09.03.2017

Первый всероссийский конгресс РАТРО «Новые технологии в лучевой терапии и ядерной медицине. Перспективы развития»





Весной 27-28 апреля 2017 г. Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов (РАТРО) при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации проводит Первый всероссийский конгресс РАТРО «Новые технологии в лучевой терапии и ядерной медицине. Перспективы развития».

Организаторами конгресса выступают Российская Ассоциация терапевтических радиационных онкологов (РАТРО), АНО ДПО «Образовательный Медицинский Альянс», ГК «РОСАТОМ», НИЦ «Курчатовский институт», Центр развития ядерной медицины, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

Благотворительный фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена.

Первый всероссийский конгресс «Новые технологии в лучевой терапии и ядерной медицине. Перспективы развития», посвящен не только вопросам радиотерапии, но и современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе хирургии, комбинированному лечению в сочетании с самыми современными цитостатиками, таргетной, иммунной, генной терапией больных со злокачественными новообразованиями. Всероссийский конгресс состоится в теплом солнечном месте в городе Сочи, в конференц-зале «Платан» Конгресс-центра «Меркурий» (ул. Орджоникидзе, 11А).

Уникальность предстоящей конференции заключается в широком охвате современных проблем онкологии лучевой терапии, ядерной медицины, современным технология комбинированного лечения. В конференции примут участие главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России, ведущие специалисты различных областей медицины - онкологи, радиологи, химиотерапевты, эндоскописты, онкоортопеды, онкохирурги, научные исследователи различных специальностей.



Это событие имеет особое значение для всех специалистов, оказывающих онкологическую и радиотерапевтическую помощь больным Российской Федерации.





Предстоящая конференция послужит мощным импульсом к совершенствованию онкологической и радиотерапевтических служб Российских регионов. Это станет возможным благодаря насыщенной научной программе, включающей выступления ведущих российских онкологов и радиотерапевтов, посвящённых сложным проблемам лечения онкологических больных, а главное, мероприятие откроет возможности для профессионального общения, обмена уникальным опытом и укрепления сотрудничества между специалистами из разных городов нашей большой страны!