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29.03.2017
С 28 июня по 1 июля в Маринс Парк Отель г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017»
- С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.
Организатор: Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций.
На мероприятии производители представят:
- Общеполиклиничное оборудование и мебель,
- Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,
- Медицинская техника, оборудование и диагностика,
- Информационные технологии,
- Лабораторное оборудование и тест-системы,
- Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,
- Рентгеновское оборудование,
- Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,
- Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,
- Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,
- Услуги для многопрофильных медицинских организаций.
Также в рамках выставки компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов.
Вся информация об участии и посещении мероприятия на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/
https://hospitalmanagers.ru/
28 июня – 1 июля 2017 г. Ассоциация руководителей медицинских организаций в Маринс Парк Отель г. Сочи в рамках Конгресса Ассоциации руководителей медицинских организаций проводит выставку «Инновации в здравоохранении 2017», на которой компании-экспоненты представят медицинское оборудование, инструменты, информационные технологии и новейшую литературу, медицинскую одежду и другое. Посещение выставки бесплатное.
Информацию о мероприятии можно найти на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/