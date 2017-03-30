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Мероприятия
 

30.03.2017

Школы анестезиологов и реаниматологов 2017


  • Школа анестезиологов и реаниматологов (Школа АиР) стартовала как образовательный проект в 2016 году и вызвала большой интерес у специалистов. Уже определены 4 региона, которые станут участниками образовательной программы в первой половине 2017 года. Школа пройдет в Сочи, Чите, Казани и Екатеринбурге и будет учитывать региональные особенности.

 

 

 

Благодаря проведению таких мероприятий врачи и молодые специалисты, живущие в регионах, получают возможность приобретать передовые знания без долгого отрыва от повседневной работы. Несомненно, это способствует улучшению лечебно-диагностического процесса и позволяет рассчитывать на повышение уровня квалификации специалистов и, соответственно, качества медицинской помощи, внедрение в практику единых технологических стандартов и подходов к диагностическим исследованиям и лечению. В конечном итоге, это снижает вероятность ошибок и осложнений.

 

Особенно важно повышение уровня квалификации анестезиологов-реаниматологов в регионах, где часто проводятся крупные публичные мероприятия. Они всегда требуют максимальной готовности медицинской службы к оказанию помощи на самом высоком уровне, в том числе с учетом возможной работы в условиях чрезвычайной ситуации. Совершенствовать квалификацию персонала, который в силу своих прямых обязанностей будет привлекаться к оказанию помощи тяжело больным и пострадавшим, с этих позиций представляется абсолютно необходимым.

 

Ключевая цель данного проекта – без длительного отрыва от повседневной деятельности вовлечь в образовательный процесс максимально большое число врачей, чтобы за счет повышения их уровня знаний и умений предупредить развитие ошибок и осложнений при оказании анестезиолого-реаниматологической помощи. Достижение ее осуществляется за счет целенаправленно выбираемой для каждого региона тематики лекций и мастер-классов, акцентированием внимания обучающихся на наиболее сложных клинических ситуациях.

Школы АиР органично дополняют образовательную деятельность кафедр анестезиологии и реаниматологии медицинских ВУЗов страны. Формат Школ хорошо вписался в систему непрерывного медицинского образования, найдя в ней свою нишу.

 

Участие в обучении бесплатное. Необходима регистрация.

Расписание Школ:

• 14-15 апреля Сочи;

• 25-26 апреля Чита;

• 19-20 мая Казань;

• 9-10 июня Екатеринбург.

 

Ключевые темы:

  • Анестезия и интенсивная терапия в специализированных областях хирургии.  Как повысить эффективность
  • Анестезия у больных высокого риска. Прогностические критерии осложнений; их предупреждение.
  • Интенсивная терапия при заболеваниях и состояниях, часто сопровождающихся осложнениями и высокой летальностью (тяжелая механическая и ожоговая травма, массивные кровотечения, вирусная пневмония, сепсис и пр.). Как улучшить исходы.
  • Технологии, снижающие риск для пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии

 

Подробная информация и регистрация: www.anestschool.ru

Контакты:   

Лилия Обухова

+7 (495) 646 01 55 доб. 140

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