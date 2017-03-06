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06.03.2017

Конференция в Ярославле 17 марта, «Новые технологии и сопроводительная терапия при генерализованных опухолевых процессах»


В городе Ярославле 17 марта 2017 г будет проходить научно-практическая конференция: «Новые технологии и сопроводительная терапия при генерализованных опухолевых процессах».

 

 

 

Научно-практическая конференция, является совместным  мероприятием ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Департамента здравоохранения города Ярославль, Ярославской областной онкологической больницы и посвящена современным методам диагностики и лечения онкологической заболеваний, в том числе вопросам онкохирургии, обезболиванию, сопроводительной, поддерживающей терапии, комбинированному лечению и оказанию паллиативной помощи больным с генерализованными злокачественными новообразованиями.

 

В Конференции примут участие Минздрава России, ведущие онкологи, радиотерапевты, онкохирурги, химиотерапевты, диагносты Российской Федерации.

 

Конференция «Новые технологии и  сопроводительная терапия при генерализованных опухолевых процессах» ставит своей целью продемонстрировать новые возможности современной радиотерапии, онкохирургии, противоопухолевой лекарственной терапии, поддерживающей терапии, современное обезболивание при оказании помощи больным с распространенными опухолевыми процессами в Российской Федерации,  в целом, и Центральном федеральном округе, в частности.

 

Аудитория Конференции: маммологии, онкологи, химиотерапевты, лучевые терапевты, радиологи, хирурги Центрального Федерального округа и города Иваново.


Данная научно-практическая конференция важна, так как результатом ее реализации будет совершенствование методов диагностики и лечения онкологических больных с генерализованными злокачественными новообразованиями.
 

 
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