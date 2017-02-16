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16.02.2017

Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Курске

 

21 апреля 2017 года в Курске пройдет 21-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты.

Дата: 21 апреля 2017 года

 

 

 

Место: г. Курск, Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х.Кислино, ул. Елисеева 1, ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области

 

Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное

 

Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayavka-na-uchastie-v-konferentsii/

 

В программе конференции:

- Инфузионно-трансфузионная терапия и технологии кровесбережения в онкохирургии

- Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии;

- Безопасность и эффективность анестезии и интенсивной терапии в разных областях онкохирургии;

- Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в онкохирургии;

- Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике;

- Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии;

- Современные подходы к обезболиванию в онкологии;

- Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска;

- Анестезиологическое обеспечение специальных методов лечения в онкологии;

- Нутритивно-метаболическая поддержка онкологических больных на этапах хирургического лечения;

- Особенности анестезии и интенсивной терапии при опухолях различной локализации.

Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/project/kursk/

 

Организаторы:

- МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

- ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области

Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.

 
 

 
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