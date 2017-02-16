16.02.2017 Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Кемерово 7 апреля 2017 года в Кемерово пройдет 20-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты. Дата: 7 апреля 2017 года Место: г. Кемерово, ул. Волгоградская д.35, ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер» Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayav ka-na-uchastie-v-konferentsii/ В программе конференции: - Проблема инвазивного кандидоза в онкологии: современные рекомендации по диагностике и терапии - Особенности общей анестезии и инфузионной терапии при операциях на печени - Современные представления о составе периоперационных инфузий и регламенте их назначения - Периоперационное обезболивание - Профилактика послеоперационной фибрилляции предсердий в онкохирургии легких - Продленные периферические блокады в структуре мультимодального послеоперационного обезболивания - Периоперационная анемия. Как минимализировать риск гемотрансфузии? - Общая анестезия ингаляционными анестетиками 3-го поколения Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/ project/kemerovo/ Организаторы: - МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России - ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер» Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.