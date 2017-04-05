05.04.2017 Специалисты обсудили современные подходы к терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Москва, Россия, 5 апреля 2017 года – 30-31 марта 2017 года в Москве состоялся III конгресс с международным участием Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи «Инновационные решения в лечении опухолей головы и шеи». Одной из центральных тем мероприятия было лечение плоскоклеточного рака головы и шеи.





Ежегодно в мире диагностируется более 500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи

Плоскоклеточный рак головы и шеи уносит 270 000 жизней в год

Таргетная терапия открывает новые возможности лечения пациентов Ежегодно в мире регистрируется свыше 500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи, заболевание уносит 270 000 жизней. Проблема лечения плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) актуальна для России. Каждый год в нашей стране диагностируется более 30 тысяч новых случаев заболевания, смертность составляет около 15 тысяч человек. Несмотря на доступную визуальную локализацию и выраженную симптоматику, 70% пациентов обращаются за специализированной помощью с запущенными формами заболевания. На Конгрессе обсуждались различные аспекты диагностики и терапии ПРГШ. Компания «Мерк», ведущая целенаправленные разработки препаратов для лечения данной онкологической патологии, представила новейшие результаты исследований в этой области. О современных парадигмах комбинирования химиотерапии и лучевой терапии плоскоклеточного рака головы и шеи участникам рассказал д.м.н., старший научный сотрудник отделения опухолей верхних дыхательных и пищеварительных путей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Илья Станиславович Романов. По мнению докладчика, только комплексный подход в лечении плоскоклеточного рака органов головы и шеи, слаженная работа прежде всего хирурга, радиолога и химиотерапевта, позволяет добиваться наилучших клинических исходов. Отдельно И.С.Романов остановился на роли современной таргетной терапии в лечении ПРГШ, в частности подчеркнул эффективность цетуксимаба в комбинации с лучевой терапией у пациентов с местнораспространенным ПРГШ. Сегодня, с внедрением в медицинскую практику таргетных препаратов, возможности лечения ПРГШ значительно возросли. Терапия при помощи этих инновационных лекарственных средств, воздействующих преимущественно на пораженные опухолевым процессом клетки, является наиболее перспективным направлением в современной онкологии. Тему использования таргетных препаратов в лечении ПРГШ, при рецидивирующем (метастатическом) ПРГШ и в схемах индукционной терапии продолжила руководитель отделения химиотерапии ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России, д.м.н. Лариса Владимировна Болотина,. Способам коррекции нежелательных явлений химиолучевой терапии было посвящено выступление к.м.н., научного сотрудника ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России Артема Рубеновича Геворкова. Основное внимание докладчик обратил на методы профилактики и коррекции возможных нежелательных явлений химиолучевой терапии, которые позволяют врачу повысить комплаентность пациентов и, соответственно, эффективность лечения. Более того, использование цетуксимаба в комбинации с лучевой терапией не усиливает побочные эффекты лучевой терапии. Нежелательные явления на фоне терапии препаратом Эрбитукс® известны и хорошо поддаются коррекции. О компании «Мерк» «Мерк» – научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, основанная в 1668 г. Порядка 50 000 сотрудников «Мерк» по всему миру работают для дальнейшего развития технологий, которые призваны улучшить и повысить качество жизни человека, - начиная от создания биофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза, инновационных систем для научных исследований и организации производства, до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году общий объем продаж компании в 66 странах составил €15 миллиардов. Семья-основатель компании и по сей день является основным мажоритарным акционером и владельцем акций корпоративной группы «Мерк», публично размещенных (торгуемых) на бирже. Компании «Mерк» (Дармштадт, Германия) принадлежат все права по использованию торговой марки и бренда «Merck» по всему миру, за исключением Канады и Соединенных Штатов Америки, где компания ведет свою деятельность как «ЕМД Сероно» (EMD Serono), «МиллипорСигма» (MilliporeSigma), «ЕМД Высокотехнологичные материалы» (EMD Performance Materials).