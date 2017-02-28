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28.02.2017

I Всероссийская научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве»

 

С  22 по 24 мая 2017 года в Москве на базе ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ состоится I Всероссийская научно-практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве».

 

 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие – тенденция, которая сегодня актуальна для всей медицинской отрасли, но в области акушерства и гинекологии имеет особое значение. Работа акушеров-гинекологов в связке с анестезиологами-реаниматологами играет определяющую роль: так как своевременная помощь и лечение могут быть решающими в вопросе жизни и смерти как матери, так и младенца.

 

Задачи предстоящего мероприятия: повышение качества медицинской помощи, оказываемой населению; стандартизация методов ведения пациентов с осложнениями и предупреждения осложнений; внедрение единых подходов к организации оказываемой помощи, основанных на успешной медицинской практике и современных технических и научных достижениях.

 

Основные темы Конференции: 

  • Причины материнской смертности:
    • Кровотечения
    • Преэклампсия/эклампсия
    • Эмболические осложнения
    • Сепсис
    • Тяжелая сопутствующая патология
  • УЗИ навигация в акушерстве, анестезиологии и интенсивной терапии
  • Осложнения анестезии
  • Оценка рисков и фатальные ошибки в акушерстве:
  • Проблемы организации командной работы и взаимодействия медицинского персонала
  • Разбор клинических случаев (кровотечения, эклампсия, эмболия околоплодных вод, септический шок, остановка кровотечений)

 

В научной программе конференции акцент ставится на практику. Своим опытом с коллегами поделятся ведущие российские акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Обучение, включающие разборы клинических случаев, тренинги и мастер-классы, пройдет в одном из передовых учреждений страны – Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. В рамках мероприятия планируется проведение экскурсий и подробное ознакомление специалистов с работой уникального центра, использующего высокие инновационные медицинские технологии, обеспечивающего качественное и эффективное оказание медицинских услуг больным с акушерской, гинекологической, эндокринной патологиями, по вопросам женского и мужского бесплодия.

 

Организатор: ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ

Подробности и регистрация: http://emergency-ncagip.ru/

 

Даты проведения: 22-24 мая 2017г.

Место проведения: Москва, ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, у. Академика Опарина, 4.

 

Контакты:

Лилия Обухова

+7 (495) 646-01-55 доб. 140 

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