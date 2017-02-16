16.02.2017 Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии. Современные возможности и перспективы предоперационной подготовки в улучшении результатов хирургического лечения больных с опухолями торакоабдоминальной локализации 11-12 мая 2017 года в Грозном пройдет 23-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты. Дата: 11-12 мая 2017 года Место: г. Грозный, ул. Леонова, 81, ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayav ka-na-uchastie-v-konferentsii/ В программе конференции: - Операционно-анестезиологически й риск и пути его снижения у гериатрического контингента онкологических больных с тяжелыми сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями - Адъювантные препараты анестезии в профилактике ишемического повреждения миокарда у больных высокого риска - Нутритивная терапия на этапах хирургического лечения онкологических больных - Опыт внедрения программы ERAS в хирургии рака желудка - Роль энтерального питания в коррекции трофического статуса и снижении риска послеоперационных осложнений - Проблема трудных дыхательных путей в онкохирургической практике - Ошибки ИВЛ. Возможности респираторных режимов - Профилактика и лечение острой и хронической боли в онкохирургии - Результаты хирургического и комбинированного лечения больных раком грудного отдела пищевода - Технологии FAST-TRACК в онкохирургии - Оценка прогностических шкал риска развития послеоперационных осложнений у пациентов с опухолями грудного отдела пищевода и кардиоэзофагеальной зоны - Влияние предоперационной подготовки пациентов раком легкого со сниженными функциональными резервами на результаты хирургического лечения - Мастер-класс из операционной Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/ project/groznij/ Организаторы: - МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России - Министерство здравоохранения Чеченской Республики - ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», г. Грозный Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.