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13.03.2017
Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации
Спешим Вам сообщить, что на сайте www.fru.ru вывешена обновленная программа XI Национального Конгресса с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»
«Фармакоэкономика - 2017», который состоится 27-28 марта 2017 г. в Екатеринбурге, Отель "Онегин"
Министерства здравоохранения Свердловской области
Национальный центр изучения экономики здравоохранения
Агентство оценки технологий здравоохранения
Журнала «Фармакоэкономика: теория и практика»
Интернет-портала www.pharmacoeconom.ru
Организатор:
Московского фармацевтического общества
Конгресс оператор «Конгресс сервис»
Центр эффективных технологий управления
Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармкоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования.
Здесь Вы можете скачать подробную информацию:
Программа Конгресса
Заявка на участие в Конгрессе