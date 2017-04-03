03.04.2017

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН





С 4 по 7 апреля 2017 года в городе Уфе состоится Второй Медицинский Форум-выставка «Неделяздравоохранения в Республике Башкортостан».

Организаторами проекта выступают Правительство РБ, Министерство здравоохранения РБ, Башкирская выставочная компания и Башкирский государственный медицинский университет.

В экспозиции принимают участие более 150 ведущих компаний из 15 регионов РФ и Республики Беларусь. Новинкой этого года станет экспозиция медицинских учреждений республики.

Форум и экспозиция выставки разделены на блоки, один рассчитан на специалистов, другой – просветительский – на любого посетителя, который заинтересован в информации о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и консультациях врачей – узких специалистов.

На выставке будет представлен широкий спектр товаров и услуг - специализированные товары для медучреждений и медработников: медицинское, лабораторное, диагностическое оборудование, реагенты, изделия для врачебной практики и восстановительной медицины.

Впервые будут представлены лечебные учреждения городов Уфы и Стерлитамака. Свои услуги и возможности представят около 20 больниц и диспансеров.Каждый желающий сможет задать вопрос специалистам, узнать о профилактике заболеваний, ознакомиться с отделениями и услугами учреждений.

Девиз выставки-форума: «Твое здоровье в твоих руках. Приходи на выставку и проверь свое здоровье!».

Только три дня - с 4 по 6 апреля- посетители выставки смогут пройти бесплатное медицинское обследование.

На передвижных медицинских модулях на площади возле выставочного комплекса у специалистов Республиканского Кардиоцентра можно будет пройти процедуры ЭКГ и забора крови, модуль «Здоровье женщины»предоставит возможность получить консультации гинеколога, окулиста, пройти УЗИ, Центр «Диагностика» - акушер-гинеколога, терапевта, УЗИ, ЭК. В отдельном модуле можно пройти флюорографическое обследование.

В здании ВДНХ-ЭКСПО каждый день работы выставки будут принимать специалисты Центров здоровья от поликлинник города, а также будут работать врачи: гастроэнтерологи, пульмонологи, онкологи, неврологи, эндокринологи, кардиологи, стоматологи, фтизиатры, психотерапевты, детский и взрослый психолог.офтальмологи и представители других отраслей медицины из числа лучших специалистов медучреждений Башкортостана.

В Деловой программе Форума состоится 50 мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, мастер-классыи другое.

Кроме того, в течение трех дней работы форума будет проходить благотворительная акция «Сдай кровь - спаси жизнь», где каждый желающий может стать донором.

Акция по профилактике ВИЧ-инфекции «День с красной ленточкой» состоится 5 апреля.

«Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» – одно из главных событий этой сферы в регионе. Оно объединяет мощную научно-практическую программу форума и крупнейшую в Уфе специализированную выставку последних достижений в сфере здравоохранения, а также несет огромную просветительскую миссию для населения.