30.03.2017 V Региональная образовательная Школа РОАГ: все, что нужно знать о репродуктивной медицине









В современном мире, когда наука развивается со стремительной скоростью, а на кону оказываются жизнь и здоровье пациентов, обучение в рамках непрерывного образования становится постоянной и неотъемлемой частью работы доктора. Региональные Школы Российского общества акушеров-гинекологов, с большим успехом стартовавшие в 2016 году и собравшие уже более двух тысяч специалистов из разных регионов нашей страны,







4-5 апреля 2017 года в Уфе состоится V Региональная образовательная Школа РОАГ «Репродуктивная медицина: достижения и перспективы в акушерстве, гинекологии и неонатологии». Местом проведения мероприятия станет ГБУ РБ «Конгресс-холл» – уникальная площадка города, принимающая в своих стенах конференции международного формата. Ключевой темой V Школы РОАГ станет репродуктивная медицина. Ее важность для профессионального медицинского сообщества сложно переоценить: ежегодно тысячи женщин сталкиваются с гинекологическими проблемами, которые могут стать серьезным препятствием на пути к материнству. Между тем в акушерстве, гинекологии и неонатологии неуклонно растет число новых достижений, а значит, открываются и новые перспективы для счастливого будущего пациенток. Обмен накопленными знаниями между специалистами способен стереть ту границу, которая когда-то возникла между столицей и регионами, и следовательно, повысить качество оказываемой медицинской помощи на всей территории России. В открытии V Школы РОАГ примет участие заместитель Министра здравоохранения Республики Башкортостан Сыртланова Эльза Раифовна, ректор Башкирского государственного медицинского университета Павлов Валентин Николаевич, а также такие выдающиеся деятели здравоохранения и образования в области акушерства, гинекологии и перинатологии как Серов В.Н., Сахаутдинова И.В., Макацария А.Д., Фаткуллин И.Ф., Шмаков Р.Г., Уварова Е.В. В качестве преподавателей Школы выступят известные лидеры отрасли, находящиеся на передовом фронте развития отечественной медицины, среди которых Сахаутдинова Индира Венеровна, Ашрафян Лев Андреевич, Уварова Елена Витальевна, Фаткуллин Ильдар Фаридович, Баранов Игорь Иванович, Шмаков Роман Георгиевич, Байрамова Гюльдана Рауфовна и другие. В рамках научной программы Школы пройдут практические семинары, мастер-классы, круглые столы, а также дискуссии и живое общение со специалистами. В частности, будут рассмотрены актуальные вопросы терапии гормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста, влияние инфекционно-воспалительных заболеваний внутренних половых органов на репродуктивную функцию, вопросы прегравидарной подготовки, осложненного течения беременности, заболеваний шейки матки и многое другое. По итогам V Школы РОАГ состоится интерактивное обсуждение мероприятия и вручение сертификатов участникам. «Система непрерывного медицинского образования поставила нас в рамки необходимости своего развития и движения, – отметил директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, научный руководитель Школ РОАГ Геннадий Тихонович Сухих. – Я очень рад тому, что в последние 10-15 лет мы стали свидетелями исчезновения рамок между столичными и региональными учреждениями. Может быть, это прозвучит несколько высокопарно, но всевозможные формы дистанционного образования – веление времени. Мы это делаем для наших пациентов, для нашего государства, для нашего народа, поэтому мне кажется, что подобные встречи чрезвычайно полезны и нужны».

Раз за разом благодаря Школам РОАГ слушатели получают исключительную, уникальную информацию о злободневных темах отрасли, а также узнают, о чем говорят ведущие специалисты на конференциях, симпозиумах, съездах, и конгрессах. V Региональная образовательная Школа РОАГ «Репродуктивная медицина: достижения и перспективы в акушерстве, гинекологии и неонатологии» станет очередным важным этапом в личном развитии каждого врача, позволит прочувствовать, насколько тесно связаны наука и практическая медицина, и позитивно отразится на работе региональных учреждений. Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Виктория Ваньчкова Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 182 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript По вопросам участия в Школе: Роман Картавенко Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 114 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript