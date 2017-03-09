 
     


Мероприятия
Баннер
 

09.03.2017

Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов


Межрегиональная конференция в Иваново, «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов» с совещанием главных онкологов и главных врачей онкоучреждений ЦФО РФ.

 

 

 

 

В городе Иваново 12-13 апреля 2017 состоится межрегиональная научно-практическая  конференция «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов» с совещанием главных онкологов и главных врачей онкоучреждений ЦФО РФ.

 

Данная научно-практическая конференция, является совместным  мероприятием Департамента здравоохранения Ивановской области, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, ОБУЗ Ивановский областной онкологический диспансер и посвящена борьбе с онкологическими заболеваниями у женщин.

Злокачественные новообразования репродуктивных органов являются самой распространенной патологией как среди женщин, так и мужчин и основной причиной смерти от рака.

Насыщенная научно-практическая программа конференции будет способствовать продуктивному обмену опытом федеральных специалистов и коллег онкологов из Центрального федерального округа, обсуждению самых острых проблем профилактики и диагностики и лечению злокачественных новообразований в Российской Федерации и городе Иваново в частности.

Конференция «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения рака молочной железы» является научно-практическим мероприятием в ходе которой, будет проведено совещание Главных онкологов центрального федерального округа, выработаны направления развития онкологических служб Центрального федерального округа.

 
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   