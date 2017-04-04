04.04.2017 Признанные эксперты урологии поделились опытом в рамках IV Московской Урологической Школы

В современной жизни медицина меняется с очень стремительной скоростью. За последние пять лет объем знаний в области урологии удвоился, и эта тенденция только набирает обороты, привнося колоссальный приток новой информации, а непрерывное медицинское образование врачей стало тем направлением деятельности, в развитие которого преподаватели вкладывают немало усилий. IV Московская Урологическая Школа, состоявшаяся 16-17 марта в конгресс-центре Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и зарекомендовавшая себя как узнаваемый интерактивный проект, стала одним из главных событий года для московских урологов. Руководитель Московской Урологической Школы, главный внештатный уролог Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента здравоохранения РФ Дмитрий Юрьевич Пушкарь возглавил преподавательский состав, собрав в своей команде ведущих российских специалистов отрасли. Преподавателей и слушателей Московской Урологической Школы объединила глобальная цель – внедрение единых подходов, основанных на успешной медицинской практике, для повышения качества медицинской помощи, оказываемой населению. «Я уверен, что сохранить нашу специальность можно только с помощью углубленных знаний и интегрального подхода, который сегодня так развит во всем мире, - отметил Дмитрий Юрьевич Пушкарь. – IV Московская Урологическая Школа объединила по истине ведущих и наиболее цитируемых специалистов-урологов нашей страны, но самое главное – она показала, что урологи Москвы стремятся к самосовершенствованию, самообразованию и адаптации в новом информационном пространстве». Преподавателями IV Московской Урологической Школы стали лучшие эксперты в своих направлениях, успешный опыт которых нашел отражение в тематических докладах. Каждый преподаватель имеет собственные статьи, монографии, учебники, известные не только в нашей стране, но и за рубежом. В рамках программы Школы своим опытом с аудиторией поделились ведущие специалисты России: Алексеев Б. Я., Ахвледиани Н. Д., Велиев Е. И., Винаров А. З., Гамидов С. И., Гвоздев М. Ю., Говоров А. В., Григорьев Н. А., Живов А. В., Зайцев А. В., Касян Г. Р., Кривобородов Г. Г., Мартов А. Г., Матвеев В. Б., Пушкарь Д. Ю., Раснер П. И. Образовательный курс Московской Урологической Школы позволил врачам из различных областей урологии получить самые актуальные данные как по широко распространенным вопросам, так и по единичным, уникальным случаям, с которыми специалисты сталкиваются не так часто. Научная программа IV Московской Урологической Школы была представлена лекционными и семинарскими занятиями, тестами, групповыми обсуждениями, и включила в себя четыре модуля, каждый из которых затронул важнейшие аспекты урологии. Среди них: онкоурология, мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия простаты и инфекция мочевых путей, андрология и реконструктивно-пластическая урология, урогинекология и нейроурология. Нельзя не отметить, что IV Московская Урологическая Школа была акцентирована на модулях экспертного уровня, которые предполагают передачу углубленной аккумулированной информации от преподавателей к аудитории. Такой стиль преподавания позволил современным московским специалистам открыть для себя самый широкий спектр знаний, которыми обязан пользоваться каждый уролог. Инновационный интерактивный формат Школы был направлен не только на теорию, но и на практический разбор часто встречающихся операций и клинических случаев. Участники Школы получили самое ценное, что на сегодняшний день существует в урологии, в виде адаптированных для практического применения докладов с доказательной базой, а также обсудили в кулуарах конкретные ситуации. Такой комплексный подход к обучению дал слушателям понимание клинических рекомендаций и позволил докторам не отставать от современных трендов урологии. В медицинском сообществе в последнее время все чаще затрагивается и тема российского урологического стандарта, который будет введен в ближайшем будущем. Это означает, что врачи, проходя аттестацию, должны будут продемонстрировать очень высокую планку уровня своих знаний. IV Московская Урологическая Школа позволила обеспечить этот уровень, выступив своего рода «учебником» для образованных и продвинутых специалистов. В рамках IV Московской Урологической Школы также прошла выставка медицинских компаний, которые донесли самую актуальную информацию о новинках фармацевтической продукции. С гордостью можно сказать, что идея Московской Урологической Школы, разработанная Дмитрием Юрьевичем Пушкарем и предложенная на уровне департамента – уникальная фармация на сегодняшний день, не имеющая аналогов в России в области урологии. Данное мероприятие позволило врачам услышать разносторонние мнения экспертов-лидеров, пополнить свои знания выжимкой самых актуальных и интересных научных статей и публикаций. Каждый слушатель IV Московской Урологической Школы почувствовал себя частью сплоченного профессионального сообщества, стремящегося к диалогу с коллегами и нацеленного на один результат – погрузиться в различные аспекты урологии, обменяться опытом в интерактивном режиме и улучшить качество оказываемой медицинской помощи.