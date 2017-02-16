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16.02.2017
Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии. Современные возможности и перспективы предоперационной подготовки в улучшении результатов хирургического лечения больных с опухолями торакоабдоминальной локализации
11-12 мая 2017 года в Грозном пройдет 23-я региональная конференция МНИОИ им. П.А. Герцена. К участию приглашаются врачи анестезиологи-реаниматологи, онкологи и все заинтересованные специалисты.
Дата: 11-12 мая 2017 года
Место: г. Грозный, ул. Леонова, 81, ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»
Цена участия: участие в конференции для врачей – бесплатное
Форма онлайн записи: http://reonco.ru/zayavka-na-uchastie-v-konferentsii/
В программе конференции:
- Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения у гериатрического контингента онкологических больных с тяжелыми сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Адъювантные препараты анестезии в профилактике ишемического повреждения миокарда у больных высокого риска
- Нутритивная терапия на этапах хирургического лечения онкологических больных
- Опыт внедрения программы ERAS в хирургии рака желудка
- Роль энтерального питания в коррекции трофического статуса и снижении риска послеоперационных осложнений
- Проблема трудных дыхательных путей в онкохирургической практике
- Ошибки ИВЛ. Возможности респираторных режимов
- Профилактика и лечение острой и хронической боли в онкохирургии
- Результаты хирургического и комбинированного лечения больных раком грудного отдела пищевода
- Технологии FAST-TRACК в онкохирургии
- Оценка прогностических шкал риска развития послеоперационных осложнений у пациентов с опухолями грудного отдела пищевода и кардиоэзофагеальной зоны
- Влияние предоперационной подготовки пациентов раком легкого со сниженными функциональными резервами на результаты хирургического лечения
- Мастер-класс из операционной
Официальный сайт мероприятия: http://reonco.ru/project/groznij/
Организаторы:
- МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
- Министерство здравоохранения Чеченской Республики
- ГБУ «Республиканский онкологический диспансер», г. Грозный
Технический организатор: Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины.