого здоровья и творческого долголетия.