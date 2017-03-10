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10.03.2017

12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России


С 24 по 27 мая 2017 года в Сочи состоится 12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России. В прошлом году ПААР исполнилось 20 лет. За это время совместными усилиями специалистам, увлеченным своим делом, удалось сформировать в России уникальное направление медицинской науки и практики, которое включает в себя изучение мужской анатомии и физиологии, заболеваний мужской половой сферы, методы их лечения.

 

 

Даты проведения: 24-27 мая 2017 года 

Место проведения: г. Сочи, ОК «Дагомыс»

 

 

Сегодня андрологическая урология – это неотъемлемая часть урологии, призванная повысить качество жизни мужского населения. Все больше медиков посвящают себя работе в данной сфере. Сформировался особый пул врачей-андрологов, среди которых как молодые специалисты, так и почетные профессора и академики. Ежегодно они проводят свои профессиональные встречи на Черноморском побережье.

 

Программа Конгрессов ПААР включает в себя секционные заседания, мастер-классы, дискуссии, сателлитные симпозиумы. Специалисты обсуждают актуальные методы диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, мужского бесплодия, анализируют возможности лучевой диагностики, интервенционных методов и фармакотерапии в андрологической урологии. 

 

Есть и ряд новых направлений, уникальных тематик, которые требуют особого внимания. В их числе инновации в генитальной хирургии и особенности их применения. Особое внимание будет уделено нейроандрологии – направлению, которое составляет 50% андрологии и занимается проблемами, связанными с мочеиспусканием. Пришло время выходить и на новый уровень дискуссии на тему мужского бесплодия, рассматривать возможность внедрения современных технологий лечения.

 

Ключевые темы:

  • Андрологическая урология
  • Мужское здоровье
  • Мужское бесплодие
  • Онкоандрология
  • Нейроандрология
  • Болезни полового члена
  • Фармакотерапия в андрологии
  • Hi-tech в андрологической урологии

 

Важной составляющей Конгресса является выставка-презентация технических и научных инноваций в сфере андрологической урологии, в рамках которой российские и зарубежные компании демонстрируют современное оборудование, препараты для лечения заболеваний в области уроандрологии, новинки фармацевтики, специализированную литературу.

Организаторы: Профессиональной ассоциацией андрологов России при поддержке Российского общества урологов.

Подробная информация и регистрация: www.icongress-paar.ru

Вопросы, связанные с участием в Конгрессе:

Контактное лицо – Инна Фисенко

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 194

 
 

 
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