11.04.2017

Ростовский онкоинститут собрал на конференцию по лекарственной терапии опухолей свыше трёхсот специалистов России





11 апреля 2017 года – г. Ростов-на-Дону - 11 апреля 2017 года в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте состоялась научно-практическая конференция «Современные направления лекарственной терапии опухолей». В рамках научного мероприятия работали четыре сессии, посвященные новейшим исследованиям в области иммуноонкологии, лекарственного лечения солидных опухолей, онкогематологии и поддерживающей терапии в онкологии.

- Особое внимание на конференции было уделено иммуноонкологии. Это новый этап в лечение онкологических заболеваний. В отличие от традиционной химиотерапии и таргетной терапии воздействие на иммунную систему онкобольного позволяет активировать собственный иммунитет пациента для борьбы со злокачественными заболеваниями. Кроме того, это направление имеет большой научный потенциал, - отметил генеральный директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный онколог ЮФО Олег Кит.

Участниками конференции стали более 300 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов юга России: онкологи, химиотерапевты, гематологи и врачи других специальностей. В программе конференции прозвучало более 20 докладов, в том числе 6 научных исследований, сделанных учеными Ростовского НИИ онкологии.

Напомним, конференция, посвященная лекарственной терапии опухолей, в Ростовском онкоинституте только за последний год проводится второй раз. 1 декабря 2016 года в РНИОИ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Новые направления в лекарственной терапии злокачественных опухолей». Тогда научный материал мероприятия также вызвал большой интерес в профессиональной среде, конференция собрала в Ростове свыше 300 ведущих химиотерапевтов и онкогематологов России.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт - один из крупнейших онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы Юга России. Пациентами РНИОИ являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 25 миллионов человек, а также жители других регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются более 100 тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из них получают лечение. В институте работают 17 клинических и 8 диагностических отделений, 4 научно-экспериментальные лаборатории, отдел подготовки и переподготовки специалистов с аспирантурой и ординатурой. В коллективе РНИОИ 41 доктор наук, 158 кандидатов наук. Среди них 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 36 профессоров и 3 доцента.