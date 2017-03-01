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01.03.2017

Разработка фармакоэкономической стратегии компании

 

Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов.

 

 

 
Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям.
 
1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге
 
Основные вопросы:
  • структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль фармакоэкономики
  • последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
  • оценка технологий здравоохранения
  • методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.
  • разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на бюджет», что важнее?
  • подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать зарубежные фармакоэкономические модели?
  • фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений
  • фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)
  • особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий (онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики (вакцинация), диагностики и др.
  • возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов финансирования при формировании заявки и закупке ЛС
  • фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой
  • секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни
  • «подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)
  • фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств
  • маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных
  • создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые возможности доведения до целевой аудитории
  • дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники
  • сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений
 
Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники
 
Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
 
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
 
2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование
Основные вопросы:
 
  Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.
 
  Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы
 
  Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.
 
  Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.
 
  Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.
 
  Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения,
 
перспективы развития.
 
  Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.
 
  Ценообразование контроль цен на ЛС
 
  Закупки ЛС: процедуры и правила
 
  Взаимозаменяемость лекарственных средств
 
  Клинико-статистические группы
 
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам
 
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
 
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
 
3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:
 
  Основные элементы «классического» Market Access
 
  Особенности Market Access в России, регионализация Market Access
 
  Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса,
 
процедура включения, основные участники
 
  Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для
 
медицинского применения
 
  Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика,
 
законодательство, макроэкономика и др.
 
  Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС
 
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры
 
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
 
Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей
 
Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи.
 
По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова
 
Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек).
 
По вопросам участия обращаться:
Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
 

 
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