09.03.2017

Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов





Межрегиональная конференция в Иваново, «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов» с совещанием главных онкологов и главных врачей онкоучреждений ЦФО РФ.

В городе Иваново 12-13 апреля 2017 состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов» с совещанием главных онкологов и главных врачей онкоучреждений ЦФО РФ.

Данная научно-практическая конференция, является совместным мероприятием Департамента здравоохранения Ивановской области, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, ОБУЗ Ивановский областной онкологический диспансер и посвящена борьбе с онкологическими заболеваниями у женщин.

Злокачественные новообразования репродуктивных органов являются самой распространенной патологией как среди женщин, так и мужчин и основной причиной смерти от рака.

Насыщенная научно-практическая программа конференции будет способствовать продуктивному обмену опытом федеральных специалистов и коллег онкологов из Центрального федерального округа, обсуждению самых острых проблем профилактики и диагностики и лечению злокачественных новообразований в Российской Федерации и городе Иваново в частности.

Конференция «Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения рака молочной железы» является научно-практическим мероприятием в ходе которой, будет проведено совещание Главных онкологов центрального федерального округа, выработаны направления развития онкологических служб Центрального федерального округа.