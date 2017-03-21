21.03.2017 Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был организован при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли. Сопредседателями и идейными вдохновителями Форума выступают Ефим Муневич Шифман - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» и Александр Вениаминович Куликов - д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология». Это первое мероприятие в формате открытой дискуссии и обмена опытом между врачами акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматологами, которое проводится на постоянной основе. Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые специалисты. На Форуме обсуждаются актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения, самые острые проблемы в гинекологии: профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других, не менее важных вопросов. На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк». Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются главным «продуктом» Форума, представляющим собой сборник под названием «Клинические рекомендации. Протоколы лечения», содержащий 24 главы, в которых описывается порядок действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д., утвержденных профильной комиссией Минздрава РФ. Клинические рекомендации. Протоколы лечения признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание. Обращаем Ваше внимание на то, что все наши Форумы проходят аккредитацию в Координационном совете Минздрава РФ и участие в нем – бесплатное! Каждый участник получает свидетельство, предоставленное Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, с начислением ему кредитных единиц. Основные направления научной программы Форума Северо-Кавказского и южного федеральных округов: Акушер и анестезиолог: эффективность взаимодействия

Безопасность общей анестезии

Осложнения нейроаксиальных методов анестезии

Острые нарушения гемостаза в современном акушерстве

Заболевания сердца: беременность и анестезия

Неврологические и нейрохирургические заболевания: беременность и анестезия

Заболевания печени: беременность, анестезия и интенсивная терапия

Неинфекционные осложнения переливания компонентов крови

Инфекции в акушерстве

Осложнения преэклампсии и эклампсии

Near miss массивных кровотечений в акушерстве

Правовые и юридические вопросы в акушерстве

Хирургический гемостаз в лечении послеродовых кровотечений

Безопасность токолитической терапии

Тромботические микроангиопатии в акушерской практике ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»

Научное общество «Клиническая гемостазиология»

Уникальная закрытая социально-информационная среда "Альманах медицинских мероприятий"

Информационный ресурс «TopMedClinic.com»

Издательский Дом «Русский Врач»

Медицинский портал «RusMed.ru»

Издательство «Медицина»

Издательство «Ремедиум Приволжье»

Медицинский портал «MedEgo»

Федеральный медицинский портал «medsovet.info»

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»

Выставочных порталов Рунета «Expomap.ru»

Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»

Медицинский информационный портал «SIBMEDA»

Социальная сеть для врачей – «Врачи вместе»

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»

Издательский Дом «МЕДФОРУМ»

Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева

Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»

Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»

Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК

Информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»

Фармакоклинический справочник «Medi.ru»

Портал «Все науки»

Информационный портал «Ремедиум»

Крупнейший в России профессиональный интернет-портал для врачей всех специальностей « Мир врача»

Мир врача» Клуб практикующих врачей «iVrach.com»

Медицинский портал «YellMed»

Медицинские выставки и конференции «Medkonf.ru»

Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»

Профессиональный интернет-ресурс «Формула врача» В период проведения Форума будет организована выставка медицинского оборудования и препаратов, применяемых анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами в своей повседневной работе. Более подробно о деятельности Ассоциации представлено на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий, проводимых в других городах, а также много другой полезной и важной информации. Контактная информация: Дубовицкая Юлия Тел. +7(929) 610-05-25 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript