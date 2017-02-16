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16.02.2017
Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Курске
21 апреля 2017 года в Курске пройдет 21-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты.
Дата: 21 апреля 2017 года
Место: г. Курск, Курская обл., Курский р-он, Рышковский с/с, х.Кислино, ул. Елисеева 1, ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области
Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное
Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayavka-na-uchastie-v-konferentsii/
В программе конференции:
- Инфузионно-трансфузионная терапия и технологии кровесбережения в онкохирургии
- Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии;
- Безопасность и эффективность анестезии и интенсивной терапии в разных областях онкохирургии;
- Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в онкохирургии;
- Тромбоз и гемостаз в онкологической клинике;
- Раннее послеоперационное восстановление. Возможности и перспективы в онкохирургии;
- Современные подходы к обезболиванию в онкологии;
- Анестезия и интенсивная терапия у онкологических больных высокого риска;
- Анестезиологическое обеспечение специальных методов лечения в онкологии;
- Нутритивно-метаболическая поддержка онкологических больных на этапах хирургического лечения;
- Особенности анестезии и интенсивной терапии при опухолях различной локализации.
Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/project/kursk/
Организаторы:
- МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
- ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» комитета здравоохранения Курской области
Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.