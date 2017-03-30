30.03.2017 Хирургов России ожидает знаковое для отечественной медицины событие – Национальный хирургический Конгресс







4-7 апреля 2017 года в Москве, в гостинице «Космос» состоится Национальный хирургический Конгресс-2017. В рамках этого масштабного мероприятия пройдет Юбилейный, ХХ Съезд Общества эндоскопических хирургов России.





Хирурги – одно из самых многочисленных профессиональных сообществ нашей страны, причем в его составе врачи с разными профессиональными интересами. Актуальные проблемы специалистов практически всех профилей, связанных с хирургией, ранее обсуждали на Съездах Российского общества хирургов, раз в 5 лет. В условиях бурного развития медицины в современном мире стало очевидно, что такие встречи огромного хирургического сообщества надо проводить чаще. Поэтому с 2017 года между двумя Съездами будет поводиться Национальный хирургический Конгресс – универсальная площадка для решения не только профессиональных, но и организационных, а также административных проблем хирургической отрасли медицины. Беспрецедентное событие в Москве станет поводом для встречи более чем 3000 хирургов практически из всех регионов нашей страны. Врачам предстоит 4 дня интенсивной научно-практической работы на пленарных заседаниях, семинарах, мастер-классах, круглых столах, и конечно, в процессе живого неформального общения. Хирурги, безусловно, по достоинству оценят уникальную возможность – поработать на симуляционном оборудовании, позволяющем имитировать хирургическое вмешательство. Особую образовательную ценность представляет видеомарафон – серия фильмов, снятых во время проведения операций, с комментариями оперирующих хирургов. Кроме того, в течение всего Конгресса будут вестись онлайн-трансляции из операционных различных клиник. Делегаты Конгресса смогут посетить сателлитные симпозиумы. Будет организована секция для медицинских сестер, а также выставка, на которой компании-производители продемонстрируют новейшее оборудование и препараты, созданные для хирургической отрасли. В рамках мероприятия пройдут согласительные конференции, где врачи обсудят национальные клинические рекомендации по целому ряду нозологий. Их периодический пересмотр необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов. Президент Российского общества хирургов, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ Игорь Иванович Затевахин подчеркивает коммуникативную функцию Конгресса для его делегатов: «Для нас имеет огромную ценность возможность поделиться опытом с коллегами, узнать, что произошло нового в хирургии за последнее время. Важно понять, каких результатов мы достигли, и стоит ли внедрять в практику те или иные наработки. Обмен опытом – вот в чем суть Конгресса». Впечатляет состав докладчиков: это более 500 ведущих экспертов России. Спикеры мероприятия – лидеры в своей отрасли медицины, которые уже получили широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом. Среди них выдающиеся специалисты в области хирургии, сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. Без преувеличения все представительство отечественной хирургии соберется весной в Москве. Для врача, избравшего делом своей жизни одну из хирургических специальностей медицины, участие в Конгрессе – это невероятный шанс послушать лекции и лично пообщаться с целой когортой величайших врачей современности! Президент Российского общества эндоскопических хирургов, Заслуженный врач РФ, профессор Сергей Иванович Емельянов акцентирует внимание коллег значимости Конгресса для профессионального роста: «Присутствие на нашей хирургической неделе позволит практикующему врачу новым взглядом посмотреть на свою работу, подвести итоги и понять, к чему нужно стремиться и чего необходимо добиться в своей профессии». Секции кардиоторакальной и сосудистой хирургии Национального хирургического Конгресса пройдут 5,6 и 7 апреля в Институте хирургии им. А.В.Вишневского Директор Института хирургии им. А.В.Вишневского, главный хирург Минздрава России, академик РАН Амиран Шотаевич Ревишаили: «Мы рады сообщить коллегам о возобновлении традиции участия специалистов кардиохирургического сообщества в общехирургических форумах. Это тесное сотрудничество под эгидой Российского общества хирургов, направленное на решение как вопросов общей хирургии, так и самых актуальных проблем сердечно-сосудистой хирургии, преследует самую важную цель – улучшение оказания хирургической помощи нашим пациентам». Национальный хирургический Конгресс предоставляет площадку всем национальным профессиональным сообществам, ассоциированным с РОХ. Более 12 профессиональных общероссийских обществ и объединений приняли активное участие в формировании программы мероприятия. Мероприятия, проходящие под эгидой Российского общества хирургов, аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования РОХ. Получение баллов фиксируется в личном кабинете врача на сайте РОХ. Национальный хирургический Конгресс не станет исключением, и его участники смогут существенно пополнить свою копилку баллов НМО. Организаторы Национального хирургического Конгресса – Министерство здравоохранения РФ, Российское общество хирургов, Общество эндоскопических хирургов России, институт хирургии им. Вишневского. В планах Российского общества хирургов регулярно, 1 раз в 2 года, проводить Национальный хирургический Конгресс, в промежуток между Съездами хирургов России, которые проходят раз в 5 лет. Более подробная информация на сайте мероприятия: www.nhk.surgeons.ru Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Ирина Анасьева Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 145 Моб.: +7 (926) 371-98-85