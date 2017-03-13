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13.03.2017

Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации


Спешим Вам сообщить, что на сайте www.fru.ru вывешена обновленная программа  XI Национального Конгресса с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»

«Фармакоэкономика - 2017», который состоится 27-28 марта 2017 г. в Екатеринбурге, Отель "Онегин"

 

 

 

 

Министерства здравоохранения Свердловской области

Национальный центр изучения экономики здравоохранения 

Агентство оценки технологий здравоохранения

Журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» 

Интернет-портала www.pharmacoeconom.ru

 

Организатор: 

Московского фармацевтического общества

Конгресс оператор «Конгресс сервис»

 

Центр эффективных технологий управления

 

Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармкоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования. 

 


Здесь Вы можете скачать подробную информацию:

Программа Конгресса

Заявка на участие в Конгрессе
 

 
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