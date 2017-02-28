28.02.2017 I Всероссийская научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве» С 22 по 24 мая 2017 года в Москве на базе ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ состоится I Всероссийская научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве». Междисциплинарное взаимодействие – тенденция, которая сегодня актуальна для всей медицинской отрасли, но в области акушерства и гинекологии имеет особое значение. Работа акушеров-гинекологов в связке с анестезиологами-реаниматологами играет определяющую роль: так как своевременная помощь и лечение могут быть решающими в вопросе жизни и смерти как матери, так и младенца. Задачи предстоящего мероприятия: повышение качества медицинской помощи, оказываемой населению; стандартизация методов ведения пациентов с осложнениями и предупреждения осложнений; внедрение единых подходов к организации оказываемой помощи, основанных на успешной медицинской практике и современных технических и научных достижениях. Основные темы Конференции: Причины материнской смертности: Кровотечения Преэклампсия/эклампсия Эмболические осложнения Сепсис Тяжелая сопутствующая патология

УЗИ навигация в акушерстве, анестезиологии и интенсивной терапии

Осложнения анестезии

Оценка рисков и фатальные ошибки в акушерстве: Проблемы организации командной работы и взаимодействия медицинского персонала

Разбор клинических случаев (кровотечения, эклампсия, эмболия околоплодных вод, септический шок, остановка кровотечений) В научной программе конференции акцент ставится на практику. Своим опытом с коллегами поделятся ведущие российские акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Обучение, включающие разборы клинических случаев, тренинги и мастер-классы, пройдет в одном из передовых учреждений страны – Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. В рамках мероприятия планируется проведение экскурсий и подробное ознакомление специалистов с работой уникального центра, использующего высокие инновационные медицинские технологии, обеспечивающего качественное и эффективное оказание медицинских услуг больным с акушерской, гинекологической, эндокринной патологиями, по вопросам женского и мужского бесплодия. Организатор: ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ Подробности и регистрация: http://emergency-ncagip.ru/ Даты проведения: 22-24 мая 2017г. Место проведения: Москва, ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, у. Академика Опарина, 4. Контакты: Лилия Обухова +7 (495) 646-01-55 доб. 140 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript