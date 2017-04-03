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03.04.2017
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
- 23 июня 2017 г., Санкт-Петербург, большой конференц-зал Клинической больницы Российской Академии Наук
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Организаторы конференции:
• Чикагский Институт репродуктивной генетики
• Ассоциация специалистов медицины плода
• Группа компаний «МЕДИКА»
• Центр репродукции и планирования семьи «МЕДИКА»
Предварительный список спикеров:
- Анвер Кулиев – председатель Оргкомитета;
профессор, врач-генетик;
заместитель директора Чикагского Института репродуктивной генетики;
руководитель программы профилактики наследственных заболеваний ВОЗ; исполнительный директор Международного Общества преимплантационной генетической диагностики
- Семра Кахраман - профессор, Школа медицины Университета Йедыттепе, заведующая отделением ВРТ и ПГД больницы Istanbul Memorial Hospital;
член Международного общества преимплантационной генетической диагностики;
член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по вспомогательным репродукционным технологиям;
член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по генетике;
член Международной ассоциации частных клиник и лабораторий, использующих вспомогательные репродуктивные технологии
- Померанцева Е.А. – кандидат биологических наук, врач КЛД;
ПГД-консультант;
заведующая лабораторией ДНК-диагностики, «Genetico»;
организатор первой в России службы ПГД-консультирования
- Некрасова Е.С. – кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач УЗД;
главный врач Центра медицины плода «МЕДИКА»;
действительный член Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии;
действительный член Международной Организации Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии (ISUOG);
действительный член Международного общества по пренатальной диагностике (ISPD);
член редакционного совета журнала «Пренатальная диагностика»;
автор более 70 научных публикаций в российских и международных медицинских периодических изданиях, соавтор 3 монографий, переводчик 2 монографий;
обладатель награды Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии «За вклад в развитие пренатальной диагностики в России».
ТЕМАТИКА:
- Развитие преимплантационной диагностики и будущее вспомогательных репродуктивных технологий
- Современные методы вспомогательных репродуктивных технологий и факторы, влияющие на эффективность вспомогательных репродуктивных технологий
- Актуальные проблемы применения вспомогательных репродуктивных технологий в России
- Клинические аспекты преимплантационной генетической диагностики
- Генетические аспекты преимплантационной генетической диагностики
- Особенности пренатальной диагностики после преимплантационной генетической диагностики
- Формат заключений по преимплантационной генетической диагностике
Регистрация участников - на сайте http://www.artpgd-conf.ru.
Контакты:
Татьяна Некрасова
Руководитель пресс-службы ГК МЕДИКА
+7 921 3017750
press@spbmedika.ru