16.03.2017 Встреча с Сергеем Соловьевым

4 апреля в кинотеатре «Космос» Союз охраны психического здоровья при поддержке Департамента культуры г. Москвы и Москино организует встречу режиссера Сергея Соловьева и членов съемочной группы фильма «КЕ-ДЫ» с теми, кто в силу своей профессиональной деятельности или по зову души помогает жить людям с психическими проблемами. Известный российский режиссёр представит фильм, в котором снимаются не только профессиональные артисты, но и мальчик с аутизмом. «Я ведь всё больше прихожу к мысли, что наше общество состоит не из здоровых и больных людей, а из тех, кого губит так называемая общественная мораль, и тех, у кого находятся силы сопротивляться этому и быть самим собой», отмечает Сергей Соловьев. Вот для тех, у кого находятся силы творить добро и помогать людям, которые отличаются от большинства, и посвящается эта встреча. Их профессиональная деятельность, направлена ли она на лечение, реабилитацию, уход, просто человеческое общение с людьми, страдающими психическими расстройствами, сама по себе является одним из наиболее напряженных в психологическом плане видов активности, которая может вызывать стрессы, профессиональное выгорание. Для профилактики этих явлений Союз охраны психического здоровья совместно с деятелями культуры, искусства, кинематографии разработал специальную программу, которая даст возможность отдохнуть, встретиться с единомышленниками, осознать, насколько ценен их труд для всех нас. На первое мероприятие по профилактике профессионального выгорания специалистов и неспециалистов в сфере охраны психического здоровья - общение с великим российским режиссером и просмотр фильма «КЕ-ДЫ» - приглашаются психиатры, психологи, психотерапевты, средний и младший медицинский персонал психиатрических больниц и психоневрологических диспансеров, реабилитационных центров; сотрудники психоневрологических интернатов и социозащитных учреждений, некоммерческих организаций, члены семей людей с психическими особенностями и, конечно, волонтеры города Москвы. Начало в 19.00. Кинотеатр «Космос» (просп. Мира, 109 м. ВДНХ). Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте Союза охраны психического здоровья: www.mental-health-russia.ru до 25 марта 2017 г. Регистрация СМИ: http://mental-health-russia.ru/film-ke-dy/ О Союзе охраны психического здоровья Деятельность Союза направлена на охрану психического здоровья россиян через реализацию национальных и международных проектов, способствующих объединению экспертов на междисциплинарном и межсекторном уровне, их профессиональному росту, созданию кластеров для производства инновационных продуктов, продвижению современных научных достижений. Сайты Союза: www.mental-health-russia.ru ; www.mental-health-congress.ru