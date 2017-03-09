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09.03.2017

Для руководителей клиник: X Петербургский медицинский форум 24-26 мая 2017


Началась регистрация на X Петербургский медицинский форум, который пройдет 24-26 мая 2017 и традиционно собирает ведущих руководителей частных и государственных клиник.

 

 

 

Мы начинаем знакомить Вас с программой:

  • новые бизнес-модели медицинской деятельности и кейсы успешных антикризисных решений.
  • как жить и развиваться государственным и частным клиникам в условиях неопределенности и кризиса?
  • что инвестор/финансист должен знать о медицине?
  • как выстроить систему мотивации врачей?
  • как построить корпоративное обучение персонала вопросам сервиса, коммуникациям?
  • как создать эффективный «диалог» врача и пациента?
  • частники в системе ОМС: кнут судебных решении & ГЧП партнерство. Кейсы.
  • новое законодательство и уже работающие проекты по телемедицине.
  • «Dr.Google» и самолечение, что мы можем противопоставить в рекламе и продвижении?
  • какие каналы сейчас успешно работают для привлечения пациентов?
  • юридическая защита от претензий пациентов и проверяющих органов.
  • первый опыт и итоги новых направлений: ген.диагностика, гериатрическая помощь.
  • Специальная сессия: Развитие клиник косметологии и пластической хирургии в новых реалиях.

 

Присоединяйтесь к лидерам частной и государственной медицины!

Только до 1 апреля льготная цена – 27900 руб./1 чел.

Регистрация на сайте www.medforumspb.ru 

Присоединяйтесь к дискуссиям и обсуждениям в Фейсбуке  https://www.facebook.com/S.A.Anoufriev 

Дополнительная информация по эл. почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону 7-904-603-10-56. Количество участников ограничено!
 

 
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