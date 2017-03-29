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Мероприятия
 

29.03.2017

С 28 июня по 1 июля в Маринс Парк Отель г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017»

  • С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.

 

 

 

Организатор:  Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций.

 

На мероприятии производители представят:

  • Общеполиклиничное оборудование и мебель,
  • Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,
  • Медицинская техника, оборудование и диагностика,
  • Информационные технологии,
  • Лабораторное оборудование и тест-системы,
  • Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,
  • Рентгеновское оборудование,
  • Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,
  • Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,
  • Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,
  • Услуги для многопрофильных медицинских организаций.

Также в рамках выставки  компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов.

Вся информация об участии и посещении мероприятия на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/
https://hospitalmanagers.ru/

28 июня – 1 июля  2017 г. Ассоциация руководителей медицинских организаций в Маринс Парк Отель г. Сочи в рамках Конгресса Ассоциации руководителей медицинских организаций проводит выставку «Инновации в здравоохранении 2017», на которой компании-экспоненты представят медицинское оборудование, инструменты, информационные технологии и новейшую литературу, медицинскую одежду и другое. Посещение выставки бесплатное.
Информацию о мероприятии можно найти на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/

 
 

 
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