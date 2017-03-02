02.03.2017 II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии»: конечная цель – довести до нуля анестезиологическую летальность 17-18 февраля 2017 года в Москве, в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, состоялся II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии». Решение продолжить проект было принято после первого мероприятия, прошедшего в Казани в прошлом году, которое на практике доказало свою ценность для анестезиолого-реаниматологического сообщества. На сегодняшний день сложно переоценить важность заявленной тематики Форума для общества: безопасность лечения различных категорий больных остается острой проблемой, затрагивающей граждан нашей страны. Целью проекта является реализация непрерывного медицинского образования анестезиологов и реаниматологов различных регионов РФ, а главным его направлением стали ошибки, опасности и осложнения при анестезии и интенсивной терапии в различных областях хирургии, педиатрической и акушерской практиках. Количество участников II Форума составило 1242 человека из России и стран СНГ, что вдвое превысило ожидания организаторов. В мероприятии приняли участие такие авторитетные специалисты в областях анестезиологии-реаниматологии, трансфузиологии, хирургии, функциональной диагностики и интенсивной терапии неонатального периода как: Проценко Д.Н., Лихванцев В.В., Белоцерковский Б.З., Бабаев М.А., Козлов И.А., Выжигина М.А., Яворовский А.Г., Лекманов А.У., Баскаков Д.С. и другие. Открытие II Форума состоялось при участии проректора по научной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова С.Б. Шевченко, академика РАН А.А. Бунятяна, проректора по научной работе Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова Ю.С. Полушина, главного анестезиолога Департамента здравоохранения Москвы Д. Н. Проценко, а также председателя Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов А.М. Овечкина. «К реализации этой программы мы привлекли наиболее известных авторитетных специалистов, поэтому II Форум осветил все самое передовое, что есть в анестезиологии и реаниматологии на данный момент. – отметил заместитель председателя правления Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов Андрей Георгиевич Яворовский. – В обучении акцент ставится на практические моменты, которые встречаются в клинической работе врачей наших специальностей, и этим он отличается от других съездов и научных мероприятий. Сегодня хирургическая техника достигла практически своего совершенства, однако обеспечить безопасность пациента, снизить риски послеоперационного стресса – задача анестезиолога-реаниматолога». Стоит отметить, что научная программа строилась на результатах опроса участников первого Форума – это дало возможность каждому доктору повлиять на формирование повестки дня. В рамках мероприятия прошли лекции, семинары и круглые столы, посвященные различным видам осложнений при оперативных вмешательствах и путям максимального снижения риска в анестезиологии. В частности, были затронуты темы септического шока, нейропсихических осложнений после анестезии, профилактика кардиальных осложнений, мониторинг пациентов при критических состояниях, а также особенности нутритивной поддержки детей. Выступление Андрея Георгиевича Яворовского было посвящено путям снижения риска в кардиоанестезиологии – одной из самых сложных областей данного направления. «Специалист, который занимается проблемой, связанной с кардиохирургией, должен знать не только анестезиологию и реаниматологию, но и параллельные дисциплины, такие как кардиология, кардиохирургия, физиология сердечно-сосудистой системы, клиническая фармакология, – добавил А.Г. Яворовский, – только с таким подходом мы сделаем все возможное, чтобы снизить риск в послеоперационном периоде». Первый опыт новой системы аккредитации специалистов, активно работающей с 2016 года, наглядно показал – доктора нуждаются в углубленных практических навыках, непосредственно применяемых к пациентам. «Такого рода форумы будут иметь очень большую востребованность, поскольку они показывают то, что в мире стремительно набирает обороты, – отметил проректор по научной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Борисович Шевченко, – в частности, проведение данного образовательного цикла будет давать возможность врачам набирать баллы для последующей системы НМО». По данным Министерства Здравоохранения в Росси на сегодняшний день работают 50 000 анестезиологов, однако между Высшей Школой и клиническими больницами до сих пор существует некая дистанция. Система НМО в данном случае – отличная возможность постоянно поддерживать квалификацию докторов на самом высоком уровне. «В разных регионах нашей страны доступность знаний на тех или иных кафедрах ограничена, но тем не менее люди стремятся к получению этих знаний, поскольку информационный поток о новых технологиях достаточно высок даже там, где на практике этих технологий еще не существует, – сообщил проректор по научной работе Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова Юрий Сергеевич Полушин, – поэтому чем больше у нас будет проходить подобных мероприятий и образовательных форумов, тем легче доктору поддерживать свою квалификацию и постоянно учиться чему-то новому». Как отметил главный анестезиолог Департамента здравоохранения Москвы Денис Николаевич Проценко, тесная связь профессорско-преподавательского состава и практикующих анестезиологов-реаниматологов – единственный выход увеличить уровень профессиональной подготовки специалистов. «II Форум позволяет снизить дистанцию в уровне подготовки анестезиологов, – добавил он, – Правительство Москвы сегодня также делает очень много для стимуляции развития сторон, в частности, это стандарт, который необходимо сдать для подтверждения своей квалификации». И все-таки конечной целью участников II Форума в перспективе является доведение до нуля анестезиологической летальности. Тяжелый период, затянувшийся в несколько десятков лет, когда риск не проснуться от наркоза был слишком высок, к счастью, остался в прошлом. На сегодняшний день усилиями анестезиологов разных стран летальность удалось снизить более чем в 20 раз. «Если раньше смертность составляла один случай на 1500 анестезий, то сегодня эта цифра снизилась до одного случая на 150000–200000 человек, – отметил академик РАН Армен Артаваздович Бунятян, – в нашей стране уже есть учреждения, где эта летальность при самых сложных оперативных вмешательствах доведена до нуля. И все учреждения должны стремиться к тому, чтобы добиться этой главной цели». С уверенностью можно сказать, что каждый участник Форума сделал важный шаг в сторону повышения своего профессионализма, поскольку акцент мероприятия был сделан не только на распространенных, но и на редких и наиболее трудных аспектах оперативного вмешательства, особое внимание было уделено условиям, снижающим риск ятрогенных осложнений в работе анестезиолога-реаниматолога. Кроме того, в рамках образовательного мероприятия были показаны все «подводные камни» ведения больных в интра- и послеоперационном периоде. «Особенность нашей специальности заключается в том, чтобы не навредить. – Рассказал профессор, руководитель отделения реаниматологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Валерий Владимирович Лихванцев. – Анестезиолог не лечит больного – он способствует хирургическому лечению. И если при этом человек погибает, то по сути, он погибает от вспомогательного метода. Лекция, которую я представлял на Форуме, была посвящена послеоперационным когнитивным дисфункциям, что, увы, является довольно распространенной и достаточно серьезной по своим последствиям проблемой, решение которой мы только начинаем нащупывать». Отдельными секциями в рамках мероприятия прошел «Курс лечения боли» (организатор – клиника боли ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»), а также сессия «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии», организаторами которой являлись: факультет высшего сестринского образования и психолого-социальной работы, Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», Региональная общественная организация медицинских сестер г. Москвы и др. «Ассоциация медицинских сестер в России» на данный момент является самой крупной общественной организацией, объединяющей более 130000 специалистов со средним и высшим медицинским образованием из 43 регионов нашей страны. Одной из основных целей работы Ассоциации является развитие знаний и трудового опыта для улучшения качества оказания сестринской помощи пациентам и их родственникам. «Медицинским сестрам и анестезиологам очень важно работать в команде, поскольку если врач выполняет все правильно, а медицинская сестра при этом делает ошибку – это влечет за собой нарушение безопасности пациента, угрожающее его жизни. – Сообщила декан факультета «Высшего сестринского образования и психолого-социальной работы» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталия Алексеевна Касимовская. – Специалисты должны постоянно взаимодействовать – только совместная работа позволит оказать больному качественную медицинскую помощь, сохранить его жизнь и здоровье. Мы должны знать, какие риски присутствуют в профессиональной деятельности анестезиологии и реанимации для медицинской сестры, и уметь предотвращать критические ситуации». Как отметил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Павлович Козлов, медицины без проблем, осложнений и ошибок не существует. «Однако, чем большим количеством навыков обладает врач в сложных ситуациях после столкновений с осложнениями, тем выше его профессиональная компетенция, – добавил Сергей Павлович, – до сегодняшнего дня в России не было мероприятий, направленных именно на изучение ошибок и осложнений, и в этом огромный плюс данного Форума. Знания о возможных опасностях, которые встречаются в медицине, чрезвычайно актуальны и дают доктору возможность чувствовать себя уверенней в реальной критической ситуации». Помимо насыщенной образовательной программы, участники Форума познакомились с выставкой новейших разработок в области лекарственных препаратов, оборудования и технологий. Актуальность технической части медицины переоценить сложно – зачастую именно мониторинг для анестезиолога-реаниматолога определяет грамотность последующей терапии. «Существует группа больных для которых мониторинг является гарантией безопасности, – рассказал ведущий детский анестезиолог-реаниматолог России, научный сотрудник ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» МЗ РФ Андрей Устинович Лекманов, – и чем тяжелей больной, тем более ему показан, так называемый, «продвинутый», инвазивный мониторинг. В своей лекции я поднял именно эту тему, поскольку такой мониторинг позволяет нам в последующем проводить грамотную терапию в соответствии с клиническими рекомендациями». II Форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и реаниматологии» стал важнейшим звеном в цепочке непрерывного медицинского образования. Участники мероприятия высоко оценили его организацию, а также отметили большой интерес врачей к заявленной тематике. «Все присутствующие на Форуме знают, какое значение сегодня отводится НМО, – отметил профессор, председатель Научного московского общества анестезиологов-реаниматологов Алексей Михайлович Овечкин. – И хотя порой нам приходится слышать мнения о том, что с доступностью интернета значение таких конференций утрачивается, этот заполненный зал и огромная очередь на регистрацию говорят об обратном. Радость и пользу живого человеческого общения невозможно заменить ничем».