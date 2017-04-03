03.04.2017 «Миссия Школ для анестезиологов и реаниматологов – повысить уровень безопасности пациента», – Юрий Сергеевич Полушин, академик РАН, профессор









Врачи анестезиологи-реаниматологи уже успели по достоинству оценить образовательный проект под руководством Юрия Сергеевича Полушина. В этом году выездные региональные Школы готовятся встретить 14-15 апреля в Сочи, 25-26 апреля в Чите. 19-20 мая Школа состоится в Казани, а 9-10 июня – в Екатеринбурге. Руководитель проекта Школы «АиР» рассказал, чем будут отличаться мероприятия в разных городах, а также – о том, какие трудности удалось преодолеть в начале пути.











– Региональные Школы «АиР» всегда собирают полные залы. Почему они вызывают такой большой интерес? – Наша специальность достаточно сложна и требует постоянного обновления знаний. Несмотря на то, что есть и другие образовательные мероприятия, дефицит информации врачами все-таки ощущается. Кроме того, анестезиологов и реаниматологов в нашей стране не хватает. Как правило, они очень загружены работой и не всегда могут позволить себе участие в конференциях, которые проходят в других городах. В этой ситуации Школы «АиР», приезжающие в разные регионы, становятся настоящим спасением. – Какова миссия Школ «АиР»? – Нести практические знания врачам, повышать уровень квалификации, а главное – безопасности работы с пациентами. Мы призваны помочь докторам избежать тех ошибок, которые бы они, в силу недостаточного знания, могли бы совершить. – У образовательного проекта Школы «АиР» очень насыщенный график. От чего зависит география и периодичность проведения мероприятий? – От двух обстоятельств. Первое – потребности и запросы врачей разных регионов. Сначала мы выясняем, какие задачи придется решать в том или ином городе, затем подбираем преподавателей и, наконец, составляем программу. К примеру, Екатеринбург известен среди моих коллег как город, в котором работают великолепные специалисты в области инфекционных осложнений, поэтому приезжать туда с лекциями по сепсису нет смысла. Мы составили для уральцев особую программу, ведь там школа анестезиологов и реаниматологов всегда была очень сильной. В этом регионе работают одни из ведущих специалистов в области сепсисологии, нутрициологии. Мы привлекли местных лекторов, а также по их просьбе дополнили повестку Школы. К примеру, именно в Екатеринбурге мы будем освещать ключевые проблемы ведения пациентов с тяжелой механической и комбинированной термической травмой. Нельзя сказать, что программа для уральцев кардинально отличается от других, однако специалисты, которые будут участвовать в ее реализации, прекрасно осведомлены об уровне местной анестезиологии-реаниматологии, и это найдет свое отражение в содержании освещаемых ими вопросов. По шаблону лекции в нашей школе не читаются. В связи с этим нелишне обратить внимание на Школу в Казани. Первое образовательное мероприятие было проведено там в прошлом году. А программа Школы 2017 года для этого города абсолютно иная. Второе обстоятельство, влияющее на график наших Школ – возможности людей, которые читают лекции. Все они – практики, а значит, очень востребованные профессионалы со своими планами. Я очень благодарен им за то, что они находят время в своем плотном графике и для преподавания на Школах «АиР». – Образовательный проект Школы «АиР» предусматривает и повышение квалификации преподавателей. В каких городах в 2017 году будет реализован курс «Обучай учителей»? – Курс «Обучай учителей» мы проводим там, где есть необходимость методической подготовки молодых преподавателей, перспективных врачей анестезиологов-реаниматологов. В этом году таким городом стала Чита. В прошлом году – Саратов. – Приглашаете ли вы врачей из соседних областей? Могут ли доктора, к примеру, из Челябинска приехать в Екатеринбург для участия в проекте Школы «АиР»? – Конечно! Наши двери открыты для всех коллег. При желании на каждую из наших Школ можно приехать из любого региона. Информация о Школах «АиР» находится в открытом доступе: каждый анестезиолог-реаниматолог может зарегистрироваться у нас на сайте, и приехать на любое мероприятие. – Пул преподавателей один и тот же или постоянно меняется? – У нас очень широкий преподавательский состав. По тому или иному вопросу у нас всегда есть 2-3 специалиста, которые могут друг друга заменить. Одному человеку сложно принимать участие в наших многочисленных мероприятиях, которые проводятся по всей стране. Кроме столичных специалистов, мы всегда привлекаем представителей того региона, в который приезжаем. Это обязательно условие. Мы не склонны навязывать свою точку зрения, а, напротив, готовы к конструктивному диалогу. И если в регионе живет специалист, который на высоком профессиональном уровне может осветить ту или иную проблему, почему бы его не позвать? – Есть ли ключевые темы Школ 2017 года, которые будут освещаться в разных городах? – Да. Я бы выделил, как минимум, два блока ключевых тем. Они сегодня очень востребованы и популярны. Первый – это вопросы, связанные с инфузионной терапией. Это один из методов интенсивной терапии, который сегодня постоянно претерпевает модификации, особенно при применении у пациентов с сепсисом, кровопотерей и другими проявлениями критических состояний. Второй блок – инфекционные осложнения. Я бы назвал их бичом современных отделений реанимации и интенсивной терапии. Улучшение технической оснащенности, расширение возможностей отделений привело, в частности, к увеличению в них доли тяжело больных, которые ранее просто умирали. Их лечение очень трудоемкое, порой длительное, а это неизбежно сопровождается присоединением так называемой госпитальной инфекции. Сегодня уже даже с экранов телевизоров говорят о растущей резистентности микроорганизмов к применяемым антибиотикам. Поэтому вопросы правильного проведения антибактериальной терапии, предупреждения развития инфекции, своевременной ее диагностики имеют чрезвычайно важное значение. – Какие преимущества дает врачу участие в Школе «АиР»? – Это прежде всего новые дополнительные знания. Я хочу подчеркнуть, Школы идут не вместо чего-то. Мы работаем параллельно с кафедрами анестезиологии-реаниматологии, которые всегда проводили и проводят массу мероприятий. Другое дело, что не в каждом Конгрессе, который проводится в Москве или Санкт-Петербурге, могут принять участие большое количество врачей из регионов. Обычно от 3 до 15 человек приезжают из одной области, а остальные просто не могут этого себе позволить по разным причинам. А вот на наших Школах всегда сотни врачей. – Почему именно Школы, а не конференции? – Конференция обычно носит научно-практический или научный характер, а это совершенно иной формат, даже если она дополняется образовательным блоком. Ключевая задача конференции – научная, а при организации Школ во главу угла ставится именно образовательный компонент. – Чему на Школах «АиР» уделяется больше внимания – анализу практических проблем или изучению новых технологий? – Я бы не стал осуществлять такое жесткое разделение. Каждая лекция ориентирована на конкретную практическую проблему, преломленную через практический опыт. Это не исключает и второй задачи – показать все современные достижения по проблеме. Высококлассный лектор никогда не говорит банальности и всегда находит возможность совместить освещение практических аспектов и новых подходов. – Прошла уже целая серия Школ в разных регионах. Какие уроки для себя Вы извлекли из этого опыта? – Избранный формат представляется мне удачным. Важно его сохранить. Но, конечно, нам есть что улучшать, видоизменять. К примеру, в будущем хотим давать чуть более практически ориентированные мастер-классы. Нужно избегать излишней теоретизации. Хотелось бы использовать и такой формат как разбор клинического случая на примере конкретного пациента. – Расскажите, пожалуйста, немного о друзьях и партнерах проекта. – Нас активно поддерживают врачи из других сообществ. В частности, в Сочи мы будем работать вместе с нашими коллегами, представляющими «Общество врачей скорой медицинской помощи», общественную организацию «Мир без ожогов». Помогают нам и врачи других специальностей – хирурги, гематологи. – Вы создали новую организацию - Ассоциацию анестезиологов-реаниматологов. Какие основные цели у этой организации? – Ключевая роль Ассоциации будет заключаться в активизации объединительного процесса специалистов, работающих в нашей области, обеспечении максимально широкого и прямого, а не формального их участия в профессиональной жизни. Мы считаем обязательной ставку на индивидуальное осознанное членство, на сохранение преемственности поколений и опыт наших учителей, на консолидацию усилий с другими организациями, в том числе не только анестезиолого-реаниматологического профиля. Организационно-правовая форма нашей Ассоциации это позволяет делать. Задачи же, которые Ассоциация перед собой ставит, в целом традиционные, они лежат не только в образовательной сфере, но и в целом в направлениях, от которых зависит безопасность и эффективность нашей работы. Причем, это могут быть не только анестезиологи-реаниматологи, но и представители других специальностей. – Планируете ли привлекать преподавателей из-за рубежа? – Мы планируем приглашать самых авторитетных участников. Если решение поставленной задачи потребует привлечения зарубежного специалиста, мы будем это делать. Учиться у своих коллег, откуда бы они ни прибыли – не зазорно! – Каким вы видите проект через 10 лет? – Он вырастет, станет еще успешнее. Новые технические возможности, безусловно, помогут сделать Школы динамичнее, содержательнее, красочнее. Важно решить задачу приближения проекта к тем, кто находится на дежурстве в больницах. Подчеркну, проект останется сугубо образовательным, некоммерческим. Мы уже нашли свою нишу в непрерывном медицинском образовании, и в дальнейшем будем стремиться ее сохранить. – Чем уникален проект Школы «АиР»? – У всех наших Школ общая, удивительная атмосфера. Делаю такой вывод, потому что выслушал множество отзывов. Поначалу мы ощущали некий скепсис: дескать, очередная конференция – начитают и уедут. Но по завершению у участников менялись глаза! Люди оценили возможность задать вопросы и получить вживую ответы профессионалов. Тех, кого раньше знали только по книгам и статьям. Мы на правильном пути, потому что на наших мероприятиях у участников возникает чувство сопричастности большому хорошему делу. – Сейчас и другие организации, связанные с представляемым Вами направлением, хотят проводить Школы для анестезиологов-реаниматологов. Например, такие мероприятия планируются в Северо-западном Федеральном округе, известны попытки реанимировать бренд и стиль работы «Школы ФАР». Как Вы к этому относитесь? – Отношусь с пониманием. Значит, наша идея – правильная, а форма проведения – удачная, раз их копируют другие. Думаю, что на образовательной площадке места хватит всем. Да, ранее мы начинали проведение Школ под эгидой ФАР, сейчас продолжим под эгидой Ассоциации. Вывеска изменилась, но суть, организаторы, лектора и целевая аудитория – нет. Поэтому и нумерацию Школ мы не меняем, в этом году пройдут третья, четвертая, пятая и шестая Школы. Могу только пожелать удачи другим организаторам подобных мероприятий. Подробная информация и регистрация: www.anestschool.ru