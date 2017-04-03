03.04.2017 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ









23 июня 2017 г., Санкт-Петербург, большой конференц-зал Клинической больницы Российской Академии Наук









Организаторы конференции: • Чикагский Институт репродуктивной генетики • Ассоциация специалистов медицины плода • Группа компаний «МЕДИКА» • Центр репродукции и планирования семьи «МЕДИКА» Предварительный список спикеров: Анвер Кулиев – председатель Оргкомитета; профессор, врач-генетик; заместитель директора Чикагского Института репродуктивной генетики; руководитель программы профилактики наследственных заболеваний ВОЗ; исполнительный директор Международного Общества преимплантационной генетической диагностики Семра Кахраман - профессор, Школа медицины Университета Йедыттепе, заведующая отделением ВРТ и ПГД больницы Istanbul Memorial Hospital; член Международного общества преимплантационной генетической диагностики;

член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по вспомогательным репродукционным технологиям;

член Высшего совета Министерства здравоохранения Турции по генетике;

член Международной ассоциации частных клиник и лабораторий, использующих вспомогательные репродуктивные технологии Померанцева Е.А. – кандидат биологических наук, врач КЛД; ПГД-консультант; заведующая лабораторией ДНК-диагностики, «Genetico»; организатор первой в России службы ПГД-консультирования Некрасова Е.С. – кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач УЗД; главный врач Центра медицины плода «МЕДИКА»; действительный член Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии;

действительный член Международной Организации Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии (ISUOG);

действительный член Международного общества по пренатальной диагностике (ISPD);

член редакционного совета журнала «Пренатальная диагностика»;

автор более 70 научных публикаций в российских и международных медицинских периодических изданиях, соавтор 3 монографий, переводчик 2 монографий;

обладатель награды Российской Ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии «За вклад в развитие пренатальной диагностики в России». ТЕМАТИКА: Развитие преимплантационной диагностики и будущее вспомогательных репродуктивных технологий​

Современные методы вспомогательных репродуктивных технологий и факторы, влияющие на эффективность вспомогательных репродуктивных технологий​

Актуальные проблемы применения вспомогательных репродуктивных технологий в России​

Клинические аспекты преимплантационной генетической диагностики​

Генетические аспекты преимплантационной генетической диагностики​

Особенности пренатальной диагностики после преимплантационной генетической диагностики​

Формат заключений по преимплантационной генетической диагностике Регистрация участников - на сайте http://www.artpgd-conf.ru. Контакты: Татьяна Некрасова Руководитель пресс-службы ГК МЕДИКА +7 921 3017750 press@spbmedika.ru