30.03.2017

Проект «Национальные Школы Рентгенорадиологии РОРР»









Национальная Школа Рентгенорадиологии РОРР возвращается в города России с расширенной тематикой научной программы. Лекции и мастер-классы проведут ведущие специалисты в области клинической лучевой диагностики и ядерной медицины. Первая Школа из цикла мероприятий пройдет уже 7-8 апреля в Красноярске.





Проект «Национальные Школы Рентгенорадиологии РОРР» был создан в 2015 году. Интерактивный формат мероприятия, предполагающий активный обмен информацией между слушателями и педагогами, способствовал возрастающему интересу к Школе со стороны медицинского сообщества. По данным организаторов, в 2016 году общее количество делегатов составило более 1000 человек, в связи с чем было принято решение расширить географию регионов и дать возможность всем желающим стать частью этого масштабного образовательного проекта.

Центральной темой дискуссий и практических занятий Школ РОРР станут проблемы в области торакальной радиологии, нейрорадиологии, онкологии и педиатрии. На мероприятиях соберутся не только рентгенологи, радиологи и диагносты, но и врачи смежных практик – онкологи, урологи, хирурги. Вместе они обсудят наиболее остро стоящие перед медиками вопросы, касающиеся распространенных и социально значимых заболеваний, например таких, как туберкулез.

Данные проблемы являются актуальными для врачей по всей стране: число инфицированных и заболевших людей неуклонно растет, поэтому поиск эффективных методов борьбы с распространением таких заболеваний является одним из приоритетных направлений в российской медицине.

Особую ценность проект имеет для врачей, осуществляющих свою деятельность в отдаленных городах нашей страны, так как теперь у них появилась возможность получить самую актуальную информацию от заслуженных педагогов, ознакомиться с новейшими диагностическими методиками, увидеть потенциал недавно разработанных технологий и получить представление о последних тенденциях в рентгенорадиологии. Помимо прочего, занятия и семинары Школ включены в программу непрерывного медицинского образования (НМО).

В преподавательский состав Школы вошли знаменитые лекторы, настоящие профессионалы своего дела, которые помимо опыта в сфере лучевой диагностики обладают обширной педагогической практикой. Благодаря оптимальному количеству участников, регистрирующихся на мероприятия, педагоги могут уделить внимание и обеспечить индивидуальный подход к каждому заинтересованному слушателю.

В 2017 году Школы РОРР пройдут 7-8 апреля в Красноярске, 26-28 апреля в Томске, 22-23 сентября в Тюмени и 17-18 ноября в Воронеже. Программа Школы включает лекции, мастер-классы, разборы клинических случаев, групповые обсуждения. По оценкам организаторов, на каждом мероприятии ожидается около 300 участников.

Подробная информация и регистрация на сайте: http://www.radiology-school.ru/

По вопросам участия:

Ульяна Шапошникова

Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 143

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