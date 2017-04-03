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03.04.2017

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ


  • 23 июня 2017 г., Санкт-Петербург, большой конференц-зал Клинической больницы Российской Академии Наук

 

 

Организаторы конференции:

• Чикагский Институт репродуктивной генетики

• Ассоциация специалистов медицины плода

• Группа компаний «МЕДИКА»

• Центр репродукции и планирования семьи «МЕДИКА»

Предварительный список спикеров:

  • Анвер Кулиев  –  председатель Оргкомитета;

профессор, врач-генетик;

заместитель директора Чикагского Института репродуктивной генетики;

руководитель программы профилактики наследственных заболеваний ВОЗ; исполнительный директор Международного Общества преимплантационной генетической диагностики

 

  • Семра Кахраман - профессор, Школа медицины Университета Йедыттепе, заведующая отделением ВРТ и ПГД больницы Istanbul Memorial Hospital;

член Международного общества преимплантационной генетической диагностики;
член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по вспомогательным репродукционным технологиям;
член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по генетике;
член Международной ассоциации частных клиник и лабораторий, использующих вспомогательные репродуктивные технологии

 

  • Померанцева Е.А. – кандидат биологических наук, врач КЛД;

ПГД-консультант;

заведующая лабораторией ДНК-диагностики,  «Genetico»;

              организатор первой в России службы ПГД-консультирования

  • Некрасова Е.С. – кандидат медицинских наук,  акушер-гинеколог, врач УЗД;

главный врач Центра медицины плода «МЕДИКА»;

действительный член Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии;
действительный член Международной Организации Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии (ISUOG);
действительный член Международного общества по пренатальной диагностике (ISPD);
член редакционного совета журнала «Пренатальная диагностика»;
автор более 70 научных публикаций в российских и международных медицинских периодических изданиях, соавтор 3 монографий, переводчик 2 монографий;
обладатель награды Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии «За вклад в развитие пренатальной диагностики в России».

 

ТЕМАТИКА:

  • Развитие преимплантационной диагностики и будущее вспомогательных репродуктивных технологий​
  • Современные методы вспомогательных репродуктивных технологий и факторы, влияющие на эффективность вспомогательных репродуктивных технологий​
  • Актуальные проблемы применения вспомогательных репродуктивных технологий в России​
  • Клинические аспекты преимплантационной генетической диагностики​
  • Генетические аспекты преимплантационной генетической диагностики​
  • Особенности пренатальной диагностики после преимплантационной генетической диагностики​
  • Формат заключений по преимплантационной генетической диагностике

Регистрация участников - на сайте http://www.artpgd-conf.ru.

 

Контакты:

Татьяна Некрасова

Руководитель пресс-службы ГК МЕДИКА

+7 921 3017750

press@spbmedika.ru

 

 
 

 
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