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16.02.2017
Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Кемерово
7 апреля 2017 года в Кемерово пройдет 20-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты.
Дата: 7 апреля 2017 года
Место: г. Кемерово, ул. Волгоградская д.35, ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер»
Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное
Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayavka-na-uchastie-v-konferentsii/
В программе конференции:
- Проблема инвазивного кандидоза в онкологии: современные рекомендации по диагностике и терапии
- Особенности общей анестезии и инфузионной терапии при операциях на печени
- Современные представления о составе периоперационных инфузий и регламенте их назначения
- Периоперационное обезболивание
- Профилактика послеоперационной фибрилляции предсердий в онкохирургии легких
- Продленные периферические блокады в структуре мультимодального послеоперационного обезболивания
- Периоперационная анемия. Как минимализировать риск гемотрансфузии?
- Общая анестезия ингаляционными анестетиками 3-го поколения
Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/project/kemerovo/
Организаторы:
- МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
- ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер»
Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.