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09.03.2017
Для руководителей клиник: X Петербургский медицинский форум 24-26 мая 2017
Началась регистрация на X Петербургский медицинский форум, который пройдет 24-26 мая 2017 и традиционно собирает ведущих руководителей частных и государственных клиник.
Мы начинаем знакомить Вас с программой:
- новые бизнес-модели медицинской деятельности и кейсы успешных антикризисных решений.
- как жить и развиваться государственным и частным клиникам в условиях неопределенности и кризиса?
- что инвестор/финансист должен знать о медицине?
- как выстроить систему мотивации врачей?
- как построить корпоративное обучение персонала вопросам сервиса, коммуникациям?
- как создать эффективный «диалог» врача и пациента?
- частники в системе ОМС: кнут судебных решении & ГЧП партнерство. Кейсы.
- новое законодательство и уже работающие проекты по телемедицине.
- «Dr.Google» и самолечение, что мы можем противопоставить в рекламе и продвижении?
- какие каналы сейчас успешно работают для привлечения пациентов?
- юридическая защита от претензий пациентов и проверяющих органов.
- первый опыт и итоги новых направлений: ген.диагностика, гериатрическая помощь.
- Специальная сессия: Развитие клиник косметологии и пластической хирургии в новых реалиях.
Присоединяйтесь к лидерам частной и государственной медицины!
Только до 1 апреля льготная цена – 27900 руб./1 чел.
Регистрация на сайте www.medforumspb.ru
Присоединяйтесь к дискуссиям и обсуждениям в Фейсбуке https://www.facebook.com/S.A.Anoufriev
Дополнительная информация по эл. почте:
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или по телефону 7-904-603-10-56. Количество участников ограничено!