|
21.03.2017
Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии
- Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» был организован при поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Московского Научного Общества Анестезиологов и Реаниматологов, а также Общероссийской общественной организации регионарной анестезии и лечения острой боли.
Сопредседателями и идейными вдохновителями Форума выступают Ефим Муневич Шифман - д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» и Александр Вениаминович Куликов - д.м.н., вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология».
Это первое мероприятие в формате открытой дискуссии и обмена опытом между врачами акушерами-гинекологами и анестезиологами-реаниматологами, которое проводится на постоянной основе. Четвертый год Форум под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов собирает сотни участников из разных городов России. Это как практикующие врачи, так и молодые специалисты.
На Форуме обсуждаются актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения, самые острые проблемы в гинекологии: профилактика и лечение послеродовых осложнений, инновации в применении анестезии, методы борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивание родов, ошибки в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии, а также множество других, не менее важных вопросов.
На сегодняшний день Ассоциация состоит в числе членов: НП «Национальная медицинская палата», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Торгово-промышленной палаты РФ. Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов входит в тройку лидеров премии Национальной медицинской палаты в номинации «Наш маяк».
Одной из основных задач Ассоциации является разработка, создание и утверждение клинических рекомендаций по вопросам анестезии и интенсивной терапии при различных критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации являются главным «продуктом» Форума, представляющим собой сборник под названием «Клинические рекомендации. Протоколы лечения», содержащий 24 главы, в которых описывается порядок действий при критических состояниях в акушерстве, таких как: кровопотеря, сепсис и септический шок, преэклампсия, эклампсия, СЛР, ДВС-синдром и т.д., утвержденных профильной комиссией Минздрава РФ. Клинические рекомендации. Протоколы лечения признаны национальными и размещены на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки Министерства здравоохранения РФ. Работа над клиническими рекомендациями ведется непрерывно, и каждый врач анестезиолог-реаниматолог может внести свою лепту в их создание.
Обращаем Ваше внимание на то, что все наши Форумы проходят аккредитацию в Координационном совете Минздрава РФ и участие в нем – бесплатное! Каждый участник получает свидетельство, предоставленное Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, с начислением ему кредитных единиц.
Основные направления научной программы Форума
Северо-Кавказского и южного федеральных округов:
- Акушер и анестезиолог: эффективность взаимодействия
- Безопасность общей анестезии
- Осложнения нейроаксиальных методов анестезии
- Острые нарушения гемостаза в современном акушерстве
- Заболевания сердца: беременность и анестезия
- Неврологические и нейрохирургические заболевания: беременность и анестезия
- Заболевания печени: беременность, анестезия и интенсивная терапия
- Неинфекционные осложнения переливания компонентов крови
- Инфекции в акушерстве
- Осложнения преэклампсии и эклампсии
- Near miss массивных кровотечений в акушерстве
- Правовые и юридические вопросы в акушерстве
- Хирургический гемостаз в лечении послеродовых кровотечений
- Безопасность токолитической терапии
- Тромботические микроангиопатии в акушерской практике
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
- Информационный портал, посвященный медицине критических состояний «Critical.ru»
- Научное общество «Клиническая гемостазиология»
- Уникальная закрытая социально-информационная среда "Альманах медицинских мероприятий"
- Информационный ресурс «TopMedClinic.com»
- Издательский Дом «Русский Врач»
- Медицинский портал «RusMed.ru»
- Издательство «Медицина»
- Издательство «Ремедиум Приволжье»
- Медицинский портал «MedEgo»
- Федеральный медицинский портал «medsovet.info»
- Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров «Конференции.ru»
- Выставочных порталов Рунета «Expomap.ru»
- Научно-практический журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
- Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернет Сессия»
- Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
- Медицинский информационный портал «SIBMEDA»
- Социальная сеть для врачей – «Врачи вместе»
- Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
- Издательский Дом «МЕДФОРУМ»
- Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева
- Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника»
- Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»
- Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит» входит в Перечень ВАК
- Информационно-образовательный портал для врачей «Evrika.ru»
- Фармакоклинический справочник «Medi.ru»
- Портал «Все науки»
- Информационный портал «Ремедиум»
- Крупнейший в России профессиональный интернет-портал для врачей всех специальностей «Мир врача»
- Клуб практикующих врачей «iVrach.com»
- Медицинский портал «YellMed»
- Медицинские выставки и конференции «Medkonf.ru»
- Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ»
- Профессиональный интернет-ресурс «Формула врача»
В период проведения Форума будет организована выставка медицинского оборудования и препаратов, применяемых анестезиологами-реаниматологами и акушерами-гинекологами в своей повседневной работе.
Более подробно о деятельности Ассоциации представлено на нашем официальном сайте: www.ARFpoint.ru
Там же содержатся все отчеты, видеосюжеты, очерки, статьи с предыдущих мероприятий, проводимых в других городах, а также много другой полезной и важной информации.
Контактная информация:
Дубовицкая Юлия
Тел. +7(929) 610-05-25
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript