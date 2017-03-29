29.03.2017 С 28 июня по 1 июля в Маринс Парк Отель г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017»



С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.

Организатор: Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций. На мероприятии производители представят: Общеполиклиничное оборудование и мебель,

Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,

Медицинская техника, оборудование и диагностика,

Информационные технологии,

Лабораторное оборудование и тест-системы,

Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,

Рентгеновское оборудование,

Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,

Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,

Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,

Услуги для многопрофильных медицинских организаций. Также в рамках выставки компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов. Вся информация об участии и посещении мероприятия на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/

https://hospitalmanagers.ru/ 28 июня – 1 июля 2017 г. Ассоциация руководителей медицинских организаций в Маринс Парк Отель г. Сочи в рамках Конгресса Ассоциации руководителей медицинских организаций проводит выставку «Инновации в здравоохранении 2017», на которой компании-экспоненты представят медицинское оборудование, инструменты, информационные технологии и новейшую литературу, медицинскую одежду и другое. Посещение выставки бесплатное.

Информацию о мероприятии можно найти на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/