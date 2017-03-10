10.03.2017

Учиться всю жизнь: в Нижнем Новгороде прошла Школа для акушеров и гинекологов





27 и 28 февраля в Нижнем Новгороде состоялось образовательное мероприятие для практикующих врачей из цикла «Региональные образовательные школы РОАГ». Организаторами проекта, охватывающего разные регионы России, выступают Российское общество акушеров-гинекологов и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России. Мероприятие прошло при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области.

«Региональные образовательные школы РОАГ» направлены на повышение качества работы специалистов в области акушерства, гинекологии и перинатальной медицины по всей стране и внедрение общих высоких стандартов оказания медицинской помощи. В каждом регионе Школа посвящена отдельной теме, наиболее актуальной для места проведения. Так, в Нижнем Новгороде ключевым направлением была выбрана гинекологическая эндокринология. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, заболевания эндокринной системы занимают одну из ведущих позиций в структуре заболеваемости в регионе, а количество таких больных только в период с 2013 г. по 2015 г. увеличилось почти на 8,5 тысяч. При этом, гормональные нарушения часто становятся причиной женского бесплодия и материнской смертности.

«Несколько лет назад я общался с Президентом Американской ассоциации акушеров-гинекологов, - рассказал Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Николаевич Серов. – На вопрос, почему у вас растет материнская смертность, он ответил: «Ожирение, гипертония, диабет». Думаете, это проблемы только американцев? Конечно, нет. Поэтому мы включаем такие вопросы, как метаболический синдром, ожирение, гипертония и диабет в программу наших Школ. Нужно повышать знания в этой области».

Помимо проблем эндокринологии, в программу обучения вошли такие темы, как патология шейки матки и молочной железы, эндометриоз и миома матки, инфекции, передаваемые половым путём. Участники обсудили также наиболее распространённые осложнения беременности и родов, вопросы эстетической гинекологии и контрацепции.

Обучение проходило преимущественно в формате семинаров и круглых столов. Также состоялись два мастер-класса, посвящённых эстетической гинекологии, заболеваниям шейки матки, и разбор сложных клинических ситуаций. Организаторы специально отобрали такие формы обучения, чтобы привлечь аудиторию к активному диалогу и дать практически применимые знания.

В качестве преподавателей в Нижний Новгород приехали специалисты ведущих медицинских центров и образовательных учреждений страны: Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Эндокринологического научного центра, Российского научного центра рентгенорадиологии, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова и других.

«Для Нижнего Новгорода это действительно знаковое событие, - отметила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Нижегородской государственной медицинской академии Надежда Юрьевна Каткова, - информация – это семьдесят процентов успеха работы доктора, и сегодня мы получаем эти знания из первых уст».

Проект «Региональные школы РОАГ» аккредитован профильной комиссией Минздрава России как элемент системы непрерывного медицинского образования. За участие в мероприятии врачи получили баллы НМО – они будут учитываться при ближайшей сертификации и аттестации.

Нижегородские специалисты приняли Школу РОАГ с большим энтузиазмом. В залах конгресс-центра гостиницы «Маринс Парк Отель» царила оживлённая атмосфера: участники активно общались с преподавателями, дискутировали с коллегами и задавали вопросы. Всего обучение прошли свыше 500 специалистов – акушеров, гинекологов, эндокринологов и представителей перинатальной медицины из учреждений Нижнего Новгорода и области.

Проект «Региональные образовательные школы РОАГ» продолжит свою работу: на очереди обучение в Уфе, Красноярске, Тюмени, Иваново, Волгограде и Екатеринбурге. Эти города выбраны по заявкам местных специалистов. Они оценили успехи первых Школ РОАГ, прошедших в 2016 году в Казани, Ярославле и Ростове-на-Дону. Всего же за полтора года существования проекта обучение в рамках Школ прошли свыше 2,5 тысяч врачей.