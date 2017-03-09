09.03.2017 Для руководителей клиник: X Петербургский медицинский форум 24-26 мая 2017

Началась регистрация на X Петербургский медицинский форум, который пройдет 24-26 мая 2017 и традиционно собирает ведущих руководителей частных и государственных клиник. Мы начинаем знакомить Вас с программой: новые бизнес-модели медицинской деятельности и кейсы успешных антикризисных решений.

медицинской деятельности и кейсы успешных решений. как жить и развиваться государственным и частным клиникам в условиях неопределенности и кризиса?

государственным и частным клиникам в условиях неопределенности и кризиса? что инвестор/финансист должен знать о медицине?

о медицине? как выстроить систему мотивации врачей?

врачей? как построить корпоративное обучение персонала вопросам сервиса, коммуникациям?

персонала вопросам сервиса, коммуникациям? как создать эффективный «диалог» врача и пациента?

врача и пациента? частники в системе ОМС: кнут судебных решении & ГЧП партнерство. Кейсы.

новое законодательство и уже работающие проекты по телемедицине .

. «Dr.Google» и самолечение, что мы можем противопоставить в рекламе и продвижении ?

? какие каналы сейчас успешно работают для привлечения пациентов ?

? юридическая защита от претензий пациентов и проверяющих органов.

от претензий пациентов и проверяющих органов. первый опыт и итоги новых направлений: ген.диагностика, гериатрическая помощь .

. Специальная сессия: Развитие клиник косметологии и пластической хирургии в новых реалиях. Присоединяйтесь к лидерам частной и государственной медицины! Только до 1 апреля льготная цена – 27900 руб./1 чел. Регистрация на сайте www.medforumspb.ru Присоединяйтесь к дискуссиям и обсуждениям в Фейсбуке https://www.facebook.com/S.A.Anoufriev Дополнительная информация по эл. почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону 7-904-603-10-56. Количество участников ограничено!