10.04.2017 Уфа стала центром притяжения специалистов в сфере репродуктивной медицины

4-5 апреля 2017 г. в столице Башкирии прошла V Региональная образовательная Школа Российского общества акушеров-гинекологов, которая была посвящена достижениям и перспективам развития репродуктивной медицины. В этот раз акушеры-гинекологи, неонатологи, специалисты функциональной диагностики, эндокринологи и врачи смежных специальностей собрались в дружественной атмосфере уфимского Конгресс-холла. Мероприятие проходило в рамках Недели здравоохранения республики Башкортостан. Школа РОАГ в Уфе – часть большого образовательного проекта, который не только регулярно привлекает внимание общества к актуальным проблемам материнства и детства, но и на практике воплощает идеологию непрерывного медицинского образования (НМО), предоставляя врачам великолепную возможность профессионального самосовершенствования и получения самой актуальной медицинской информации непосредственно в своем регионе. Проект пользуется огромной популярностью среди врачей. Спикеры Школ РОАГ – это всегда лучшие из лучших в своей области, без преувеличения цвет российской медицинской науки и практики. Мероприятие в Уфе было украшено выступлениями таких ведущих специалистов, как: - Ашрафян Лев Андреевич, директор института онкогинекологии и маммологии ФГБУ "Российский научный центр рентгенорадиологии" Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор; - Фаткуллин Ильдар Фаридович, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», председатель общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор; - Шмаков Роман Георгиевич, главный врач ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н., профессор; - Уварова Елена Витальевна, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ, заведующая 2-м гинекологическим отделением ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор; - Сахаутдинова Индира Венеровна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Башкортостан, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №3 БГМУ, д.м.н., профессор. География Школ РОАГ, – проекта, стартовавшего в 2015 году, – к настоящему времени существенно расширилась. С большим успехом прошли мероприятия в Казани, Ярославле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, а теперь и в Уфе. На очереди Красноярск, Тюмень, Иваново и Волгоград. Каждый из регионов России, уже охваченный вниманием РОАГ, продемонстрировал огромную востребованность в образовательных конференциях нового, преимущественно интерактивного, формата. Организаторы V «Региональной Школы РОАГ» в Уфе – ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество акушеров-гинекологов, Региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан. V Школа РОАГ стала грандиозной по своему масштабу: она охватила рекордное для проекта количество участников – 1070 человек. Для сравнения – первое мероприятие в Казани собрало 700 специалистов, что тоже немало. Особой гордостью для всех, кто был причастен к проведению Школы РОАГ в Уфе, стало то, что этот проект за все время своего существования сумел еще больше сплотить деятелей российской медицинской науки. Российские врачи, работающие в области охраны материнства и детства, показывают огромную заинтересованность в получении знаний в формате практических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Именно такой подход к обучению позволяет поддерживать живые профессиональные дискуссии, предоставляет возможность в процессе беседы на занятии или в кулуарах задать вопросы самым передовым ученым и практикам в сфере репродуктивной медицины. Характеризуя V Школу РОАГ, Игорь Иванович Баранов, заведующий организационно-методическим отделом Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, подчеркнул неоценимый вклад, который вносит проект региональных Школ РОАГ в дело развития системы НМО: «Проведение очередной V Региональной образовательной Школы – это не только большая честь, но и огромная ответственность. Нам очень приятно, что наша Школа включена в программу Недели здравоохранения в республике Башкортостан. Проект Региональных образовательных Школ является достаточно новым, но смею надеяться, что со временем он станет эталонным мероприятием, которое будет фундаментом непрерывного медицинского образования не только для акушеров-гинекологов, но и для врачей смежных специальностей». Открывали мероприятие Фаткуллин Ильдар Фаридович, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», председатель общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор; Баранов Игорь Иванович, заведующий организационно-методическим отделом Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова, доктор медицинских наук, профессор и Сахаутдинова Индира Венеровна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Башкортостан, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №3 БГМУ, д.м.н., профессор. С большим вниманием собравшиеся в зале выслушали трансляцию приветственной речи Геннадия Тихоновича Сухих, директора ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академика РАН, который отметил такую важную тенденцию современной медицины, как стирание границ между столичными и региональными специалистами: «Я горжусь высочайшим уровнем профессионализма, которое вы показываете на наших встречах. Мы вместе работаем для наших пациентов, государства, нашего народа», – сказал он в приветственной речи. На V региональной школе РОАГ обсудили обширный спектр проблем репродуктивного здоровья женщин. Одна часть из них была связана с ведением беременности и родовспоможением, другая – с терапией гормональных нарушений у женщин, третья – с инфекционно-воспалительными заболеваниями женских репродуктивных органов. Отдельные семинары школы РОАГ в Уфе были посвящены трудностям реализации репродуктивной функции, а также таким актуальным темам как предраковые состояния, репродуктивные потери, клинический аудит инфекционно-воспалительных заболеваний в неонатологии. С успехом прошли и другие семинары: «Пренатальная диагностика, профилактика и ведение осложнений беременности», «Проблемы интенсивной терапии, кардиологии, организации здравоохранения в неонатологии», «Нерешенные проблемы гинекологической эндокринологии: современные взгляды, новые возможности», «Беременность высокого риска: возможности профилактики и коррекции нарушений», «Интенсивная терапия и катамнез в неонатологии» и др. Захватывающая дискуссия возникла на Круглом столе «Гинекологические заболевания – современная стратегия сохранения здоровья женщины». В формате Круглого стола прошло обсуждение таких актуальных тем, как «Новые возможности лечения органов репродуктивной системы» и «Сложные вопросы современного акушерства». В целом образовательный вектор, заданный Российским обществом акушеров-гинекологов на региональной Школе в Уфе, был призван повысить качество оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам репродуктивного возраста, и эта задача была реализована на самом высоком уровне.