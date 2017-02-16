16.02.2017 Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Курске 21 апреля 2017 года в Курске пройдет 21-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты. Дата: 21 апреля 2017 года Место: г. Курск, Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х.Кислино, ул. Елисеева 1, ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayav ka-na-uchastie-v-konferentsii/ В программе конференции: - Инфузионно-трансфузионная терапия и технологии кровесбережения в онкохирургии - Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии; - Безопасность и эффективность анестезии и интенсивной терапии в разных областях онкохирургии; - Операционно-анестезиологически й риск и пути его снижения в онкохирургии; - Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике; - Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии; - Современные подходы к обезболиванию в онкологии; - Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска; - Анестезиологическое обеспечение специальных методов лечения в онкологии; - Нутритивно-метаболическая поддержка онкологических больных на этапах хирургического лечения; - Особенности анестезии и интенсивной терапии при опухолях различной локализации. Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/ project/kursk/ Организаторы: - МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России - ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.