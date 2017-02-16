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16.02.2017

Cложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онкологии в Кемерово

 

7 апреля 2017 года в Кемерово пройдет 20-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты.

Дата: 7 апреля 2017 года

 

 

 

Место: г. Кемерово, ул. Волгоградская д.35, ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер»

 

Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное

 

Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayavka-na-uchastie-v-konferentsii/

 

В программе конференции:

- Проблема инвазивного кандидоза в онкологии: современные рекомендации по диагностике и терапии

- Особенности общей анестезии и инфузионной терапии при операциях на печени

- Современные представления о составе периоперационных инфузий и регламенте их назначения

- Периоперационное обезболивание

- Профилактика послеоперационной фибрилляции предсердий в онкохирургии легких

- Продленные периферические блокады в структуре мультимодального послеоперационного обезболивания

- Периоперационная анемия. Как минимализировать риск гемотрансфузии?

- Общая анестезия ингаляционными анестетиками 3-го поколения

Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/project/kemerovo/

 

Организаторы:

- МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

- ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер»

 

Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.
 

 
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