01.03.2017 Разработка фармакоэкономической стратегии компании Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов. Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям. 1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге Основные вопросы: структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль фармакоэкономики

последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения и фармакоэкономики

оценка технологий здравоохранения

методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.

разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на бюджет», что важнее?

подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать зарубежные фармакоэкономические модели?

фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений

фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)

особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий (онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики (вакцинация), диагностики и др.

возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов финансирования при формировании заявки и закупке ЛС

фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой

секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни

«подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)

фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств

маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных

создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые возможности доведения до целевой аудитории

дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники

сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей 2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование Основные вопросы:  Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.  Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы  Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.  Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.  Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.  Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения, перспективы развития.  Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.  Ценообразование контроль цен на ЛС  Закупки ЛС: процедуры и правила  Взаимозаменяемость лекарственных средств  Клинико-статистические группы Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей 3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:  Основные элементы «классического» Market Access  Особенности Market Access в России, регионализация Market Access  Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса, процедура включения, основные участники  Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для медицинского применения  Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика, законодательство, макроэкономика и др.  Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи. По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек). По вопросам участия обращаться: Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript