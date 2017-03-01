01.03.2017 II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии»: довести до нуля анестезиологическую летальность 17-18 февраля 2017 года в Москве, в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, состоялся II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии». Решение продолжить проект было принято после первого мероприятия, прошедшего в Казани в прошлом году, которое на практике доказало свою ценность для анестезиолого-реаниматологического сообщества. На сегодняшний день сложно переоценить важность заявленной тематики Форума для общества: безопасность лечения различных категорий больных остается острой проблемой, затрагивающей граждан нашей страны. Целью проекта является реализация непрерывного медицинского образования анестезиологов и реаниматологов различных регионов РФ, а главным его направлением стали ошибки, опасности и осложнения при анестезии и интенсивной терапии в различных областях хирургии, педиатрической и акушерской практиках. В рамках мероприятия прошли лекции, семинары и круглые столы, посвященные различным видам осложнений при оперативных вмешательствах и путям максимального снижения риска в анестезиологии. Были затронуты темы септического шока, нейропсихических осложнений после анестезии, профилактики кардиальных осложнений, мониторинга пациентов при критических состояниях, а также особенностей нутритивной поддержки детей. Количество участников II Форума составило 1242 человека из России и стран СНГ, что вдвое превысило ожидания организаторов. В мероприятии приняли участие такие авторитетные специалисты в областях анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии, хирургии, функциональной диагностики и интенсивной терапии неонатального периода как: Проценко Д.Н., Лихванцев В.В., Еременко А.А, Бабаев М.А., Козлов И.А., Выжигина М.А., Яворовский А.Г., Лекманов А.У., Шестопалов Е.А., Пырегов А.В., Ройтман Е.В. и другие. «II Форум осветил все самое передовое, что есть в анестезиологии и реаниматологии на данный момент. – Отметил руководитель научной программы Форума, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 1 МГМУ им. И.М.Сеченова Андрей Георгиевич Яворовский. – В обучающей программе Форума акцент ставится на практические моменты, включая осложнения и ошибки которые встречаются в клинической работе врачей нашей специальности, и этим Форум отличается от других съездов и научных мероприятий. Сегодня хирургическая техника достигла такого совершенства, что технически выполнима практически любая операция. И одной из важнейших задач анестезиолога-реаниматолога является минимизация периоперационного риска пациента и обеспечение его максимальной безопасности. Еще одной отличительной чертой данного мероприятия явилось то, что научная программа строилась на результатах опроса участников первого Форума – это дало возможность каждому доктору повлиять на формирование повестки дня».

В открытии Форума приняли участие: проректор по научной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова С.Б. Шевченко, академик РАН А.А. Бунятян, проректор по научной работе Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова Ю.С. Полушин, главный анестезиолог Департамента здравоохранения Москвы Д.Н. Проценко, председатель Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов А.М. Овечкин. «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии –очень важное направление в современном развитии медицинской отрасли. – Отметил проректор по научной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Борисович Шевченко. – С 2016 года активно стала работать новая система аккредитации специалистов, и первый опыт показал, что нужно учить людей непосредственно практическим навыкам, чтобы доктор мог свои знания сразу же применять к пациентам. Такого рода форумы будут иметь очень большую востребованность, поскольку они показывают то, что в мире стремительно набирает обороты. В частности, проведение данного образовательного цикла будет давать возможность врачам набирать баллы для последующей системы НМО».

«Наша конечная цель – довести до нуля анестезиологическую летальность. – Сообщил академик РАН Армен Артаваздович Бунятян. – На сегодняшний день усилиями анестезиологов разных стран она уже снижена более чем в 20 раз, и если раньше смертность составляла один случай на 1500 анестезий, то сегодня эта цифра снизилась до одного случая на 150000–200000. В нашей стране уже есть учреждения, где летальность при самых сложных оперативных вмешательствах доведена до нуля. И все учреждения должны стремиться к тому, чтобы добиться этой главной цели».

«С этого года начинает работу программа «Московский доктор» - сказал главный анестезиолог Департамента здравоохранения Москвы Денис Николаевич Проценко. - В рамках этой программы лучшие врачи, после квалификационного экзамена получат сертификат «Московского доктора», наличие которого будет иметь большое значение и для карьерного роста и для финансового положения врача. Участие в данном Форуме это один из важнейших этапов позволяющих приблизиться к этому сертификату» Отдельными секциями в рамках Форума прошли «Курс лечения боли», а также секция «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии». «Медицинским сестрам и анестезиологам очень важно работать в команде, поскольку если врач выполняет все правильно, а медицинская сестра при этом делает ошибку – это влечет за собой нарушение безопасности пациента, угрожающее его жизни. – Отметила декан факультета «Высшего сестринского образования и психолого-социальной работы» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталия Алексеевна Касимовская. – Специалисты должны постоянно взаимодействовать – только такая командная работа позволит оказать пациенту качественную медицинскую помощь, сохранить его жизнь и здоровье». С уверенностью можно сказать, что каждый участник Форума сделал важный шаг в сторону повышения своего профессионализма, поскольку акцент в научной программе был сделан на наиболее трудных аспектах анестезиологического и реаниматологического обеспечения в различных областях хирургии. Особое внимание было уделено условиям, снижающим риск осложнений, в том числе и ятрогенных в работе анестезиолога-реаниматолога. Кроме того, в рамках образовательного мероприятия были показаны все «подводные камни» ведения больных в интра- и послеоперационном периоде. Помимо насыщенной образовательной программы, участники познакомились с выставкой новейших разработок в области оборудования, технологий и лекарственных препаратов. II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии» стал важнейшим звеном в цепочке медицинского образования. Все участники высоко оценили организацию мероприятия, а также отметили большой интерес врачей, приехавших на Форум из всех регионов России и стран СНГ.