10.04.2017 19 апреля 2017 года состоится XII торжественная церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация»

Самое ожидаемое событие мира сферы beauty&health – очередная, XII церемония вручения премии в области красоты и здоровья «Грация» состоится 19 апреля этого года. Премия «Грация», учрежденная в 2004 году, на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере beauty&health. Премия Грация это грандиозное и масштабное мероприятие, а заветная статуэтка, которой награждаются лауреаты, стала символом всеобщего признания ее обладателя. Грация дословно переводится с латыни как красота, прелесть, изящество. Вручение премии «Грация», являясь не только профессиональным, но и светским мероприятием, каждый год собирает множество звездных участников и зрителей. Среди гостей церемонии можно встретить как именитых врачей, составляющих элиту эстетической медицины, представители косметических брендов, салонов красоты, Spa салонов, так и представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии, знаменитых спортсменов, видных деятелей политики, культуры и искусства, известных писателей и журналистов. Престижный конкурс широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации. В программе: - Объявление и награждение Лауреатов Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация»; - Торжественный ужин-прием; - Благотворительная лотерея с Натальей Толстой; - Выступление коллективов и звезд эстрады Ведущий церемонии: Александр Златопольский - Актер драматического театра и кино, артист эстрады. Александр Соколов - Шоумен, популярный радиоведущий Климентий Ворошилов - Продюсер, артист(вокалист), композитор, аранжировщик, радиоведущий В программе церемонии награждения примут участия: Группа Винтаж - Группа, которая стала брендом отечественной эстрады. Их песни знает вся страна, клипы набирают популярность в геометрической прогрессии, а альбомы расходятся многотысячным тиражом. На своем счету Винтаж имеет 7 синглов, которые не раз покоряли вершины многих хит-парадов России и стран СНГ, и 7 композиций, которые стали успешными в сфере цифровых продаж. Лауреаты и номинанты различных музыкальных премий. Самая ротируемая группа десятилетия. Они сами стали писать свою историю под названием «Винтаж». Осенью 2016 года был объявлен кастинг в новый состав группы, а финал проходил в прямом эфире VK LIVE. Теперь группа состоит из 4 девушек: Жени Поликарповой, Анастасии Крескиной, Анастасии Казаку и Анны Корнильевой, которые представили свой дебютный сингл и клип «Кто хочет стать королевой». Группа СТРЕЛКИ Группа Стрелки вновь воссоединилась в июле 2015 года. Девочки за этот период выпустили три новых трека "Влюблённый мужчина", "Я хочу быть худой" и феврале 2016 вышел трек "Любить меня поздно" авторами, которого являются сами Стрелки. Юра Титов Юра Титов, финалист «Фабрики звезд – 4», исполнитель таких известных российских хитов, как «Понарошку», «Поцелуй меня» и «Навсегда», написанных для него композитором Игорем Крутым. Юра творческий человек, поэтому он пробует себя в качестве композитора и дизайнера одежды. Трогательный, искренний вокал, берущий за самые тонкие нити души не оставляет женскую аудиторию равнодушной. Светлана Разина Певица, первая солистка гр.Мираж, солистка гр.Фея, сольная карьера по настоящее время. Светлана Разина родилась, выросла и живет по сей день в Москве. Но благодаря своей широкой гастрольной деятельности с концертами объездила почти всю страну Новая песня "Звезда из прошлого", 2015 г.,"Музыка грёз", 2014 г. "Musica - danza" ("Музыка - Танцы"- испанская версия), Дуэт с Хулио Фернандесом, 2012 г. Елена Кукарская Хиты: «По маленькой», «Мой милый друг», «Холодно», «Красная смородина», «Оставайся, мальчик, с нами». Дуэты: «Зиночка», «Холодно» с Нарцисом Пьером. Клип: «Зиночка» — дуэт с Нарцисом Пьером, «Всё лучшее сами» Кино: молодежный сериал «Любовь не ШоуБизнес», исполнила роль модельера Маши. Альбом: Альбом «По маленькой» доступен для прослушивания и скачивания в ITunes, Google Play, Яндекс.Музыка и других музыкальных сервисах Группа «ПЯТЕRО» Группа «ПЯТЕRО» - это пять ярких солистов, голоса которых охватывают всю музыкальную палитру. От будоражащих басов до головокружительных теноров. Ребята смело смешивают разнообразные вокальные оттенки, создавая музыкальные шедевры. В состав группы входят: Евгений Сапелов – тенор, битбокс, Антон Иванов – тенор, Владислав Албанов – тенор, битбокс, Павел Киселев – баритон, Данила Карзанов – бас, битбокс. Молодые, талантливые, стильные, энергичные ребята — выпускники Академии хорового искусства им. В.С. Попова. Всеми любимые мировые хиты в их исполнении «раскрываются» перед слушателями в новом великолепии, приобретая необычное музыкальное звучание и актуальное прочтение. Мастера современного вокального искусства доказывают, что возможности человеческого голоса безграничны и показывают, почему именно группу «ПЯТЕRО» называют акапельным оркестром. Елена Романова Елена Романова – участница шоу «Голос-4». Образы для выступлений Елена придумывает сама. Ей близок ретро-стиль - она хочет донести это до зрителей. Шоу театр "КОСОЕ ЗЕРКАЛО" Яркое костюмированное шоу в жанре синхробуффонады с многочисленной сменой ярких, красочных и оригинальных костюмов! Наиболее яркий образ в репертуаре артиста - образ ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ! Тосты, поздравления, песни, танцы, веселые конкурсы и искрометный импровиз!!! "Живой звук" И НАСТОЯЩИЙ УКРАИНСКИЙ АКЦЕНТ! Группа Терёха Группа Терёха одна из самых ярких фолк-групп на российской сцене. Участники многих телевизионных шоу, обладатели не только прекрасных голосов, но и отличного чувства юмора. Группа Терёха это союз бесспорно талантливых, молодых и неудержимых людей излучающих свет Гостями церемонии будут знаменитые артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций Призы и подарки Призы и подарки присутствующим предоставлены стоматологической клиникой СТОЛИЦА, Косметической компанией МЕДЕКС, Косметической компанией Professional Medical Group, Косметической компанией VITAFORMA, Компания NU SKIN, клиникой косметологии и студией красоты ED&BEAUTY Премия «Грация» проводится при поддержке Партнеры: Благотворительный фонд «Линия Жизни» Партнеры по подаркам: Стоматологическая клиника СТОЛИЦА, компания «АртМедиКонсалт», косметическая компания МЕДЕКС, компания NU SKIN, косметическая компания Professional Medical Group, косметическая компания VITAFORMA, клиника косметологии и студия красоты ED&BEAUTY Алкогольный партнер: Voskevaz Winery Партнер по декору и флористике: O2Studio.pro Flower Fashion Lab Генеральные информационные партнеры: журнал «Spa management», журнал «SPA professional», журнал «SPA persona». Телевизионные партнеры: LUXURY WORLD Генеральный медиа партнер в сфере красоты и здорового образа жизни: http://www.bestplastic.ru/, http://www.plastic-club.ru/ Генеральные интернет‐партнеры: журнал моде, красоте и знаменитостях BEAUTY MAFIA (http://www.beautymafia-magazine.com/ ) , Интернет-издание estet-portal.com – профессионально о здоровье и красоте (http://estet-portal.com/ ), Он-лайн журнал о создании и поддержании собственного стиля Life in Style (http://life-instyle.com), Женский портал МИКРУША.РУ (http://micrusha.ru/ ), женский журнал «Прелесть» (http://www.prelest.com/ ), модный журнал «Я в моде» (http://yavmode.ru/ ), интернет – портал «ИнфоПластика.ру» (http://infoplastika.ru/ ), Женский интернет журнал Быть женщиной (http://to-be-woman.ru/ ), женский интернет журнал QLi (http://www.qli.ru/ ), Медицинский портал Москлиник.ру (http://mosclinic.ru/ Официальные информационные партнеры: журнал «Сabines», журнал «Косметика в Аптеке», Издательский дом «Русский врач» Официальные Интернет‐партнеры: мужской информационно-развлекательный портал ТВИТ.Ру (http://tweet.ru/ ), Медицинский портал, каталог о здоровье, спорте и красоте Yellmed.ru (https://yellmed.ru/ ), Проект о здоровье и медицине Медицинские вести (http://med-vesti.ru/), Интернет медиа проект Пятница.ком (http://www.pyatnizza.com/), интернет портал о развлечениях города РуИвентс.ру (http://ruevents.ru/), периодическое издание о пластической хирургии, косметологии и современных анти-эйджинговых методиках TECRUSSIA (http://www.tecrussia.ru/), издание индустрии здоровья и красоты SpaceHealth.ru (http://www.spacehealth.ru/), стильный портал о красоте и здоровье BHMstyle.com (http://bhmstyle.com/), интернет журнал о пластической хирургии RuPlastika.ru (http://www.ruplastika.ru/ ) Вход строго по пригласительным билетам! http://grasia-msk.ru/ По вопросу пригласительных билетов обращаться Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по тел.: +7 (903) 508 27 96 Дата: 19 апреля 2017 г. Место: Банкетный зал КОЛЕСО ВРЕМЕНИ Адрес: г. Москва, Орликов переулок, дом 5, стр.2 Сбор гостей: 18.30 в фуршетной зоне, где гостям будут предложены прохладительные напитки от Voskevaz Winery Dress-code: Black Tie Invited (для дам – вечерние платья, для господ – костюмы). Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам! Аккредитация для СМИ Аккредитация прессы до 17 апреля 2017 года по телефону: +7 (903) 508 27 96 или по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Предварительная аккредитация СМИ - обязательна!