07.03.2017

Международный Нейрохирургический Форум и Образовательныц курс Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ





Организационный комитет приглашает вас принять участие в Международном Нейрохирургическом Форуме и Образовательном курсе Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ, который состоится 18-20 мая 2017 года в Москве.

Проведение Форума ознаменовано открытием нового нейрохирургического комплекса Национального научно-практического центра нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и конгресс-центра.

Организаторы:

• Всемирная Федерация Нейрохирургических Обществ (ВФНО)

• Ассоциация нейрохирургов России

• Ассоциация хирургов-вертебрологов России

• ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

• ОО «Человек и его здоровье»

Научная программа Форума и курса WFNS посвящена важнейшим вопросам в области нейрохирургии.

Основные направления:

Нейроонкология

Цереброваскулярная патология

Спинальная патология

Нейротравма и реконструктивная нейрохирургия

Место проведения Форума: ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16)

Официальные языки Форума – английский и русский.

Публикация тезисов не предусмотрена.

По всем вопросам, связанным с регистрацией, медицинской выставкой, приглашениями, проживанием, визами, просьба обращаться в технический комитет Форума.

Технический комитет:

Тел./факс: (812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-54

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Получить более подробную информацию о мероприятии можно на нашем сайте:

http://congress-ph.ru/event/WFNO