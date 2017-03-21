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21.03.2017

Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии


  • Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был организован при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли.

 

 

 

Сопредседателями и идейными вдохновителями Форума выступают Ефим Муневич Шифман - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» и Александр Вениаминович Куликов - д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология». 

 

Это первое мероприятие в формате открытой дискуссии и обмена опытом между врачами акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматологами, которое проводится на постоянной основе. Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и  молодые специалисты.

 

На Форуме обсуждаются актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения, самые острые  проблемы в гинекологии: профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других, не менее важных вопросов.

 

На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».

 

Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются главным «продуктом» Форума, представляющим собой сборник под названием «Клинические рекомендации. Протоколы лечения», содержащий 24 главы, в которых описывается порядок действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д., утвержденных профильной комиссией Минздрава РФ. Клинические рекомендации. Протоколы лечения признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.

 

Обращаем Ваше внимание на то, что все наши Форумы проходят аккредитацию в Координационном совете Минздрава РФ и участие в нем – бесплатное! Каждый  участник получает свидетельство, предоставленное Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, с начислением ему кредитных единиц.

 

 

Основные направления научной программы Форума

Северо-Кавказского и южного федеральных округов:

 

  • Акушер и анестезиолог: эффективность взаимодействия
  • Безопасность общей анестезии
  • Осложнения нейроаксиальных методов анестезии
  • Острые нарушения гемостаза в современном акушерстве
  • Заболевания сердца: беременность и анестезия
  • Неврологические и нейрохирургические заболевания: беременность и анестезия
  • Заболевания печени: беременность, анестезия и интенсивная терапия
  • Неинфекционные осложнения переливания компонентов крови
  • Инфекции в акушерстве
  • Осложнения преэклампсии и эклампсии
  • Near miss массивных кровотечений в акушерстве
  • Правовые и юридические вопросы в акушерстве
  • Хирургический гемостаз в лечении послеродовых кровотечений
  •  Безопасность токолитической терапии
  • Тромботические микроангиопатии в акушерской практике 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

 

  • Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»
  • Научное общество «Клиническая гемостазиология»
  • Уникальная закрытая социально-информационная среда "Альманах медицинских мероприятий"
  • Информационный ресурс  «TopMedClinic.com»
  • Издательский Дом «Русский Врач»
  • Медицинский портал «RusMed.ru»
  • Издательство «Медицина»
  • Издательство «Ремедиум Приволжье»
  • Медицинский портал «MedEgo»
  • Федеральный медицинский портал «medsovet.info»
  • Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»
  • Выставочных порталов Рунета «Expomap.ru»
  • Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
  • Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»
  • Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
  • Медицинский информационный портал «SIBMEDA»
  • Социальная сеть для врачей – «Врачи вместе»
  • Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
  • Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
  • Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева
  • Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
  • Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
  • Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК
  • Информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»
  • Фармакоклинический справочник «Medi.ru»
  • Портал «Все науки»
  • Информационный портал  «Ремедиум»
  • Крупнейший в России профессиональный интернет-портал для врачей всех специальностей «Мир врача»
  • Клуб практикующих врачей «iVrach.com»
  • Медицинский портал «YellMed»
  • Медицинские выставки и конференции «Medkonf.ru»
  • Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»
  • Профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»

В период проведения Форума будет организована выставка медицинского оборудования и препаратов, применяемых анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами в своей повседневной работе.

 

Более подробно о деятельности Ассоциации представлено на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru                                                                                     

Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий, проводимых в других городах, а также много другой полезной и важной информации.

           

 

Контактная информация:                                                                                                                                                             

Дубовицкая Юлия                              

Тел. +7(929) 610-05-25         

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