02.03.2017 Федеральный научно-клинический центр ФМБА России приглашает пройти бесплатное обследование на сахарный диабет Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) объявил о проведении акции по бесплатной экспресс-диагностике сахарного диабета. С февраля 2017 года любой желающий может обратиться к специалистам ФНКЦ ФМБА России, чтобы измерить уровень глюкозы в крови и сдать экспресс-анализ на гликированный гемоглобин (среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца). Заболеваемость сахарным диабетом в России растет год от года. По данным Минздрава России, в Российской Федерации в 2015 году число больных сахарным диабетом превысило 4,4 млн человек, что на 5,6% больше, чем в 2014-м и на 23% больше, чем в 2013-м. Акция ФНКЦ ФМБА направлена не только на повышение эффективности ранней диагностики заболевания, но и на предупреждение развития сопутствующих патологий, поскольку вовремя поставленный диагноз позволит начать своевременное лечение. Ввиду высокой социально-экономической значимости данного заболевания для многомиллионного мегаполиса акция продлится до 23 января 2018 года. Особенно важна эта диагностика для людей старше 40 лет, у которых среди ближайших родственников есть больные диабетом. Также в зоне риска находятся люди с избыточным весом (индекс массы тела (ИМТ) превышает 25 кг/м2; для расчета ИМТ необходимо вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах), с повышенным артериальным давлением или уровнем холестерина. Еще одной группой риска являются женщины, у которых диабет возник на фоне беременности (так называемый гестационный диабет), или родившие ребенка весом более 4 кг. Пройти бесплатную диагностику можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 по адресу г. Москва, ст. метро Красногвардейская, Ореховый бульвар, д. 28, кабинет 123. Прием ведется в порядке живой очереди. При обращении в центр в рамках акции никаких документов предъявлять не требуется.