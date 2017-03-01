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01.03.2017
Разработка фармакоэкономической стратегии компании
Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов.
Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям.
1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге
Основные вопросы:
- структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль фармакоэкономики
- последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
- оценка технологий здравоохранения
- методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.
- разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на бюджет», что важнее?
- подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать зарубежные фармакоэкономические модели?
- фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений
- фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)
- особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий (онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики (вакцинация), диагностики и др.
- возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов финансирования при формировании заявки и закупке ЛС
- фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой
- секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни
- «подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)
- фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств
- маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных
- создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые возможности доведения до целевой аудитории
- дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники
- сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений
Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники
Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование
Основные вопросы:
Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.
Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы
Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.
Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.
Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.
Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения,
перспективы развития.
Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.
Ценообразование контроль цен на ЛС
Закупки ЛС: процедуры и правила
Взаимозаменяемость лекарственных средств
Клинико-статистические группы
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:
Основные элементы «классического» Market Access
Особенности Market Access в России, регионализация Market Access
Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса,
процедура включения, основные участники
Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для
медицинского применения
Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика,
законодательство, макроэкономика и др.
Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей
Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи.
По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек).
По вопросам участия обращаться:
Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66,
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