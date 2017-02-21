21.02.2017 Приглашаем Вас принять участие в XII международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия», который состоится 5-7 октября 2017 года в Санкт-Петербурге Конгресс «Рациональная фармакотерапия» - это ежегодный форум, главной целью которого является формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных специальностей. Конгресс, как и все другие научно-практические мероприятия Ассоциации аккредитуются Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (www.sovetnmo.ru). Формат мероприятия позволяет: Повысить уровень профессиональной подготовки

Усовершенствовать знания по вопросам фармакотерапии различных заболеваний

Освоить новейшую информацию о лекарственных средствах и схемах их применений

Ознакомиться с современными тенденциями развития мировой клинической медицины

Получить необходимые знания по вопросам социальных, экономических, юридических и этических норм деятельности врача





Формат мероприятия включает: пленарное заседание, профильные школы, круглые столы, семинары, симпозиумы, образовательные лекции, мастер-классы от лидеров направлений. Различные формы участия объединены по секциям: Гастроэнтерология Пульмонология

Кардиология

Неврология

Психофармакология

Педиатрия

Клиническая фармакология

Инфекционные болезни

Редкие болезни

Онкология

Эндокринология

Андрология

Акушерство и гинекология

Дерматовенерология

Иммунология

Редкие заболевания В рамках конгресса проводятся школы: «Оценка медицинских технологий»

«Инструменты фармакоэкономики в работе клинического фармаколога»

«Проблема антибиотикорезистентности в стационаре»

«Применение лекарственных средств у беременных и кормящих матерей»

«Доказательная медицина»

«Рациональная анальгезия»

«Иммунология»

«Клинические исследования лекарственных средств»

«Детская онкология»

«Вакцинопрофилактика»

«Диабет»

«Гемостаз»

«Витамины и микронутриенты»

«Полипрагмазия и лекарственные взаимодействия»

«Информационные технологии в работе клинического фармаколога» В рамках конгресса традиционно состоятся круглые столы: «Развитие формулярной системы в РФ»

«Диалог медицинского сообщества и фармацевтического бизнеса»

«Врач и право» В программе конгресса планируется рассмотрение следующих проблем: Современные аспекты клинического применения лекарственных средств во врачебной практике. Принципы рациональной фармакотерапии острых и хронических заболеваний на основе доказательной медицины. Рациональное использование лекарственных средств при различных нозологических формах. Фармакогенетика, хронофармакология. Взаимодействие лекарственных средств – значимая составляющая качества фармакотерапии. Нежелательные побочные и токсические эффекты лекарственных средств. Терапевтический лекарственный мониторинг. Педиатрические аспекты рациональной фармакотерапии. Проблема использования не рекомендованных ЛП («off-label drugs» и «unlicensed drugs») в педиатрии. Актуальные фармакотерапевтические проблемы в клинической практике. Бренды и генерики. Основные принципы проведения клинических исследований лекарственных средств. Клиническая фармакология - основа рациональной фармакотерапии. Организация службы клинической фармакологии в лечебно-профилактических учреждениях. Фармако-экономический анализ для управления качеством оказания медицинской помощи. Фармакоэкономика в РФ. Фармакоэпидемиология. Формулярная система как элемент управления качеством оказания медицинской помощи. Формулярная система в РФ. Разработка основных организационно-методических рекомендаций для повышения качества оказания медицинской помощи в РФ. Организация льготного лекарственного обеспечения на региональном и федеральном уровне. Правовые основы работы деятельности врача и врача клинического фармаколога. Развитие страховой медицины в РФ. Экспертиза рациональной фармакотерапии в судебной практике. Состояние и перспективы фармацевтического рынка РФ. Организаторами конгресса являются РОО «Профессиональная медицинская Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга» и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА Колабутин В. М. Рошаль Л. М. ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА Хаджидис А. К. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА Мазуров В. И. Симаненков В. И. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА Айламазян Э.К., Башнина Е.Б., Белогурова М. Б., Булатова Е.М., Везикова Н. Н., Власов В. В., Дмитриев В. А., Иванов Д. О., Калинина Н.М., Козловский В.Л., Климко Н.Н., Ларионова В. И., Лила А.М., Манихас Г. М., Моисеенко В. М., Намазова-Баранова Л.С., Незнанов Н. Г., Панов А. В., Попович Л.Д., Самцов А.В., Скоромец А. А., Титова О.Н., Ткаченко Е. И., Сычев Д.А., Федосеев Г. Б., Харит С. М., Чучалин А.Г., Шляхто Е. В., Ягудина Р. И. ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА Акимова Е.В., Габбасова Л.А., Дубова Т.С., Киракосян К.Н., Логинова Я.В., Панова Н.А., Разаренова Е.Н. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Санкт-Петербург, гостиница «Сокос Олимпия Гарден», Батайский переулок, д. 3A, ст. метро «Технологический институт» КОНТАКТЫ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text20370 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript +7 (921) 942-64-80; +7(921) 955-03-89; +7(921) 743-06-96.