13.03.2017

Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации





Спешим Вам сообщить, что на сайте www.fru.ru вывешена обновленная программа XI Национального Конгресса с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»

«Фармакоэкономика - 2017», который состоится 27-28 марта 2017 г. в Екатеринбурге, Отель "Онегин"

Министерства здравоохранения Свердловской области

Национальный центр изучения экономики здравоохранения

Агентство оценки технологий здравоохранения

Журнала «Фармакоэкономика: теория и практика»

Интернет-портала www.pharmacoeconom.ru

Организатор:

Московского фармацевтического общества

Конгресс оператор «Конгресс сервис»

Центр эффективных технологий управления

Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармкоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования.



Здесь Вы можете скачать подробную информацию:

Программа Конгресса

Заявка на участие в Конгрессе