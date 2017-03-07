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07.03.2017

Международный Нейрохирургический Форум и Образовательныц курс Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ


Организационный комитет приглашает вас принять участие в Международном Нейрохирургическом Форуме и Образовательном курсе Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ, который состоится  18-20 мая 2017 года в  Москве.

Проведение Форума ознаменовано открытием нового нейрохирургического комплекса Национального научно-практического центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и конгресс-центра.

 

 

 

 

Организаторы:

•           Всемирная Федерация Нейрохирургических Обществ (ВФНО)

•           Ассоциация нейрохирургов России

•           Ассоциация хирургов-вертебрологов России

•           ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

•           ОО «Человек и его здоровье»

 

Научная программа Форума и курса WFNS посвящена важнейшим вопросам в области нейрохирургии.

 

Основные направления:

Нейроонкология

Цереброваскулярная патология

Спинальная патология

Нейротравма и реконструктивная нейрохирургия

 

Место проведения Форума: ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16)

 

Официальные языки Форума – английский и русский.

 

Публикация тезисов не предусмотрена.

 

По всем вопросам, связанным с регистрацией, медицинской выставкой, приглашениями, проживанием, визами, просьба обращаться в технический комитет Форума.

 

Технический комитет:

Тел./факс: (812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-54

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Получить более подробную информацию о мероприятии можно на нашем сайте:

http://congress-ph.ru/event/WFNO
 

 
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